ТВ2 подводит итоги конкурса «Лето с мороженым «Ангария»

Онлайн-голосование в фотоконкурсе «Лето с мороженым «Ангария» закончено. Согласно условиям, в 17:00 31 августа организаторы начали обработку результатов. Победу в конкурсе одержал маленький Лев Ляшенко, набрав 201 голос.
По мнению жюри, куда вошли представители редакции ТВ2 и фабрики мороженого «Ангария», лучшей стала Анна Белоконева.
В номинации «по хештегу» победили Демид и Александр Кокоревы. Их фото набрало наибольшее количество лайков в Инстаграм.
Всем трем победителям достаются сладкие призы от фабрики мороженого «Ангария»: большой торт-мороженое, весовой пакет «Пломбир на сливках», по три бумажных стакана пломбира с грушевым, клубничным и абрикосовым джемами, рожок «Пломбир на йогурте».
Работ, которые передали летнее настроение и любовь к мороженому, по мнению организаторов конкурса, было много. Поэтому специально для тех, кто не вошел в тройку победителей, учреждены поощрительные призы — конечно, мороженое. Их получают:
Саша Мищенко и Арина Гапонова
Мирон Винников
Алиса и Алина Лапшины
Мария Иванова
Арсений Поляков
Костя Гончаров
Виктория Полосина
Павел Фомченко
Снежана и Влада Трусовы
Людмила и Роман Павловы
Таисия Михайлина
Дарья, Мария и Таисья Почуевы
Тимофей Дударев
Ира Булыгина.
Чтобы о прошедшем лете у всех участников нашего фотоконкурса остались лишь хорошие воспоминания, представители фабрики «Ангария» решили сделать вкусные сюрпризы всем, кто прислал свои фотографии на конкурс. Поэтому всех приглашаем на награждение. Состоится оно 1 сентября 2021 года в 16:00 в фирменном магазине «Ангария» по адресу: ул. Мюнниха, 8.
Все участники конкурса также получат дипломы: можно либо в бумажном виде на церемонии вручения подарков, либо в электронном, написав об этом на почту portaltv2@mail.ru с пометкой «диплом».
Справки по телефону 90-24-94.