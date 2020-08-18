ТОП модных цветов сезона осень-зима 2020\2021 от института Pantone

Какие оттенки считать эталоном стиля традиционно определяет самый известный в мире путеводитель по главным цветовым тенденциям — Pantone Fashion Color Trend Report. Каждый сезон он называет 10 оттенков и четыре базовых цвета, которые будут актуальны.









Всемирно известные кутюрье свои модели и образы создают, учитывая последние цветовые тренды. Что будут носить в сезоне осень-зима 2020\2021 модницы по всему миру через пару недель, в сентябре покажут на Неделе высокой моды, которая пройдет в Нью-Йорке в формате онлайн.





Накануне этого события, институт цвета Pantone составил отчет для индустрии моды, где опубликовал прогноз цветовых тенденций и рекомендации для производителей одежды. Запоминаем трендовые цвета осени и создаем свои стильные луки.



