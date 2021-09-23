Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Стиль жизни
  3. В Арт-резиденции ТУСУРа создадут танцевальный спектакль
Стиль жизни

В Арт-резиденции ТУСУРа создадут танцевальный спектакль

ТВ2 ТВ2

ТУСУР открывает Арт-резиденцию, участники которой совместно создадут танцевальный спектакль. Работать с томскими танцорами, музыкантами, декораторами, стилистами, фотографами и видеографами будет известный хореограф-постановщик Ксения Михеева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Арт-резиденция - проект для нас новый. Он уникальный и для Томска. В основном развита арт-деятельность за границей или в крупных городах России. Разные творцы из разных сфер будут реализовывать конкретный проект — спектакль. Если раньше клубы ТУСУРа «варились» сами в себе, то теперь они могут встретиться на одной площадке, чтобы создавать продукт высокого искусства», — рассказала начальник управления воспитательной работы ТУСУРа Ксения Марченко.

Через кастинги организаторы выберут участников, которые попадут в число артистов спектакля, музыкантов, художников и декораторов и которые поработают с приглашенным хореографом-постановщиком. В ходе подготовки к кастингам также состоятся мастер-классы и школы от экспертов по разным направлениям творчества: дизайн, музыка, арт-менеджмент и так далее. Премьера итогового спектакля состоится 14 ноября.

«Мы в ТУСУРе теперь приходим к системе не отдельных мероприятий, а к проектной деятельности. Студенты активно будут включены в создание мероприятий. Они сами все будут организовывать и создавать. Этим проектом мы открываем новый для себя деятельностный подход», — добавила Марченко.

ART-Резиденция ТУСУР — это проект сотворчества талантливой молодежи, площадка на базе и при поддержке университета для совместной работы молодых творческих деятелей из разных сфер искусства и культуры.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.