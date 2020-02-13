Добрые новости
13 февраля,
2020
7
фото
Стиль жизни

Тренды путешествий на 2020 год

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Новое десятилетие принесет нам и новые тенденции путешествий, утверждают эксперты в туристической сфере. А 2020 год станет годом открытий, тревел-технологий и более глубокой связи с людьми и местами, в которых мы бываем. Компания Booking.com провела исследование среди 22 тысяч путешественников. Исходя из этого, эксперты определили ключевые тенденции в сфере туризма на ближайшие годы.

Путешествия по нераскрученным местам

Тренды путешествий на 2020 год

В ближайшее время путешественники планируют отказаться от поездок в популярные места ради того, чтобы помочь окружающей среде. Больше половины участников опроса отметили, что готовы поменять свои планы и отправиться туда, где нет избытка туристов, если это поможет экологии. При этом многие туристы хотели бы иметь доступ к сервису, где можно найти рекомендации по редким направлениям и информацию о том, в каких местах прирост турпотока положительно скажется на местном населении. Эксперты предполагают, что компании ответят на такой спрос нововведениями, которые будут подсказывать путешественникам альтернативные варианты для поездок в выбранных странах. 

Технологии в помощь

Тренды путешествий на 2020 год
Фото: pxhere.com

Выбирая место среди множества туристических направлений, путешественники будут все чаще обращаться к «умным» технологиям. С их помощью можно будет получить полезные персональные рекомендации и узнать о куче новых возможностей. Это хорошо сэкономит время туриста на поиске информации и даст возможность насладиться каждой минутой путешествия.


Почти половина участников опроса изъявила желание пользоваться специальными мобильными приложениями, где вся информация будет собрана в одном месте, что позволит быстро находить и бронировать варианты досуга в режиме реального времени.  

Путешествия без спешки

Тренды путешествий на 2020 год

На смену погоне за чем-то новым в ближайшие годы придет желание путешествовать в размеренном темпе. Подход «галопом по Европам» сейчас не работает. Туристы готовы сделать свое путешествие более длительным и отдать за него больше денег, главное — никуда не торопиться и получить максимум впечатлений. Если при этом путешественники смогут воспользоваться каким-то уникальным видом транспорта, например, лодкой, санями или старинным поездом — большая удача. 

Путешествия с пользой

Тренды путешествий на 2020 год

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы люди будут стремиться к тому, чтобы их путешествия были максимально насыщенными и приносили пользу в разных сферах. Например, чтобы во время поездки можно было много чего посмотреть в одном месте и попробовать разные варианты досуга. Это сэкономит время и деньги, а впечатлений и приятных воспоминаний от такого вояжа будет даже больше. Стоит ожидать, что тревел-индустрия в ответ на это предложит нам разнообразные маршруты и специальные акции, чтобы мы могли «выжать» из поездки максимум.

В дорогу — с любимым питомцем

Тренды путешествий на 2020 год
Фото: pxhere.com

Больше половины респондентов из России признались, что хотели бы взять с собой в путешествие питомца, потому что для них он как член семьи. Опираясь на это, эксперты прогнозируют, что в 2020 году поездки с животными выйдут на новый уровень. Это касается и перелета/переезда животного и его последующего размещения. Так что, возможно, в скором времени не только хозяев, но и четвероногих постояльцев ждут пятизвездочные удобства. 

Гастрономический туризм

Тренды путешествий на 2020 год

Все чаще туристы выбирают место для путешествия, опираясь на свои гастрономические предпочтения. И больше людей будут интересовать маленькие ресторанчики с домашней кухней, куда ходят местные жители, чем раскрученные туристические места. Больше 70 % опрошенных из России признались, что для них важно попробовать местные продукты. Для этого Букинг ком советует планировать тур заранее. 

Отдых с внуками 

Тренды путешествий на 2020 год

Набирает популярность отдых бабушек и дедушек с их внуками. Пожилые люди отмечают, что чувствуют себя моложе, активно проводя время с детьми. Поэтому в 2020 году, по мнению экспертов, тенденция к путешествиям внуков с бабушками и дедушками будет набирать обороты. 


Подробнее о результатах исследования Booking.com можно почитать здесь

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.