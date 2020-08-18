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18 августа,
2020
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Стиль жизни

ТОП модных цветов сезона осень-зима 2020\2021 от института Pantone

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Какие оттенки считать эталоном стиля традиционно определяет самый известный в мире путеводитель по главным цветовым тенденциям — Pantone Fashion Color Trend Report. Каждый сезон он называет 10 оттенков и четыре базовых цвета, которые будут актуальны.


ТОП модных цветов сезона осень-зима 2020\2021 от института Pantone



Всемирно известные кутюрье свои модели и образы создают, учитывая последние цветовые тренды. Что будут носить в сезоне осень-зима 2020\2021 модницы по всему миру через пару недель, в сентябре покажут на Неделе высокой моды, которая пройдет в Нью-Йорке в формате онлайн.


Накануне этого события, институт цвета Pantone составил отчет для индустрии моды, где опубликовал  прогноз цветовых тенденций и рекомендации для производителей одежды. Запоминаем трендовые цвета осени и создаем свои стильные луки. 


ТОП модных цветов сезона осень-зима 2020\2021 от института Pantone
ТОП модных цветов сезона осень-зима 2020\2021 от института Pantone
ТОП модных цветов сезона осень-зима 2020\2021 от института Pantone
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