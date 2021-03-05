В Ботсаду с началом весны зацвели «рыцарские звёзды»

«Название гиппеаструм образовано от греческих слов hippeos – «всадник» или «рыцарь», а слово astron, от которого произошло слово астрономия, переводится как звезда. И действительно, яркие цветки этого растения напоминают гигантские звёзды. В коллекции СибБС ТГУ выращивается более 50 сортов гиппеаструмов отечественной и зарубежной селекции. Полюбоваться их цветением можно до конца марта», – говорит директор Ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров.





Отмечается, в этом году впервые цветут новые гибриды, выведенные учёными Ботанического сада. Работы по селекции начались в 2016-2017 годах, тогда удалось получить гибридное семенное потомство более 30 вариантов скрещивания разных сортов гиппеаструма. Сейчас более 1000 гибридных растений в течение нескольких лет выращиваются в грунте в специальной теплице. А в этом году некоторые из них впервые начали цвести. Пока новым гибридам не успели дать названия, есть лишь гибридные имена. Биологи будут еще несколько лет наблюдать за новыми видами, отбирать наиболее декоративные, а после регистрировать сорта.