Топ-8 книг, по которым сняты сериалы

Стиль жизни

Что вам нравится больше — читать книги или смотреть их экранизации? Мы предлагаем возможность сравнить. Каким характером наделил героя писатель? Что в нем увидел режиссер? И как сыграл актер? Сотрудники библиотеки «Фламинго» сделали подборку книг, по которым сняли сериалы.

Эндрю Ливербарроу, «Чернобыль 01:23:40»

Эндрю Ливербарроу по кусочкам восстанавливает печально известные события 26 апреля 1986 года, прославившие Чернобыль на весь мир. Автор делится своими впечатлениями о Припяти и выводами, к которым он пришел в ходе собственного расследования об аварии на Чернобыльской АЭС. Материалы, собранные автором, использовались создателями культового сериала от HBO «Чернобыль», что позволило им добиться особой достоверности.

Филип Пулман, цикл «Темные начала»

Цикл «Темные начала» — это мир, очень похожий на наш, но бок о бок с людьми в нем живут фантастические существа, например, ведьмы и бронированные медведи. А душа человека способна принимать форму животного — деймона. Именно в этом мире живет девочка Лира, которая отправляется на поиски своего друга, и в этом путешествии ей открываются тайны о собственной семье и о судьбе, которая ждет ее на морозных землях.

Интерес к серии не угасает до сих пор! Например, в ноябре 2019 года вышла сериальная адаптация первой книги «Северное сияние». Лиру сыграла молодая актриса Дафни Кин, известная по фильму «Логан». А ее дядю, лорда Азриэля, – знаменитый Джеймс Макэвой. С первыми двумя сезонами уже можно ознакомиться, не заставит себя ждать и третий, финальный – об этом уже официально объявили.

Лев Гроссман, серия «Волшебники»

Серия книг «Волшебники» Льва Гроссмана рассказывает про Квентина, скучающего выпускника старших классов из Нью-Йорка, которому выпала уникальная возможность пройти тестирование в закрытой школе волшебства Брэйкбиллз. Блестяще справившись с тестом, Квентин с радостью оставляет привычный мир для того, чтобы стать волшебником с большой буквы. Вместе с двумя гениальными подростками со своего потока, скромной Элис и бунтарем – панком Пэнни, они сделают удивительное открытие, которое способно изменить все магическое сообщество. Соблазн осуществить детскую мечту велик, как и опасность нового мира, ведь к тому, что их ждет впереди, не смог подготовить даже прославленный Брэйкбиллз.

С 2015 по 2020 год выходил одноименный сериал по серии. Как это бывает с кино и сериалами, «Волшебники» основаны на книге только частично – создатели взяли персонажей, мир, систему магии и некоторые другие особенности. Главным героям добавили мотивации и новые черты характера, а также намного ускорили темп рассказа, что даже пошло сериалу на пользу.

Нил Гейман, «Американские боги»

В книге «Американские боги» оригинально переплетается современная американская реальность, фантастика и древняя мифология. Старые Боги (Локи, Один, Анубис и другие) давно забыты людьми. На смену им пришли Новые – боги современной жизни и прогресса технологий. Главный герой по имени Тень досрочно выходит из тюрьмы и становится телохранителем загадочного мистера Среда. Тень сопровождает нового босса в путешествии по Америке и ещё не знает, что ему предстоит стать свидетелем эпической битвы между Старыми и Новыми богами.

Книга стала культовой и обзавелась продолжениями и ответвлениями, позволяющими говорить о существовании небольшой, но культурно богатой вселенной «Американских богов». Фанаты давно мечтали об экранизации, и с 2017 года выходил одноименный сериал, который выдержал три сезона. Создавали его продюсер Брайан Фуллер (сериалы «Ганнибал» и «Мертвые, как я») и сценарист Майкл Грин («Логан»).

Анджей Сапковский цикл «Ведьмак»

Книги Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак» – восемь новелл о ведьмаке Геральте из Ривии, его друзьях и возлюбленных, о его нелегкой «работе», о мире, населенном эльфами, гномами, оборотнями, драконами, и, конечно, людьми – известны во всем мире. Геральт – странствующий охотник, который выполняет заказы на избавление от монстров. Однажды на своем многотрудном пути он встречает юную принцессу Цири и решает защитить ее от корыстных интересов влиятельных сил. Выясняется, что эти двое связаны Предназначением…

Сага Анджея Сапковского давно занимает почетное место в мировой традиции жанра фэнтези, а Геральт стал культовым персонажем не только в мире литературы, но и в универсуме компьютерных игр. На основе сюжета книг о Геральте также с 2019 года выходит телесериал. Кроме следования текстам романов в сериале также можно заметить и элементы из игрового мира Ведьмака, например, определенные волшебные знаки, которыми пользуется главный герой. Геральта играет Генри Кавилл, известный своей ролью Супермена.

Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»

«Рассказ служанки» – скандальный роман лауреата Букеровской премии, наравне с «О дивный новый мир» О.Хаксли и «1984» Дж.Оруэлла, ставший классикой современной антиутопии. В дивном новом мире Маргарет Этвуд женщина не имеет права владеть собственностью, работать, любить, читать, писать. Она не может бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки. Ей запрещено вторично выходить замуж. Ей оставлена лишь одна роль – Служанки. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином, Командором, и молится, чтобы у них родился здоровый ребенок. Ведь в новом мире Служанка – всего-навсего сосуд для воспроизводства...

Роман был написан в 1985 году, но вернулся в верхние строчки рейтингов в 2016, когда образ служанки из романа стал символом сопротивления бесправию, а потом в 2017 испытал новый взлет популярности, когда по роману сняли сериал, сразу получивший признание публики и кинокритиков.

Стивен Кинг «11/22/63»

Этот роман безоговорочно признают лучшей книгой Стивена Кинга и миллионы фанатов писателя, и серьезные литературные критики. Убийство президента Кеннеди стало самым трагическим событием американской истории ХХ века. Тайна его до сих пор не раскрыта.

Но что, если случится чудо? Если появится возможность отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу? Это предстоит выяснить обычному учителю из маленького городка Джейку Эппингу, получившему доступ к временному порталу. Его цель – спасти Кеннеди. Но какова будет цена спасения?

В 2016 году состоялась премьера восьмисерийного мини-сериала «11/22/63» на основе этого романа Стивена Кинга. Главную роль в сериале, продюсером которого выступил Джей Джей Абрамс, исполнил Джеймс Франко. Сериал снят довольно уважительно к книге. Расхождения с оригиналом есть, но они не глобальные и относительно косметические.

Федор Михайлович Достоевский «Бесы»

Холодно принятый соотечественниками роман Достоевского «Бесы» вызвал восторг за рубежом. Так, французский прозаик Альбер Камю анализировал его в своем философском эссе «Миф о Сизифе», отмечал как произведение, в котором философия предельной логики убивает людей, а вера, напротив, дает жизнь. Мыслитель же Фридрих Ницше называл Достоевского «гениальным психологом».

Осень. Небольшой уездный городок. Мысли Степана Верховенского — организатора дружеского кружка отечественных либералов — заняты красавицей Дарьей Шатовой. Но его надежды на светлое будущее с девушкой обрывает приезд Николая Ставрогина — загадочного молодого человека с темным прошлым... Примечательно, что большинство персонажей «Бесов» списано с реальных исторических персон. К примеру, Николай Ставрогин — это Николай Спешнев, участник кружка Петрашевского, а Петр Верховенский — это Сергей Нечаев, руководитель революционного объединения «Народная расправа».

На большие экраны «Бесы» переносились не меньше десятка раз. К примеру, в 2014 году российский режиссер Владимир Хотитенко предпринял очередную попытку экранизировать произведение великого классика. Так появился одноименный четырехсерийный драматический детектив. Демонического Николая Ставрогина в нем сыграл Максим Матвеев.