ТОП-8 книг про большие и маленькие города

«Города мира»



У каждого города есть своя история: она повествует о том, как он был основан, как развивался и застраивался, о людях, трудом которых он создавался, о его взлетах и падениях. С этой книгой читатель может совершить путешествие по городам мира - современным мегаполисам и древним, почти не тронутым временем, пройти по их улицам, почувствовать их неповторимую ауру, проникнуться легендами и тайнами, которые они хранят. Издание рассказывает также о памятниках, достопримечательностях и архитектурных шедеврах минувших эпох. Строгий Лондон и шумный Нью-Йорк, старинный Суздаль и город под землей Матмата, отраженная в водах Венеция и древний Иерусалим, лаконичный Киото и хранитель истории своего народа Каир пройдут перед взором читателя.



Авторы книги - историки, географы, путешественники написали яркие и познавательные статьи, интересные для самой широкой аудитории.

