Добрые новости
07 марта,
2020
Трикотаж:
где выбрать, как кроить и на чем шить
Когда мы выбираем ткань для пошива вещи, у нас в голове чаще всего есть картинка. Но если неправильно выбрать материал, то платье/свитшот/футболка будут выглядеть не так, как мы себе представляли. Чтобы этого не случилось, еще на этапе выбора ткани нужно хорошо изучить все ее свойства. Этим мы сегодня и займемся. На повестке дня — трикотаж. О тонкостях работы с ним нам рассказала директор TRUE COLORS FABRIC
Анна Густайтис.
— Многие боятся работать с трикотажем, потому что он очень подвижный, его надо скалывать иголками, толком не сметаешь. Но преимущества перевешивают: не нужно усаживать по фигуре, хорошо ложится. Из трикотажа можно сшить красивую приталенную вещь и модные сегодня модели оверсайз. Не нужно проводить много примерок. Достаточно знать основные параметры: обхваты талии и груди, рост, длину руки.
Трикотаж — не ткань. Это вязаное полотно, структура которого представляет соединенные между собой петли. Поэтому у работы с трикотажем есть свои особенности.
Как шить?
  • Подготовка полотна
— продекатировать полотно (постирать его при температуре 20-40 градусов и/или пропарить большим количеством пара). Это та температура, при которой трикотаж не дает усадку и не деформируется. Не стоит использовать большое количество оборотов отжима.

— высушить полотно. Не стоит этого делать под открытыми солнечными лучами. Есть риск выгорания краски. Также нельзя доводить полотно до пересушенного состояния. Оно должно быть чуть влажным, когда вы его утюжите.

— подготовить полотно к раскрою, расположив его правильно. Имея дело с тканями, закройщицы ориентируются на направление долевой нити. У трикотажа эту роль выполняют вязаные столбики. Они должны располагаться строго вертикально. Это нужно для того, чтобы будущее изделие в процессе эксплуатации не повело.
  • Пошив вещи
— на чем шить
Проще всего изделия из трикотажа шить на оверлоке. Но сделать это можно как на плоскошовной, так и на обычной швейной машинке. Плюс трикотажного полотна в том, что оно не распускается на срезе, поэтому швы можно не обрабатывать или обработать обычным швом зигзагом, если нет оверлока. Также трикотаж без эластана в составе можно шить прямой строчкой, полотно не тянется и строчка не лопнет. Если в вашем полотне присутствует эластан, можно настроить строчку зигзаг, близкую к прямой. Тогда строчка будет более эластичная, чем просто прямая.

Подгиб, например, у футболки или платья, можно прошить не только на плоскошовной машине, но и на обычной бытовой машинке, используя двойную трикотажную иглу.

— нитки
Нитки можно брать обычные, а можно текстурированные. Такие нитки отличаются очень хорошими пошивочными свойствами, высокой эластичностью и пушистостью, что дает эффект тонкого и гладкого шва.

Это имеет большое значение при непосредственном контакте изнанки изделия с телом человека.
Эксклюзив!!! В ассортименте TRUE COLORS FABRIC представлены текстурированные нити AURORA TEXAR. Их можно использовать не только для трикотажа, но и для традиционных тканей. Но помните, что такие нитки вам нужно поставить только на петлители оверлока или плоскошовной машины, а в иголки ставятся обычные нитки.

— иглы
Для работы с трикотажем нужно использовать трикотажные иглы. Универсальная иголка заточена очень остро. Если она попадет в полотно, то разорвет его. У специальной иглы острие более гладкое, закругленной костюмчик формы. Она только раздвигает петли на трикотаже и не рвет их. Если у вас в машинке стоят трикотажные иглы, но на ткани стали образовываться дырочки, значит, у вас затупились иголки и нужно их поменять. Также помните о том, что каждая игла имеет свой номер. Чем толще ваше полотно, тем больше номер иглы должен быть. Например, для футера можно взять иглы № 90, а для тонкой кулирки № 65.

Если в трикотаже присутствует эластан, используйте иглы суперстрейч. Для малорастяжимого трикотажа подойдут иглы стрейч. Если же ваш трикотаж крупновязанный, рыхлый, лучше взять иглы джерси. Двойная игла для обработки низа изделия также обязательно должна быть с пометкой стрейч.
Виды трикотажа
Кулирная гладь
— очень легкая тонкая ткань, мягкая и приятная к телу. Не вытягивается, не растягивается, не просвечивает, хорошо держит форму. Состав может быть разным: от 100 % хлопка, хлопка с эластаном, до большого количества присутствия полиэстера. В ассортименте нашего магазина представлена плотная хлопковая кулирка: 92 % хлопка, 8 % эластана, плотность 200 гр/м2. Используется чаще всего для пошива футболок. Хотя из кулирки получаются отличные платья, очень комфортные домашние костюмы и пижамы.

— Футболка — одна из самых модных и удобных сегодня деталей гардероба, — считает Анна Густайтис. — Но часто человек не может найти себе хорошую однотонную футболку в магазине. Можно ее сшить. Причем из ткани топовых расцветок. Цветовую гамму полотен я выбираю, отталкиваясь от того, что сейчас в моде. Институт «Пантон» каждый год выбирает цвет года. Хитом прошлого, например, был «кэмэл». У нас был такой футер с начесом и без — разлетался молниеносно. Сейчас в моде «карамель», нюдовые и припыленные цвета.
Интерлок
— вид полотна, лицевая и изнаночная части которого одинаковые по структуре. Такой трикотаж часто используется для пошива детских вещей или домашних костюмов. Очень мягкий и комфортный в носке. Но есть один минус — он дает усадку до 10 %. Производитель об этом предупреждает, чтобы покупатель брал ткань с запасом. Прежде чем кроить из интерлока, его нужно постирать при температуре 30-40 градусов. Он сразу даст максимальную усадку, и на размере изделия это никак не отразится.
Футер двунитка
— прочный, но мягкий и гладкий трикотаж. Ткань достаточно легкая, из нее можно шить футболки, свитшоты или вещи оверсайз. На лицевой части футера — гладкие трикотажные столбики, на изнанке — мягкие петельки.

— Я стараюсь привозить трикотажные полотна футера двунитки только хлопковые, — говорит Анна. — Если в составе полотна есть полиэстер, то изнанка будет цепляться к пальцам. Это очень неприятно по ощущениям. А если у человека сухая кожа, то может быть раздражение и аллергия.
Футер трехнитка
— теплый, плотный, но при этом нежный и дышащий материал. Гладкая лицевая сторона, петля на изнанке. Используется для пошива костюмов, платьев, свитшотов. Может быть с начесом и без. Петли на изнанке могут быть диагональные, такой трикотаж более пластичен, и горизонтальные.
— Футер с начесом идеален для нашей зимы, — рассказывает Анна. — А так как зима у нас девять месяцев в году, это получается хорошая экипировка сибиряка. В этом году у нас было самое большое количество футера с начесом в Томске: большая цветовая гамма, чтобы все можно было сочетать друг с другом.
Футер трехнитка петля меланжэксклюзив!!!
Эффект меланжа получают за счет смешения нитей разного состава, в зависимости от этого окрашивается полотно по-разному. В случае с трикотажем смешивают нити хлопка и нити полиэстера. Важно, чтобы полиэстера было не более 30 %.

Существует очень распространенное мнение, что все меланжи закатываются. Но это не всегда так. Меланж, представленный в TRUE COLORS FABRIC, уникален тем, что на лицевой поверхности не будут образовываться катышки за счет специальной обработки полотна — браширования. Когда трикотаж брашируют, верхний слой немного «вспушают» и на лицевой стороне можно прощупать небольшой пушок. Выглядит полотно, как расчесанный материал, очень приятный на ощупь. И, главное, со временем не скатается. Многие производители полотен изготавливают меланжи, но не все делают такую обработку.

— У каждого футера, который есть в ассортименте магазина, всегда есть в тон кашкорсе или рибана (прим. ред.: ткань - «резинка», которая используется для обработки манжет, горловины и декоративных вставок), — говорит Анна. — Я всегда стараюсь так подбирать ткани, чтобы они сочетались, чтобы человек мог сшить вещь в модной сегодня технике «колорблок»: часть свитшота делают одного цвета, рукава — другого, спинку — третьего. Эту же технику используют при моделировании нарядов в стиле «фэмили-лук».
Только в TRUE COLORS FABRIC!!!
В TRUE COLORS FABRIC можно найти все, что необходимо для работы с трикотажем: шнурки, киперную ленту, нитки обычные и текстурированные в тон или контрастные, силиконовую ленту, резинку разной ширины, наконечники, иголки универсальные и трикотажные, булавки, металлфурнитуру (прессы ТЕР-2, люверсы, пуговки и кнопки для трикотажа).
Если вам хочется что-то сшить своими руками, НО:

— не умеете шить
— не умеете строить выкройки
— не можете рассчитать количество ткани
— нет оверлока или швейной машинки

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: TRUE COLORS FABRIC в ближайшее время открывает коворкинг, в котором можно будет все это сделать и спросить совета. Также в планах — полезные мастер-классы от мастериц и пошив модных и экологичных вещей на заказ.
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