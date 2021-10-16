В Ботсаду можно встретить эльфов, крылатую кошку и детеныша дракона

Таким способом автор хотела привлечь внимание посетителей к мифическим существам мирового культурного наследия, говорится на сайте Ботанического сада. Трехмерные модели влагостойких скульптур разработаны и напечатаны на 3D-принтере, а затем отшлифованы и окрашены под камень специалистами Сибирского центра дизайна ТГУ.

В субтропической оранжерее Ботанического сада ТГУ появились необычные обитатели: эльфы, крылатая кошка и драконлинг. Скульптуры мифологических персонажей выполнены по изображениям студентки ИИК ТГУ Юлии Попиловой.

Пикси – это рыжеволосые и курносые эльфы в остроконечных колпаках. Они довольно дружелюбны, но порой все же любят пошалить. Их любимая забава – сбивать путников с дороги. По словам Юлии Попиловой, считалось, что прогнать пикси можно, вывернув наизнанку куртку или показав им железный крест.

Пэк – персонаж английской мифологии, хранитель леса и полей. На вид очень похож на пикси. Он среди холмов играет на флейте для фей. Пэк славится тем, что может переноситься во времени и пространстве, захватив с собой и человека. Отвадить Пэка можно, предложив ему любой предмет одежды.

Крылатые кошки бесшумны и стремительны. Их интересуют три вещи: память о прошлом, покой и свобода. Упоминание о крылатых кошках встречается в мифологии разных народов.

Драконлинг – это детеныш дракона. Как пишут на сайте Ботсада, поскольку драконы чем-то напоминают динозавров, новую скульптуру поместили в экспозиции «Эволюция растений». Там демонстрируются древние группы растений, существовавшие во времена динозавров: гинкго, саговники, хвощи, плауны и папоротники.

Хотите познакомиться с мифическими существами? Отправляйтесь в Ботанический сад ТГУ хоть сегодня. Самостоятельных экскурсии проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00 часов.

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