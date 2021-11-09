В какие игры поиграть в ноябре 2021 года

Осень этого года порадовала достаточно большим количеством игровых новинок, которыми вы можете наслаждаться на своих смартфонах и планшетах. Многие продолжают работать или учиться дистанционно, поэтому данные игры как нельзя лучше помогут разнообразить время. Наиболее интересными и увлекательными, по версии специалистов портала neo-clubzz, стали:
· MPL Rogue Heist;
· Flight The Valley;
· Return to Paris;
· House Flipper Mobile;
· Red Storm Vietnam;
· MMC Racing.
MPL Rogue Heist
Многопользовательский шутер, который был специально адаптирован разработчиками для мобильных платформ. Вам предстоит вступить в одну из команд и побороться за выживание. Матчи лимитированы по времени и каждый раунд сражений длится по 10 минут.
Flight The Valley
Полет в Долину — увлекательная приключенческая игра с открытым миром. Вашим игровым персонажем будет монах, который может превращаться в различных животных и птиц. Вам необходимо выполнять различные задания, проходя одну миссию за другой.
Return to Paris
Игра «Возвращение в Париж» вышла на рынок всего несколько недель назад, но уже стала абсолютным хитом. Загружайте игру на портале Нео-клаб бесплатно и отправляйтесь в удивительное приключение по французской столице. Игровой сюжет достаточно прост, поэтому и привлекателен для мобильных. Яркая и красочная графика. Собирайте на экране карточки с различными изображениями так, чтобы выстаивались одинаковые цепочки, за которые предусмотрены вознаграждения.
House Flipper Mobile
Достаточно популярная игра для компьютеров, которая теперь доступна и на мобильных платформах. Интересный симулятор, в котором вам необходимо выполнять различные работы по дому. Покупайте ветхие дома и проводите их ремонт и реставрацию, чтобы продать за гораздо более высокую стоимость. В игре отличная трехмерная графика, отличный функционал, множество опций и настроек.
Red Storm Vietnam
Это игра о войне Вьетнаме, которая основана на исторически реальных картах. Приложение представляет собой шутер от первого лица. Необходимо выследить и уничтожить всех противников. В вашем распоряжении несколько видов оружия, оптический прицел и другая амуниция. Прокачивайте персонажа и выполняйте как можно большее количество миссий.
MMC Racing
Классическая автомобильная гонка на ретро-машинах из 60-90 годов прошлого столетия. Хорошая графика и множество трасс, на которых вы сможете оттачивать свои навыки вождения.
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