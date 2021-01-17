«Умные» дроны и генератор кислорода. Над чем работают школьники-изобретатели в Томске

Стиль жизни

Водные лыжи, мороженое на палочке, батут, калькулятор — вот лишь немногие полезные вещи, которые придумали дети. 17 января во всем мире празднуется День детских изобретений. Этот праздник отмечают и в нашем городе. О томских изобретателях, которые еще учатся в школе, и том, над чем они работают сейчас, расскажем.

Результат работы Данилы Копцева, Артема Бакшеева и Даниила Кабанова в декабре 2020 года вошел в топ-5 прорывных изобретений российских школьников. Томские старшеклассники создали проект биореактора — BET Earth. В нем выращивают цианобактерии, способные выделять кислорода в несколько раз больше, чем растения.

Изобретение входит в объединение BET — bio electric tree, которое я создал еще четыре года назад, — рассказывает руководитель проекта, 11-классник Данила Копцев. — Вообще, туда входят два направления: Eco Enginnering и BET.BIOAUTOMATIC. В первом мы создаем экологические проекты: экодоску для интерьера или гидропоновую систему, которую можно использовать на кухне или в ресторанах. А в BET.BIOAUTOMATIC мы создаем сложные механизмы, которые могут облегчить жизнь людям. Первые в линейке – реакторы ВЕТ Earth и ВЕТ Space. Первый предназначен для выделения кислорода с помощью цианобактерий на Земле и других планетах. Второй — на космической станции в условиях невесомости.

Фото: страница технопарка "Кванториум" в Фейсбуке

Изначально юные ученые хотели создать электронное дерево, которое будет эффективно поглощать углекислый газ и превращать его в кислород. Потом пришла мысль о бактериях, и все переросло в реактор. Его первым прототипом было пластиковое ведро, на которое нацепили электросхему. Затем реактор несколько раз модифицировали. То, что мы сейчас видим, не конечный результат. Сейчас школьники работают над созданием нового, более крепкого агрегата. Как говорят юные разработчики, они сделали работу над ошибками, учли все несовершенства и особенности изобретения. Как только закончат с ним, начнут сборку второго ректора ВЕТ Space.

До конца этого года мы хотим доделать оба реактора, — говорит Данила. — Сейчас активно занимаемся поисками инвестора, связанного с космической, энергетической или газовой промышленностью, который сможет инвестировать в наш проект, чтобы его можно было развивать. Вообще, мы мечтаем сделать ВЕТ предприятием, брендом, компанией, которая занимается изобретением и разработкой технических устройств, которые будут облегчать человеку жизнь. Для этого нужны новые решения.

Над проектом биореактора под руководством профессора НИИ ТПУ Юрия Крючкова изначально работала команда из шести человек. Постепенно осталось трое. У юных изобретателей график свободный. Успевают и учиться, и отдыхать, и научными изысканиями заниматься благодаря грамотному тайм-менеджменту. Парни считают, что только так можно добиться успеха.

— У меня самая лучшая команда: все гениальные, идейные, серьезные люди, с которыми легко говорить и о простых вещах, и о серьезных, — признается Данила. — А еще я знаю, что могу с ними поделиться своими самыми смелыми мечтами и они поддержат. Если и посмеются, то по-доброму.

Фото: сайт технопарка "Кванториум"

Одна из главных целей создателей реактора – чтобы их работа помогала людям. В этом с ними солидарна еще одна команда изобретателей из детского технопарка «Кванториум». Игорь Сидорин и его единомышленники мечтают о том, чтобы облегчить жизнь человечеству с помощью автоматизации многих процессов – в глобальном плане. А в частности, команда из пяти человек, где есть Full Stack разработчик, Рср дизайнер, веб-разработчик и два специалиста отдела Hard, заканчивает работу над проектом «Easy to fly».

Мы создали навесное оборудование для дрона и программное обеспечение для него с удобным интерфейсом, — рассказывает ученик 10 класса и программист Игорь Сидорин. — Если говорить просто, то вот эту маленькую коробочку можно прицепить к любому дрону и загрузить софт. За несколько секунд «прошиваются» и полетный контроллер, и датчики.

Кроме того, мы разработали систему предотвращения столкновений, что обеспечивает безопасность полета в помещении и на небольшой высоте. То есть, если случится так, что сотрудник неправильно рассчитал высоту здания, дрон не врежется в стену.

Чтобы создать что-то подобное, рассказывают изобретатели, знаний школьной программы недостаточно. Это только база. Нужно хорошо знать математику, физику, информатику и английский, чтобы читать техническую документацию, которой на русском языке нет вообще.

Сколько едет автомобиль до Шегарки? В среднем, 70 км он проходит за час. А дрон преодолевает это расстояние за 15 минут. Представьте, как это может помочь, если нужно срочно доставить лекарства в отдаленную точку или, например, донорские органы в больницу. Наше изобретение может действительно помочь людям.

Проект томских школьников может помочь с доставкой грузов, припасов и пенсий в отдаленные районы, где плохие дороги или их нет совсем. «Умные» дроны могут инспектировать миллионы километров линий электропередачи или теплотрассы, отслеживать заторы на реке во время ледохода и, конечно, оперативно помогать в поиске людей. Еще одно направление развития софта – создание аэротакси.

— Я начинал работу над этим проектом, когда был школьником. Сейчас я уже студент, — рассказывает один из создателей проекта Артем Баталов. — Учусь и живу в Иннополисе (прим. ред.: небольшой город высоких технологий под Казанью, построенный так, как мечтают ИТ-специалисты). У нас там есть беспилотное такси. Эти автомобили проходят тестирование весьма достойно: в аварии не попадают, но есть некоторые моменты, из-за которых пока их нельзя в большие города выпускать: например, могут стоять до бесконечности, уступая дорогу друг другу. Все потому, что пока между ними нет связи. Мы как раз и пытаемся ее создать. Это такое же ПО, только нужно объединить все в одну систему. А если она появится – это сразу пять шагов вперед к автоматизации.

В команде программистов работает одна девушка. Для Карины Янышевской это уже не первое изобретение. Пару лет назад она с коллегами по цеху создала робота-анализатора W.E.L.L. С помощью датчиков и алгоритма анализа данных он определяет, сможет ли агрокультура вырасти в конкретном месте или нет.

– Сначала я занималась художественным дизайном, потом увлеклась робототехникой, затем аэронаправлением и IT, — рассказывает Карина. — Ближе мне, наверное, алгоритмы анализа данных и машинное обучение. А вообще, все направления интересны. Я рада, что с каждым из них смогла познакомиться. Это и есть развитие.

Почему у школьников все получается: у них нет рамок, они не знают, что такое нельзя, — считает замдиректора по проектной деятельности технопарка «Кванториум» Иван Медведев. — На олимпиадах или конкурсах не требуют определенного алгоритма решения. Перед участниками просто ставят задачу и говорят, какого результата нужно добиться. А как вы к нему придете – дело ваше. И вот те алгоритмы, которые придумывают ребята, они необычны. Компании, которые внедряют нестандартные решения в нашу жизнь, на это смотрят, и часто те, кто занимают 5-8 место, и есть настоящие победители, потому что их идеи реализовывают. Любой из подобных проектов может перерасти в стартап.