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19 апреля,
2021
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Стиль жизни

В Ботсаду ТГУ зацвела пальма, которая выдерживает холода до 15 градусов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В холодной субтропической оранжерее Сибирского ботанического сада зацвела пальма трахикарпус Форчуна. Как отмечают в ТГУ, у пальмы  необычный мохнатый ствол, укутанный грубым волокном, благодаря ему растение спасается от холода и способно выдерживать морозы до -15°С.

В Ботсаду ТГУ зацвела пальма, которая выдерживает холода до 15 градусов

«Сейчас можно наблюдать цветение самого крупного экземпляра пальмы в нашей коллекции, – рассказал директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. – Она растёт в грунте оранжереи и имеет высоту 10 метров. Пальме около 50 лет, она цветёт ежегодно весной, и в этом году у неё три цветоноса метровой длины с тысячами мелких жёлтых цветков».


Некоторые экземпляры трахикарпусов, которые пока не достигли большой высоты и растут в горшках, в летнее время выставляют на улице у крыльца Ботсада и вдоль оранжереи, поэтому их могут помнить многие томичи. Также трахикарпусы популярны для уличного озеленения во многих странах с субтропическим климатом, а в России выращиваются на Черноморском побережье.

В Ботсаду ТГУ зацвела пальма, которая выдерживает холода до 15 градусов

Посмотреть на цветение пальмы можно в выходные дни с 10 до 17 часов на самостоятельной экскурсии.


Кроме того, в Ботсаду ТГУ сейчас сформирована одна из крупнейших в стране коллекций тропических и субтропических пальм: 70 видов из 37 родов. В коллекции есть два редких раритетных экземпляра: ливистона южная, родом из Австралии, это самая высокая пальма в оранжереях России (высота 20 метров), а также ховея Форстера, родом с острова Лорд-Хау – одна из самых старых пальм в оранжереях России, ей 150 лет.

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