В Ботсаду с началом весны зацвели «рыцарские звёзды»
В первый месяц весны в Сибирском ботаническом саду ТГУ распустились гиппеаструмы, которые в народе называют «рыцарскими звёздами».
Это крупные представители южноафриканской флоры, отличаются красивыми крупными цветами, диаметр которых может достигать 20 сантиметров. Увидеть цветение «звёзд» можно на экскурсии в ближайшие выходные.
«Название гиппеаструм образовано от греческих слов hippeos – «всадник» или «рыцарь», а слово astron, от которого произошло слово астрономия, переводится как звезда. И действительно, яркие цветки этого растения напоминают гигантские звёзды. В коллекции СибБС ТГУ выращивается более 50 сортов гиппеаструмов отечественной и зарубежной селекции. Полюбоваться их цветением можно до конца марта», – говорит директор Ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров.
Отмечается, в этом году впервые цветут новые гибриды, выведенные учёными Ботанического сада. Работы по селекции начались в 2016-2017 годах, тогда удалось получить гибридное семенное потомство более 30 вариантов скрещивания разных сортов гиппеаструма. Сейчас более 1000 гибридных растений в течение нескольких лет выращиваются в грунте в специальной теплице. А в этом году некоторые из них впервые начали цвести. Пока новым гибридам не успели дать названия, есть лишь гибридные имена. Биологи будут еще несколько лет наблюдать за новыми видами, отбирать наиболее декоративные, а после регистрировать сорта.
«Поскольку селекционные луковицы мы не можем сейчас выкопать, мы решили срезать цветоносы растений нашей селекции и выставлять в вазах с водой в экспозиции с другими гиппеаструмами. На наших гибридах будут особые цветные этикетки с указанием номера гибрида и с фотографиями родительских сортов, от скрещивания которых они получены. Гиппеаструмы являются прекрасной срезочной культурой – их цветоносы используются при составлении изысканных букетов», – рассказывает Михаил Ямбуров.
Посмотреть на цветение «рыцарских звёзд» в Ботаническом саду ТГУ можно на самостоятельных экскурсиях по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00, без предварительной записи. Посетителей просят быть в маске. Вход платный. Стоимость билета: взрослый – 250 руб.; льготный – 150 руб.
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