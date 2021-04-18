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18 апреля,
2021
ТОП-8 книг про большие и маленькие города
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Сотрудники библиотеки «Фламинго» подготовили подборку книг о малых и больших городах, а также о памятниках, которые там есть.

«Сто великих городов мира»

Города начинались по-разному. Одни вставали на перекрестках караванных путей, другие поднимались в безлюдных пустынях. Есть города-крепости, города-казармы, города, выросшие вокруг речных пристаней или морских портов, монастырей, фабрик или рынков. Грешный Вавилон и святой Иерусалим, вечный Рим и запретная Лхаса, деловая Женева и карнавальный Рио, таинственная Чичен-Ица и гостеприимный Париж, высокогорный Ла-Пас и отвоеванный у моря Амстердам…

Книга из серии «100 великих» расскажет об истории и судьбе как исчезнувших городов древности, так и о тех, которые пронесли через века свой неповторимый облик, о памятных местах, оставивших след в истории.




«100 знаменитых памятников архитектуры»

У каждого выдающегося памятника архитектуры своя судьба, неотделимая от судеб всего человечества. Египетские пирамиды, древнегреческие святилища, византийские храмы, рыцарские замки, соборы Новгорода, Киева, Москвы, Милана, Флоренции, дворцы Пекина, Версаля, Гранады, Парижа... Начиная с древнейших времен люди стремились создать на обитаемой ими территории такие сооружения, которые отвечали бы своему высшему назначению, будь то крепость, замок или храм.

В эту книгу вошли рассказы о ста знаменитых памятниках архитектуры - от глубокой древности до наших дней.
«Памятники Всемирного наследия» – «Версаль», «Владимир и Суздаль»

Владимир и Суздаль были столицами Древней Руси исторически короткий срок. Причем большую часть этого периода страна находилась под жестким игом монголо-татар. Несмотря ни на что, вклад двух столиц в нашу национальную духовную жизнь переоценить невозможно.

Точнее было бы сказать – вопреки иноземному игу владимиро-суздальская эпоха русской культуры во многом определила сущность русского нрава на все последующие века. Об этом и о многом другом из истории и бытия прошлых времен Руси узнает читатель этой книги.

Книга «Версаль» рассказывает об одном из шедевров мировой архитектуры – Версальском комплексе. Этот памятник неразрывно связан с великим французским королем Людовиком XIV. Жизнь придворных во времена великого века, спутники Короля-Солнца, изысканность королевского вкуса, чувства Людовика XIV, получившие зримое воплощение в таком чуде архитектуры, как Версаль, оживают на страницах этой книги.


«Города мира»

У каждого города есть своя история: она повествует о том, как он был основан, как развивался и застраивался, о людях, трудом которых он создавался, о его взлетах и падениях. С этой книгой читатель может совершить путешествие по городам мира - современным мегаполисам и древним, почти не тронутым временем, пройти по их улицам, почувствовать их неповторимую ауру, проникнуться легендами и тайнами, которые они хранят. Издание рассказывает также о памятниках, достопримечательностях и архитектурных шедеврах минувших эпох. Строгий Лондон и шумный Нью-Йорк, старинный Суздаль и город под землей Матмата, отраженная в водах Венеция и древний Иерусалим, лаконичный Киото и хранитель истории своего народа Каир пройдут перед взором читателя.

Авторы книги - историки, географы, путешественники написали яркие и познавательные статьи, интересные для самой широкой аудитории.


«Страны. Народы. Цивилизации»

Книга предоставляет читателю занимательную, разнообразную и достоверную информацию о странах Европы, включая сведения о природе, истории и культуре городов, о памятниках архитектуры и исторических местах. Издание рассчитано на школьников, изучающих курс «География зарубежных стран», а также на всех тех, кому интересен окружающий мир, кто любит путешествовать и открывать для себя новые страны.

Первый раздел книги дает ключ к пониманию того, что такое человек и человечество, что такое народ, как народы рождаются и расселяются по планете. Второй раздел посвящен цивилизациям, которые охватывают разные страны и народы, становясь связующим звеном между ними. Третий, самый большой раздел, включает описания всех существующих в мире к концу ХХ столетия стран, кроме России.



«Чудеса света. Новый мир»

Кельнский собор, священные ворота в Японии, храм Преображения Господня в Кижах, Пизанская башня, Мачу-Пикчу, Статуя Свободы и другие чудесные памятники культуры и архитектуры описаны в этой занимательной книге для читателей любого возраста.

Во всех книгах серии представлены цветные иллюстрации на каждой странице: редкие фотографии археологических находок, памятников древних цивилизаций, небесных тел и явлений, представителей флоры и фауны, репродукции старинных гравюр, карт и лучших произведений искусства. С их помощью живой и информативный текст усваивается лучше, легко и с интересом.

«Самые красивые места Москвы»

Энциклопедия "Самые красивые места Москвы" - это увлекательное путешествие в пространстве и во времени, по улицам, площадям и бульварам российской столицы. Вместе с авторами читатель поднимается на крыши высотных зданий и спускается в подземные дворцы метро, погружается в далекое средневековье и вспоминает события последних десятилетий. История и современность города предстают запечатленными в камне и металле, старинных легендах и рассказах очевидцев, судьбах людей и архивных документах.

Книга не только увлекательно написана, но и прекрасно иллюстрирована. Замечательные фотографы представили нам разные уголки Москвы как в традиционных, так и в самых неожиданных ракурсах. В книге использованы также репродукции, гравюры и материалы фотохроники.


«Все столицы мира»

Эта книга является не только популярной энциклопедией, включающей в себя основные сведения по географии, истории, экономике, культуре, национальному составу всех столиц мира и вероисповеданию их жителей. Она отличается от узкоспециальных справочников широким охватом информации и занимательным изложением материала. В частности, статьи о культуре крупных столиц составлены в форме описания наиболее интересных туристических маршрутов по городу с историческими справками о тех или иных памятниках архитектуры.

В некоторые статьи добавлены разделы, содержащие информацию о городах, которые в прежние времена были столицами государств и ныне не только имеют важное значение для той или иной страны, но и представляют значительный интерес для туристов.

Все книги из этой подборки можно взять почитать в библиотеке «Фламинго» по адресу: проспект Ленина, 167
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