В Арт-резиденции ТУСУРа создадут танцевальный спектакль

ТУСУР открывает Арт-резиденцию, участники которой совместно создадут танцевальный спектакль. Работать с томскими танцорами, музыкантами, декораторами, стилистами, фотографами и видеографами будет известный хореограф-постановщик Ксения Михеева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Арт-резиденция - проект для нас новый. Он уникальный и для Томска. В основном развита арт-деятельность за границей или в крупных городах России. Разные творцы из разных сфер будут реализовывать конкретный проект — спектакль. Если раньше клубы ТУСУРа «варились» сами в себе, то теперь они могут встретиться на одной площадке, чтобы создавать продукт высокого искусства», — рассказала начальник управления воспитательной работы ТУСУРа Ксения Марченко.

Через кастинги организаторы выберут участников, которые попадут в число артистов спектакля, музыкантов, художников и декораторов и которые поработают с приглашенным хореографом-постановщиком. В ходе подготовки к кастингам также состоятся мастер-классы и школы от экспертов по разным направлениям творчества: дизайн, музыка, арт-менеджмент и так далее. Премьера итогового спектакля состоится 14 ноября.

«Мы в ТУСУРе теперь приходим к системе не отдельных мероприятий, а к проектной деятельности. Студенты активно будут включены в создание мероприятий. Они сами все будут организовывать и создавать. Этим проектом мы открываем новый для себя деятельностный подход», — добавила Марченко.