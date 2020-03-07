Эффект меланжа получают за счет смешения нитей разного состава, в зависимости от этого окрашивается полотно по-разному. В случае с трикотажем смешивают нити хлопка и нити полиэстера. Важно, чтобы полиэстера было не более 30 %.



Существует очень распространенное мнение, что все меланжи закатываются. Но это не всегда так. Меланж, представленный в TRUE COLORS FABRIC, уникален тем, что на лицевой поверхности не будут образовываться катышки за счет специальной обработки полотна — браширования. Когда трикотаж брашируют, верхний слой немного «вспушают» и на лицевой стороне можно прощупать небольшой пушок. Выглядит полотно, как расчесанный материал, очень приятный на ощупь. И, главное, со временем не скатается. Многие производители полотен изготавливают меланжи, но не все делают такую обработку.



— У каждого футера, который есть в ассортименте магазина, всегда есть в тон кашкорсе или рибана (прим. ред.: ткань - «резинка», которая используется для обработки манжет, горловины и декоративных вставок), — говорит Анна. — Я всегда стараюсь так подбирать ткани, чтобы они сочетались, чтобы человек мог сшить вещь в модной сегодня технике «колорблок»: часть свитшота делают одного цвета, рукава — другого, спинку — третьего. Эту же технику используют при моделировании нарядов в стиле «фэмили-лук».

Только в TRUE COLORS FABRIC!!!

