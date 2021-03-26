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26 марта,
2021
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Стиль жизни

Трио из Томска приняло участие в шоу «Comedy Батлл» на ТНТ

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Участники команды «Нам можно» Рустам Саидов, Дарья Показаньева и Елизавета Томилова приняли участие в в новом сезоне «Comedy Батлл». Эфир с томскими комиками покажут 26 марта в 22:00.

«Мы случайно узнали о кастинге в проект «Камеди Баттл» — решили попробовать и прошли. Мы понимали, что юмористического опыта у нас немного и было тяжело. Но участие в таком проекте – это невероятные эмоции, хочется дальше в этом «вариться» и прилагать для этого все усилия. Мы увидели, как все устроено, как работают профессионалы, посмотрели выступления других участников. Всегда есть, куда расти и развиваться, и хочется делать это в разных направлениях», — рассказывает участница трио «Нам можно» Дарья Показаньева.

Трио из Томска приняло участие в шоу «Comedy Батлл» на ТНТ

Рустам, Лиза и Дарья занимаются юмором не первый год. Рустам активно занимается стендапом. Лиза и Дарья — участницы команда КВН «Вояж», созданной на базе факультета журналистики. В 2021 году «Вояж» стал участником Премьер-лиги КВН.


Шоу «Comedy Баттл» появилось в 2011 году и насчитывает уже 11 сезонов. Главный приз — пять миллионов рублей. 

Трио из Томска приняло участие в шоу «Comedy Батлл» на ТНТ

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