В чем секрет «живых» кукол Владимира Захарова

Ежик, Медвежонок, Заяц, Король, Жан и другие куклы Владимира Захарова снова на публике. Пусть не широкой, зато благодарной. Маленькие актеры театра «2+ку» собрались вместе, чтобы показать людям, как они устроены. «Школу кукольника» в театре создали для того, чтобы актеры и художники-конструкторы, которые интересуются куклой на запястье, могли ближе познакомиться с уникальной технологией Владимира Захарова. Мы тоже не сдержались и отправились в театр «2+ку», чтобы узнать, в чем секрет «живых» кукол и посмотреть, чем занимаются гости из разных городов в необычной школе.

На террасе театра тишина. Только слышно, как скребут резцы и деревянная стружка падает на пол. Пахнет кедром. Своих кукол Владимир Захаров предпочитал делать именно из него, потому что это настоящий «сибирский материал» – мягкий, податливый, с ярким ароматом. Со временем кедр темнеет и лица маленьких актеров приобретают «загар». Даже о таких деталях сегодня на мастер-классе рассказывают ученики Владимира Захарова. Ольга Горелова училась у мастера с 2016 года. Под его руководством сделала три куклы на запястье. Сейчас мы наблюдаем за рождением героя ее нового спектакля – Листика.

– Вообще, резчики делают рисунок в проекции трех видов: вид спереди, сверху и сбоку, по ним вырезают в дереве. Владимир Захаров обычно лепил саму форму в пластилине. А в последнее время даже не лепил. Он – профессионал, по опыту знал, как себя поведут древесина и нож, какая форма получится. Владимир всегда доверял рукам больше, чем глазам. Да, в этой работе есть простор для творческой мысли и экспериментам. Но кукла на запястье – его изобретение, поэтому мы на каждом шагу пользуемся советами и хитростями мастера. Вчера мы смотрели видео Владимира, к сожалению, единственный ролик, который он записал, где он рассказывает про начальный этап: какие инструменты понадобятся для работы с деревом, какие навыки потребуются, общая философия. Все, конечно, с шуточками. Я это видео смотрела несколько раз. А в этот раз пришло понимание, как он кайфовал, насколько радостной была для него эта работа, даже не работа вовсе, а творческий процесс, которым мастер с радостью делился с другими. Это видео с таким настроением. Захаров смаковал каждый момент. Ольга Горелова, актриса театра «2+ку», ученица Владимира Захарова

Смакуют момент и учащиеся в Школе кукольника. Смотрят видеоуроки ученика Захарова Ивана Панина из Оренбурга, по ним работают. Ольга Горелова подсказывает начинающим коллегам по работе с деревянной частью, технический директор театра Александр Гарганеев – консультирует по металлу. «Машинку», так кукольники называют аппарат, с помощью которого управляют куклой, тоже надо делать с нуля, из прямой проволоки.

– Технология Владимира Захарова отработана на практике. Он постоянно что-то совершенствовал и придумывал, чтобы задействовать все возможности человеческой кисти. Его первые куклы из 90-х годов могли только вращать головой и наклонять ее вперед\назад. Затем он вычистил голову внутри, сделал так, чтобы у персонажа открывался рот, поворачивались и моргали глаза. Потом добавил качание головы влево и вправо. Это все может происходить в кукле одновременно! После этого начал применять систему на тростях, чтобы шевелились пальчики. У первых кукол были цельные ручки. Постепенно технология «обрастала». На данный момент, наверное, в этой кукле уже есть все. Если бы у человека было семь пальцев, Захаров точно нашел бы им применение. Александр Гарганеев, технический директор театра «2+ку»

Захаровская механика отличается ювелирностью, точностью и миниатюрностью, – это отмечают все ученики школы. Кукла крепится на руку актера с помощью прищепки и механизма. Все работает очень четко. При этом рычаги и другие элементы управления такие маленькие, что прячутся за кистью, лески такие тонкие, что незаметны. Все в этой технологии мастер сделал для того, чтобы не было ощущения, что кукла ведомая. Она будто оживает.

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– Живой может быть любая кукла, можно носок надеть на руку и он будет живым. Что отличает кукол Захарова от всех других – у них много возможностей. В театральном мире нет других подобных кукол, которые были бы настолько подвижны: у них двигаются пальчики, глазки, рот, голова, – все эти возможности дают изобилие вариантов эмоций, которые кукла может выражать. Это и захватывает. Ольга Сигаль, актриса театра «2+ку»

– В захаровской резьбе много моментов, которые позволяют кукле передавать эмоции: несимметричные лица, как у людей, высокий лоб, который делает героя убедительней, морщинки и складочки добавляют естественности, глаза – из натурального камня, который хорошо имитирует радужку, – это делает маленьких актеров больше похожими на человека, нежели на кукол. Отсюда глубина восприятия. Также многое зависит от того, как повернута голова, под каким углом падает свет. Все это влияет на эмоции, которые выражают куклы. Александр Гарганеев, технический директор театра «2+ку»

Каждое движение куклы выверено. Владимир Захаров обращал внимание и на удобство, и на практичность, и на надежность. Так, постепенно, появилась механика полного оживления. По ней сделаны «звезды» камерной сцены «2+ку» – Ежик, Заяц, Медвежонок, Король, Алиса.

Учащиеся первой «Школы кукольника» внимательно слушают. Они никогда не были знакомы с Владимиром и не бывали в театре живых кукол, который находится в Томске.

– Еще в институте нам рассказывали о Владимире, показывали видео его спектаклей. Я влюбилась в его кукол. И в декабре прошлого года обратилась к нашим театральным мастерам, чтобы они сделали мне куклу на запястье. Они поддержали эту идею! Так у меня появился Домовенок Кузя, готовлю спектакль с ним. Но когда я приехала сюда, вживую увидела кукол Владимира, потрогала их, поняла, что именно куклы Захарова – ювелирные, тонкие, интересные в своем маленьком обаянии. Моя на их фоне – как первый блин. Я хочу приблизиться к этой мелкой детализированной тонкой работе, чтобы создать куклу по истокам самого мастера. Яна Трегубова, актер-кукловод Новосибирского областного театра кукол

В ее театре, рассказывает Яна, не видели ничего подобного. Когда местные мастера сделали механизм первой куклы на запястье, сначала даже не представляли, во что его одеть. В будущем, молодая актриса надеется это исправить. Возможно, и с помощью Ежика, которого она мастерит в «Школе кукольника».

– Я хочу сделать Ежика. Этот образ символизирует для меня Владимира Захарова. Очень хочется создать его и оживлять в своих спектаклях. С деревом работаю впервые. Мне очень нравится творить в такой атмосфере: каждый – в своих мыслях. Можем даже в тишине сидеть. А вокруг – атмосфера сказочная.

Рядом за столом творит Тимур Хайретдинов. Художник-конструктор Ставропольского краевого театра Кукол принимал участие в создании более 20-ти спектаклей, мастерил разные виды кукол, но куклу на запястье еще делать не пробовал.

– Уже после первых дней работы в школе многое стало понятно. Живое общение много дает, а еще больше – возможность рассмотреть вблизи и прикоснуться к уникальным куклам Захарова. Я не надеюсь доделать свою куклу в Томске. Главное – просто войти в курс дела, понять, что за чем, разобраться с машинкой. Я первый раз делаю куклу на запястье. Всех уже мастерил: марионеток, тростевых, планшетных, перчаточных кукол. Осталась только эта, самая трудная, самая чувствительная. Надеюсь, все получится. Тимур Хайретдинов, художник-конструктор Ставропольского краевого театра Кукол

Первая «живая» кукла Тимура, над которой он работает, – бабуля. На вопрос: почему этот персонаж и какой она будет, гость из Ставрополя пока не может ответить. Говорит, наверняка знает одно: его бабуля будет нести добро и теплоту. Верит, что понравится зрителям. А вот гость из Нижнего Новгорода – Кот – уже давно купается в лучах славы. В Томск он приехал вместе со своим создателем Сергеем Мавриным. Актер семь лет назад смастерил его сам, вдохновившись спектаклем Владимира Захарова «Про Ежика», который увидел в Интернете.

– Я не знал, с чего начать. Никогда до этого не резал из дерева, не делал кукол, проволоку не гнул. Тем более понятия не имел о механике. Посмотрел на сайте томского мастера его инструкции по созданию кукол, пошел на балкон, нашел какую-то деревяшку, ножик и начал. Доходил до всего методом проб и ошибок. Первый Кот получился каким-то несуразным, экспериментальным. Но я так им гордился. Сразу написал Владимиру: вот, дескать, смотрите, я сам сделал куклу. Он, конечно, был не в восторге от моего творения, это я почувствовал через Интернет. Сергей Маврин, актер, режиссер, основатель театра «Мабу»

Через пару лет Сергей сделал второго Кота. С ним он играет в двух спектаклях в своем собственном театре «Мабу». Зрители его обожают. Но, оказавшись в Томске и сравнив своего Кота с куклами Захарова, Сергей понял, что ему есть, куда расти. – Моя работа грубая. Но я и хотел свою первую куклу сделать такой, чтобы не переживать за нее. С Ежиком Владимира или Зайцем, например, я бы побоялся выйти к людям, – все такое хрупкое, сломают же! Вы посмотрите на эти нежные пальчики, на тонкие черты. Как я хочу теперь сделать что-то подобное.