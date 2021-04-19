В Ботсаду ТГУ зацвела пальма, которая выдерживает холода до 15 градусов

В холодной субтропической оранжерее Сибирского ботанического сада зацвела пальма трахикарпус Форчуна. Как отмечают в ТГУ, у пальмы необычный мохнатый ствол, укутанный грубым волокном, благодаря ему растение спасается от холода и способно выдерживать морозы до -15°С.

«Сейчас можно наблюдать цветение самого крупного экземпляра пальмы в нашей коллекции, – рассказал директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. – Она растёт в грунте оранжереи и имеет высоту 10 метров. Пальме около 50 лет, она цветёт ежегодно весной, и в этом году у неё три цветоноса метровой длины с тысячами мелких жёлтых цветков».





Некоторые экземпляры трахикарпусов, которые пока не достигли большой высоты и растут в горшках, в летнее время выставляют на улице у крыльца Ботсада и вдоль оранжереи, поэтому их могут помнить многие томичи. Также трахикарпусы популярны для уличного озеленения во многих странах с субтропическим климатом, а в России выращиваются на Черноморском побережье.