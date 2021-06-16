Лето — идеальное время для того, чтобы почитать книги с ребенком. Сотрудники библиотеки «Фламинго» подготовили подборку новых книг для детского чтения. Здесь вы найдете сказки о животных, космосе и увлекательных приключениях, которые недавно появились в фонде городской библиотеки.

«Такие незнакомые эти насекомые» Вера Серкен 6+

Как мухи научились ходить по потолку? А где у кузнечика расположены уши? Отчего жужжат шмели? Зачем муравьям дисциплина? Все ли комары пьют кровь? Сколько на свете бабочек? Только ли пчелы делают мед? Почему подёнки никогда не едят?.. Эта книга – настоящая находка для юных почемучек, которым интересен весь мир вокруг вплоть до насекомых. Она ответит на множество подобных вопросов и благодаря красочным иллюстрациям научит «узнавать» насекомых при встрече.

«Сказка о настоящей дружбе» Фан Ицюнь 0+

Тяжело зверям в лесу зимой – холодно и голодно! Решил зайчонок за припасами сходить и нашел две редиски. Не сидели без дела и друзья зайчонка. Обезьянка обнаружила под снегом орехи, олененок – капусту, медвежонок – картофель… Самим всё съесть или поделиться? Не забудешь о своих друзьях – и они о тебе тоже не забудут! Эта красочная история о дружбе и взаимовыручке подарит чудесные минуты совместного чтения с ребенком.

«Кто в книжках живет?» Елена Сергиенко 0+

Мир книг – это мир чудес, ведь там можно встретить и говорящего кота, и волшебника с зонтиком, и даже самого настоящего джинна. Под обложкой этой книги спрятались самые разные сказочные герои, и каждый хочет о себе рассказать! А познакомившись с ними, малыши непременно захотят узнать и сами сказки, в которых эти герои живут. Книга призвана показать ребенку, как огромен и интересен книжный мир. А еще она дает возможность не только прочитать о сказочных персонажах, но и выполнить разнообразные увлекательные задания. Герои сказок буквально оживают в веселых стихах Елены Сергиенко и чудесных иллюстрациях Геты Белоголовской.

«Путешествие в космос» Даниэль Фуцелаар 6+

Люк и его подруга Майя мечтали своими глазами посмотреть на запуск космического корабля. Но они и представить не могли, что будут первыми космонавтами, которые отправятся в путешествие к Красной планете. Их ждет захватывающее приключение, полное невероятных событий и удивительных открытий. Не менее увлекательна и вторая часть книги, в которой автор предлагает читателям прикоснуться к величественным тайнам Вселенной. Большой взрыв, невообразимые галактические пространства, звезды и планеты, вспышки сверхновых, черные дыры, белые карлики и даже инопланетяне ждут читателя на страницах этой книги. Увлекательно и доступно Даниэль Фуцелаар рассказывает о великих достижениях человеческого разума, позволивших людям сделать первые шаги по освоению космоса и раскрыть множество секретов мироздания. Но вопросов осталось гораздо больше. Ответить на них предстоит будущим ученым и космонавтам.

«От букашки до слона» Наталья Карпова 0+

Откройте эту книжку – и вы тут же попадете в удивительную страну. Кого тут только нет! И о себе расскажет каждый обитатель здешних мест. Здесь акула умеет печь пироги, жираф принимает тропический душ, а еще в ней живет самый добрый на свете слон! Эта книга – огромный и чудесный мир детских фантазий. Веселые, звонкие и очень добрые стихи Натальи Карповой, а также нежные и душевные иллюстрации Любови Ерёминой-Ношин обязательно понравятся детям и их родителям!

«Что под землей? Загадочные недра планеты» Мак ван Гагельдонк 0+

Эта познавательная книга с великолепными фотографиями и забавными авторскими рисунками расскажет о внутреннем строении нашей планеты. Как рождаются пещеры? Кто прячется в глубинах океана? Почему возникают землетрясения и вулканы? Как «работает» магнитное поле Земли? Книга знакомит детей с геологией и тектоникой, расширяет кругозор, прививает интерес к науке. Рассказ будет интересным и познавательным, а путешествие внутрь земли надолго запомнится тем, кто составит компанию Маку ван Гагельдонку, ведь он как никто другой умеет увлекательно рассказать о тайнах Вселенной и загадках природы.

«Маруся на прогулке» Делаэ Марлье 6+

Серия "Приключения Маруси" - это уникальный издательский проект, который стал бестселлером сначала во Франции, а потом и более чем в 50 странах мира! Про веселую Марусю снимают мультфильмы, которые с успехом идут в России и за рубежом. В книгу "Маруся на прогулке" вошли две истории о приключениях лучшей подружки всех мальчиков и девочек! Маруся, ее братик и самый лучший друг, собачка Таксик, собираются на прогулку в парк и на ярмарку. Там столько всего интересного – катание на лодках, на велосипедах, на каруселях и качелях, большие горки и замки из песка, воздушные шарики и много-много сладостей и сюрпризов! Это не просто прогулка, а настоящее путешествие в мир радости, смеха и отличного настроения!

«Животные-гиганты» Олливье Рейн 6+

Среди животных встречаются настоящие великаны. У одних – самые длинные на свете ноги, у иных – огромное туловище, а некоторые во много раз крупнее своих родственников из других семейств. У животных-великанов мало врагов в дикой природе, но быть огромным трудно. Приходится всё время искать себе пищу и защищать детенышей, пока они малы и беззащитны. Взрослым великанам не осмеливается угрожать никто... кроме человека, который охотится на всех животных, маленьких и больших. В этой книге вы встретитесь с девятью животными-гигантами. Они сами расскажут, как им живется. Красочные познавательные истории об огромных животных, дополненные интересными фактами и цифрами, не только развлекут маленьких читателей, но и расширят их представления о многообразии окружающего мира.