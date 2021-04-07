Умное расхламление: места, куда сдать ненужные вещи в Томске

Стиль жизни

Многие из нас с приходом весны освобождают свои дома от ненужного. Часто выходит так, что скопились целые пакеты хороших и пригодных для носки и использования, но невостребованных одежды, обуви и других вещей. Если вышло так, не спешите их выбрасывать, а подарите вторую жизнь. Возможно, кто-то в них нуждается и будет рад получить. Кроме того, это помогает сократить производство, а значит, хоть и не глобально, но улучшить экологическую обстановку на планете. Мы подготовили список мест и адресов в Томске, где у вас примут ненужные вещи.

Благотворительный проект адресной помощи нуждающимся

Этот проект создали волонтеры, одна из них — томская водительница трамвая Дана Казакова. Волонтеры собирают и дают еду, постельное белье, посуду, предметы домашнего обихода людям из Томска и области, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Часто это одинокие пенсионеры, больные люди, одинокие и многодетные матери. Принимают женские, мужские (таких особо не хватает), детские вещи. Также можно принести посуду, книги, мебель, канцтовары, постель. Сдать все это можно в пункт на улице Льва Толстого, 48А. Договориться о времени и уточнить детали можно у Марии: 8-952-808-67-25.

«Свалка»

Томский проект, подобие «блошиного рынка», но в помещении. Создатели свалки принимают или вывозят ненужные вещи из квартир по обращению владельцев, после перебирают и продают их по низким ценам. Отдать можно все: одежду, обувь, бижутерию, посуду, технику, книги, игрушки. Принимают и мебель, но для этого нужно предварительно согласовать все со «Свалкой». Если одежда оказалась непригодна для использования, владельцы «Свалки» отправляют ее на переработку в Красноярск. Подробнее про философию и историю этого места мы рассказывали в материале «От кружки до раритета. Как живет томская Свалка». Принести свои вещи вы можете в магазин на проспекте Ленина, 30/2. Договориться о вывозе вещей из дома или уточнить какие-либо подробности можно по телефону: 8-913-110-09-36.

Центр «Авантаж»

Центр работает как социальный магазин. Сдать сюда можно одежду, обувь в любом состоянии. После работники сортируют вещи, часть отправится на продажу по невысоким ценам, а часть отправят на переработку. «Авантаж» находится в ТЦ «Город» на Герцена, 61/1, первый этаж. Работает каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00. Узнать подробности можно в социальных сетях проекта либо по телефону 8-952-176-00-81.

Пространство «Особая мода»

Это благотворительный салон, где принимают женскую, мужскую, детскую одежду любых размеров, сувениры, сумки, игрушки, рюкзаки, книги. После нуждающиеся могут оставить заявку держателям салона и бесплатно забрать необходимое. При этом 10% от всех вещей продаются по низким ценам, чтобы владельцы могли покрыть затраты на аренду помещения. Принести вещи можно каждый день со вторника по воскресенье с 12 до 16 часов.

Подробнее о работе салона можно прочесть или спросить в соцсетях «Пространства Особая мода» в Instagram и ВКонтакте. Оставить заявку на бесплатное получение вещей можно по телефону: 8-913-231-97-13. Адрес: улица Щорса, 2 Б (вход с правого торца).

Гуманитарный склад Томской епархии

Склад Епархии помогает вещами многодетным и малоимущим семьям, беременным в кризисных ситуациях, одиноким матерям, пенсионерам, погорельцам. Вы можете принести на склад одежду, обувь, предметы гигиены, средства по уходу. Склад находится на улице Транспортная, 12, работает по четвергам с 13:30 до 17:00, по субботам с 10:00 до 13:00. Принести и пожертвовать одежду можно без записи, но по предварительному звонку по телефону: 8-913-114-26-14.

Склад центра «ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ»

Центр также помогает людям в сложной жизненной ситуации. Сюда можно привезти разную одежду (для беременных, детскую), обувь, подгузники с 1 по 4 размер, слинги, стульчики для кормления, ванночки, кроватки, игрушки и канцтовары, посуду. Склад находится на улице Нефтяная, 1/1, работает в субботу с 13 до 16 часов. Уточнить информацию можно по телефонам: 33-80-03, 8-903-951-23-99.



«Салон дареных вещей»

Салон работает в Комплексном центре соцобслуживания населения. Здесь принимают женские, мужские, детские чистые вещи в хорошем состоянии. После их отдают людям из малообеспеченных и нуждающихся семей. Также можно привезти детскую мебель, коляски, спортивный инвентарь, игрушки. «Салон» работает ежедневно с 9:00 до 21:00, задать вопросы можно по телефону: 8 (3822) 41-09-15, адрес: Мокрушина, 20/3.

Кризисный центр «Семья»

В центр можно принести мужские, женские, детские вещи, постельное белье, игрушки. После их передают в многодетные, малообеспеченные семьи. «Семья» находится на Говорова, 76/1, уточнить информацию можно по телефону: 60-71-70.

Домик волонтера

Сообщество неравнодушных людей, помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: погорельцам, матерям-одиночкам,

малоимущим, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, бездомным. Организуют в том числе и сбор вещевой помощи. Как указывают в группе, склад приема вещей открыт каждое воскресенье с 15 до 17 часов. Задать вопросы можно в группе волонтеров, а также по телефону: +7 (952) 182-15-85, адрес: проспект Ленина, 150А.



Приют «Странник»

Здесь принимают только взрослую мужскую и женскую одежду от департамента социальной защиты населения Томской области. Также принимают в дар средства реабилитации (инвалидные коляски, костыли, ходунки для взрослых). Вещи передадут лицам без определенного места жительства, инвалидам, которые обращаются в приют. Уточнять информацию можно по телефону: 66-57-52, адрес: Иркутский тракт, 69.

Кризисный центр «Маленькая мама»

В центре для помощи молодым матерям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, принимают детскую одежду и обувь в хорошем состоянии, немягкие игрушки. Также принимают коляски и детские кроватки по мере наполненности склада. Уточнить информацию можно по телефону: 53-51-01. Адрес: Гагарина, 46.

Автомобильные шины на переработку

Если у вас дома скопились автомобильные шины, не спешите их выкидывать. Такие шины можно сдать в переработку в компанию «Экошина», а после их измельчат в крошку и сделают резиновое покрытие для детских и спортивных площадок. На переработку принимают покрышки от легковых автомобилей, грузовые покрышки, шины от погрузчиков, электрокаров, автопокрышки с тканевым и металлическим кордом, изношенные автопокрышки, камеры и отходы резинотехнических изделий. Компания находится на улице Железнодорожная, 3, уточнить информацию можно по телефонам: +7 (952) 155-11-44, +7 (3822) 945-566.

Фото: utilizatsiya-othodov.ru

Куда еще?

Также ненужные вещи можно сдать в H&M. В сети магазинов обещают, вещи отправятся на переработку, а вы можете получить скидку в 15% на приобретение новых в магазине.

Ненужные вещи с охотой забирают, если разместить объявление на сайтах вроде сервиса Авито или тематических группах в социальных сетях, например, «Барахолка в Томске», «Мамочки Томска» и другие.