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23 мая,
2021
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Стиль жизни

Топ-8 книг, по которым сняты сериалы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Что вам нравится больше — читать книги или смотреть их экранизации? Мы предлагаем возможность сравнить. Каким характером наделил героя писатель? Что в нем увидел режиссер? И как сыграл актер? Сотрудники библиотеки «Фламинго» сделали подборку книг, по которым сняли сериалы.

Эндрю Ливербарроу, «Чернобыль 01:23:40»

Топ-8 книг, по которым сняты сериалы

Эндрю Ливербарроу по кусочкам восстанавливает печально известные события 26 апреля 1986 года, прославившие Чернобыль на весь мир. Автор делится своими впечатлениями о Припяти и выводами, к которым он пришел в ходе собственного расследования об аварии на Чернобыльской АЭС. Материалы, собранные автором, использовались создателями культового сериала от HBO «Чернобыль», что позволило им добиться особой достоверности.

Филип Пулман, цикл «Темные начала» 

Топ-8 книг, по которым сняты сериалы

Цикл «Темные начала» — это мир, очень похожий на наш, но бок о бок с людьми в нем живут фантастические существа, например, ведьмы и бронированные медведи. А душа человека способна принимать форму животного — деймона. Именно в этом мире живет девочка Лира, которая отправляется на поиски своего друга, и в этом путешествии ей открываются тайны о собственной семье и о судьбе, которая ждет ее на морозных землях.


Интерес к серии не угасает до сих пор! Например, в ноябре 2019 года вышла сериальная адаптация первой книги «Северное сияние». Лиру сыграла молодая актриса Дафни Кин, известная по фильму «Логан». А ее дядю, лорда Азриэля, – знаменитый Джеймс Макэвой. С первыми двумя сезонами уже можно ознакомиться, не заставит себя ждать и третий, финальный – об этом уже официально объявили.

Лев Гроссман, серия «Волшебники»

Топ-8 книг, по которым сняты сериалы

Серия книг «Волшебники» Льва Гроссмана рассказывает про Квентина, скучающего выпускника старших классов из Нью-Йорка, которому выпала уникальная возможность пройти тестирование в закрытой школе волшебства Брэйкбиллз. Блестяще справившись с тестом, Квентин с радостью оставляет привычный мир для того, чтобы стать волшебником с большой буквы. Вместе с двумя

гениальными подростками со своего потока, скромной Элис и бунтарем – панком Пэнни, они сделают удивительное открытие, которое способно изменить все магическое сообщество. Соблазн осуществить детскую мечту велик, как и опасность нового мира, ведь к тому, что их ждет впереди, не смог подготовить даже прославленный Брэйкбиллз.


С 2015 по 2020 год выходил одноименный сериал по серии. Как это бывает с кино и сериалами, «Волшебники» основаны на книге только частично – создатели взяли персонажей, мир, систему магии и некоторые другие особенности. Главным героям добавили мотивации и новые черты характера, а также намного ускорили темп рассказа, что даже пошло сериалу на пользу.

Нил Гейман, «Американские боги»

Топ-8 книг, по которым сняты сериалы

В книге «Американские боги» оригинально переплетается современная американская реальность, фантастика и древняя мифология. Старые Боги (Локи, Один, Анубис и другие) давно забыты людьми. На смену им пришли Новые – боги современной жизни и прогресса технологий. Главный герой по имени Тень досрочно выходит из тюрьмы и становится телохранителем загадочного мистера Среда. Тень сопровождает нового босса в путешествии по Америке и ещё не знает, что ему предстоит стать свидетелем эпической битвы между Старыми и Новыми богами.


Книга стала культовой и обзавелась продолжениями и ответвлениями, позволяющими говорить о существовании небольшой, но культурно богатой вселенной «Американских богов». Фанаты давно мечтали об экранизации, и с 2017 года выходил одноименный сериал, который выдержал три сезона. Создавали его продюсер Брайан Фуллер (сериалы «Ганнибал» и «Мертвые, как я») и сценарист Майкл Грин («Логан»).

Анджей Сапковский цикл «Ведьмак»

Топ-8 книг, по которым сняты сериалы

Книги Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак» – восемь новелл о ведьмаке Геральте из Ривии, его друзьях и возлюбленных, о его нелегкой «работе», о мире, населенном эльфами, гномами, оборотнями, драконами, и, конечно, людьми – известны во всем мире. Геральт – странствующий охотник, который выполняет заказы на избавление от монстров. Однажды на своем многотрудном пути он встречает юную принцессу Цири и решает защитить ее от корыстных интересов влиятельных сил. Выясняется, что эти двое связаны Предназначением…


Сага Анджея Сапковского давно занимает почетное место в мировой традиции жанра фэнтези, а Геральт стал культовым персонажем не только в мире литературы, но и в универсуме компьютерных игр. На основе сюжета книг о Геральте также с 2019 года выходит телесериал. Кроме следования текстам романов в сериале также можно заметить и элементы из игрового мира Ведьмака, например, определенные волшебные знаки, которыми пользуется главный герой. Геральта играет Генри Кавилл, известный своей ролью Супермена.

Маргарет Этвуд «Рассказ служанки»

Топ-8 книг, по которым сняты сериалы

«Рассказ служанки» – скандальный роман лауреата Букеровской премии, наравне с «О дивный новый мир» О.Хаксли и «1984» Дж.Оруэлла, ставший классикой современной антиутопии. В дивном новом мире Маргарет Этвуд женщина не имеет права владеть собственностью, работать, любить, читать, писать. Она не может бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки. Ей запрещено вторично выходить замуж. Ей оставлена лишь одна роль – Служанки. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином, Командором, и молится, чтобы у них родился здоровый ребенок. Ведь в новом мире Служанка – всего-навсего сосуд для воспроизводства...


Роман был написан в 1985 году, но вернулся в верхние строчки рейтингов в 2016, когда образ служанки из романа стал символом сопротивления бесправию, а потом в 2017 испытал новый взлет популярности, когда по роману сняли сериал, сразу получивший признание публики и кинокритиков.

  Стивен Кинг «11/22/63»

Топ-8 книг, по которым сняты сериалы

Этот роман безоговорочно признают лучшей книгой Стивена Кинга и миллионы фанатов писателя, и серьезные литературные критики. Убийство президента Кеннеди стало самым трагическим событием американской истории ХХ века. Тайна его до сих пор не раскрыта.
Но что, если случится чудо? Если появится возможность отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу? Это предстоит выяснить обычному учителю из маленького городка Джейку Эппингу, получившему доступ к временному порталу. Его цель – спасти Кеннеди. Но какова будет цена спасения?


В 2016 году состоялась премьера восьмисерийного мини-сериала «11/22/63» на основе этого романа Стивена Кинга. Главную роль в сериале, продюсером которого выступил Джей Джей Абрамс, исполнил Джеймс Франко. Сериал снят довольно уважительно к книге. Расхождения с оригиналом есть, но они не глобальные и относительно косметические.

Федор Михайлович Достоевский «Бесы»

Топ-8 книг, по которым сняты сериалы

Холодно принятый соотечественниками роман Достоевского «Бесы» вызвал восторг за рубежом. Так, французский прозаик Альбер Камю анализировал его в своем философском эссе «Миф о Сизифе», отмечал как произведение, в котором философия предельной логики убивает людей, а вера, напротив, дает жизнь. Мыслитель же Фридрих Ницше называл Достоевского «гениальным психологом».


Осень. Небольшой уездный городок. Мысли Степана Верховенского — организатора дружеского кружка отечественных либералов — заняты красавицей Дарьей Шатовой. Но его надежды на светлое будущее с девушкой обрывает приезд Николая Ставрогина — загадочного молодого человека с темным прошлым... Примечательно, что большинство персонажей «Бесов» списано с реальных исторических персон. К примеру, Николай Ставрогин — это Николай Спешнев, участник кружка Петрашевского, а Петр Верховенский — это Сергей Нечаев, руководитель революционного объединения «Народная расправа».


На большие экраны «Бесы» переносились не меньше десятка раз. К примеру, в 2014 году российский режиссер Владимир Хотитенко предпринял очередную попытку экранизировать произведение великого классика. Так появился одноименный четырехсерийный драматический детектив. Демонического Николая Ставрогина в нем сыграл Максим Матвеев.

Все книги из этой подборки можно взять почитать в библиотеке «Фламинго» по адресу: проспект Ленина, 167

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