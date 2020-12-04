В чем встретить 2021 год. Советы стилиста

Стиль жизни

На дворе декабрь. В магазинах вовсю украшают витрины шарами и гирляндами, в парках ставят елки, а женщины начинают задумываться — в чем встретить Новый год. Что надеть, чтобы в главную ночь выглядеть модно и привлечь удачу на все 365 дней, ТВ2 рассказала стилист Наталья Терехова.

Наступающий 2021-й — год Белого Металлического Быка. Если хотите не только стильно выглядеть, но и провести благополучно будущий год, при выборе праздничного лука стоит учитывать и качества новогоднего символа, считает Наталья Терехова.

Фото: pixabay.com

Бык, согласно гороскопу, животное мудрое. Давайте с умом подойдем к выбору наряда, используя принцип рационального гардероба. Также не стоит забывать и о цветах в одежде, — говорит стилист. — Металлический Бык избирателен. Китайский гороскоп отмечает, что одежда должна быть сдержанных цветов: все оттенки серого, белого, черного и графитового. Тот, кто не может представить новогодний наряд без шика, может использовать при создании праздничного образа серебряный и золотой металлик.

Плюс рационального гардероба — в его многофункциональности. То есть вещи, в которых вы блистали 31 декабря, вполне можно будет использовать по отдельности как в ежедневных комплектах, так и в вечерних образах. В качестве примера Наталья собрала несколько нескучных новогодних образов, составляющие которых вы сможете надеть и на 8 марта, и даже летом.

Когда перед вами стоит выбор: купить нарядное платье или комплект «брюки-топ»/«юбка-топ», для создания рационального гардероба отдайте предпочтение второму варианту. Две единицы всегда функциональнее.

Вариант 1. Базовые брюки подбирайте без дополнительного декора. Праздничное настроение создавайте за счет оригинального топа. Завершить образ и расставить правильные акценты помогут аксессуары.

Фото: Limе, Lamoda

Фото: Lime, Lime

Вариант 2. Акцентные поясные изделия сочетайте с простыми плечевыми. И не забывайте про аксессуары. Именно они могут придать образу особую оригинальность.

Фото: Lime, Pinterest

А что потом?

После праздника детали новогоднего лука из рационального гардероба вполне можно носить и в будни, и в праздники. Надо только понизить градус «праздничности» вещей из новогоднего лука: например, брюки с пайетками носите с обычной хлопковой рубашкой, а блестящий топ — с джинсами.

Нарядное платье в дальнейшем использовать в повседневных образах сложно, но можно. Для этого выбираем наряд простого кроя с минимумом декора, а лучше вообще без него.

Вариант 1 — платье-комбинация. Как правило, подобные модели шьют из струящихся блестящих тканей, которые отлично подходят для праздника. Дополняем образ аксессуарами и спешим на вечеринку.

Фото: Vogue, Pinterest

Фото: Pinterest, 12 storeez

Вариант 2 — платье-футляр. Классику стилист рекомендует девушкам, которые работают в офисе. В дальнейшем его удачно можно сочетать в ежедневных образах.

Фото: ASOS, Pinterest

А что потом?

Дополните новогоднее платье уютным кардиганом в тон или объемным жакетом и — вот вам повседневный образ. Правильно подобранные аксессуары добавят настроение, которое вы хотите передать: легкость, серьезность, романтичность.

Фото: Pinterest, Pinterest

Самая многофункциональная часть гардероба, по мнению Натальи Тереховой, — юбка плиссе. Это универсальная вещь гардероба, которую мгновенно можно трансформировать из праздничного наряда в повседневный образ. Плюс ко всему, она удачно смотрится на большинстве типов фигуры.

Для новогоднего вечера стилист предлагает выбрать юбку плиссе из блестящей ткани в цветах, которые Металлический Бык оценит по достоинству: стальной, золотой или сочетание нескольких цветов.

Фото: ASOS, Zarina

А что потом?

В повседневном образе блестящие юбки хорошо сочетаются с хлопковой рубашкой или футболкой.

Фото: Pinterest, Pinterest