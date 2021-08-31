ТВ2 подводит итоги конкурса «Лето с мороженым «Ангария»

Всем трем победителям достаются сладкие призы от фабрики мороженого «Ангария»: большой торт-мороженое, весовой пакет «Пломбир на сливках», по три бумажных стакана пломбира с грушевым, клубничным и абрикосовым джемами, рожок «Пломбир на йогурте».

Работ, которые передали летнее настроение и любовь к мороженому, по мнению организаторов конкурса, было много. Поэтому специально для тех, кто не вошел в тройку победителей, учреждены поощрительные призы — конечно, мороженое. Их получают:

Саша Мищенко и Арина Гапонова

Мирон Винников

Алиса и Алина Лапшины

Мария Иванова

Арсений Поляков

Костя Гончаров

Виктория Полосина

Павел Фомченко

Снежана и Влада Трусовы

Людмила и Роман Павловы

Таисия Михайлина

Дарья, Мария и Таисья Почуевы

Тимофей Дударев

Ира Булыгина.

Чтобы о прошедшем лете у всех участников нашего фотоконкурса остались лишь хорошие воспоминания, представители фабрики «Ангария» решили сделать вкусные сюрпризы всем, кто прислал свои фотографии на конкурс. Поэтому всех приглашаем на награждение. Состоится оно 1 сентября 2021 года в 16:00 в фирменном магазине «Ангария» по адресу: ул. Мюнниха, 8.

Все участники конкурса также получат дипломы: можно либо в бумажном виде на церемонии вручения подарков, либо в электронном, написав об этом на почту portaltv2@mail.ru с пометкой «диплом».

Справки по телефону 90-24-94.