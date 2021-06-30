У альпак в красноярском зоопарке родилась дочь. Детенышу просят выбрать имя

Альпаки попали в «Роев ручей» весной 2016 года из Нижнего Новгорода. Тогда животным еще не было и года.

В красноярском зоопарке «Роев ручей» у альпак Ромео и Джульетты родилась дочь. Детенышу просят выбрать имя.

Джульетта – блондинка, а Ромео – яркий брюнет. Каждую весну этим плющевым красавцам перед выходом в свет, а точнее, перед тем как показать посетителям парка, делают модные прически, – пишут в группе парка «Роев ручей» . – Парочка и вправду замечательная, сотрудники парка даже сыграли им настоящую свадьбу, с фатой для невесты, а у жениха в качестве украшения была шикарная бабочка.

Спустя пять лет у Ромео и Джульетты родилась дочь. Несмотря на то, что 30 июня самочке исполнился месяц, зоологи еще не придумали ей имя.

Сотрудники парка предлагают всем желающим принять участие в выборе имени для детеныша альпаки. Для этого нужно перейти по ссылке в инстаграм «Роева ручья».