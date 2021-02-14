Участница шоу «Последний герой» Татьяна Роот: Жуков не ела, но змею попробовала

Стиль жизни

На канале ТВ3 стартовал показ нового сезона шоу «Последний герой». В этот раз сезон выходит под заголовком «Чемпионы против новичков».

Чемпионы — это победители и участники предыдущих сезонов «Последнего героя», выбранные голосованием зрителей: Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

«Новички» приехали на шоу со всей России. Среди них жительница Красноярска, 23-летняя студента Татьяна Роот. Татьяна занимается пением, выступает в вокальном ансамбле «Светочъ». Говорит, что прежде никогда не летала на самолете, а решила участвовать, чтобы лучше понять и принять себя — у Татьяны обнаружили опухоль, ее вырезали, но на теле остались шрамы.

Как принять себя через экстрим? И сложно ли жить на острове?

— Как вы попали в проект? Какова была реакция вашей семьи, близких, когда они узнали о вашем участии в шоу?

— Реакция была неоднозначная. Моя семья понимала, что меня ждет настоящий экстрим, что будет борьба – и не только на конкурсах, но и внутри племени. Естественно, они очень волновались и переживали за мое психологическое и физическое состояние, но им просто нужно это было принять – и в итоге они приняли. Мой учитель по вокалу тоже переживал за меня. Он надеется, что на острове я ответила на свои внутренние вопросы и нашла вдохновение.

— Какие были самые первые впечатления о пребывании на острове?

— Первое, что я подумала: «Это все по-настоящему? Это реально так?! Ух ты!!!» (смеется). Я удивлялась абсолютно всему, что видела, как маленькое дитя: вот крабик пробежал, вот — пальма, кокосы! И это потрясающе, когда ты открываешь для себя новый мир. До этого я никогда не планировала путешествия за границу, даже не подозревала, что там меня ждёт. А после Африки я так загорелась этим! Буду думать теперь, куда же я смогу еще поехать.

— Были ли сложности в психологическом или бытовом плане?

— Да. И эта сложность для меня оказалась очень странной. Вообще я очень коммуникабельный человек, я общительная, заряженная, вокруг меня всегда очень много людей собирается. А на острове как раз случился не то, что бы конфликт – а полное непонимание и непринятие. Я не нашла общий язык с коллективом. Честно, была в шоке. Почти с половиной участников не нашла общий язык. Самое странное для меня, что вся съёмочная бригада меня полюбила. На острове они говорили мне: «Танюша, Танечка». Даже с командой соперников я подружилась. Я нашла расположение у Нади Ангарской, у Димы Павлюка, у Алексея Полихуна. Представляете, какая прелесть и радость! А в своей команде не прижилась...

— А такой образ жизни вам по душе?

— Мне было максимально комфортно, вот правда! Меня ничего не смущало. Единственное, что было удивительно – что из-за повышенной влажности мои волосы никогда не высыхали. Какая-то пакля была на голове! Само по себе гнездо свилось (смеётся). А так, даже то, что у меня волосы на ногах начали расти, меня не напрягало.

— Что оказалось самым сложным для вас? К чему вы не были готовы?

—У меня были страхи, появившиеся после определенных ситуаций в жизни, – это боязнь высоты и боязнь воды. Но на первом же испытании мне пришлось преодолеть высоченные горки – и это было максимально ужасно. А после этого было еще испытание, где меня чуть не утопили в воде. Я переживала, как же я буду нырять, все внутри меня ломалось – а потом пришло осознание, что я это всё преодолела. Круто! Я молодец! Поэтому я благодарна «Последнему герою» и людям, которые обратили на меня внимание и подарили такую возможность. Я реально очень рада! Для меня всё было в первый раз: я в первый раз была за границей, в Африке, на острове, среди океана, пальм…