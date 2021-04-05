Добрые новости
05 апреля,
2021
ТОП-7 новых книг для детского чтения
«Незнайка», «Золотой ключик» и «Волшебник Изумрудного города» прочитаны, а приключения умной собачки Сони и Алисы в стране чудес уже знакомы? Не знаете, что почитать с ребенком? Тогда вам на помощь придет подборка от библиотеки «Фламинго». Здесь вы найдете книжки о животных, инопланетянах и увлекательных приключениях, которые недавно появились в фондах библиотеки.

«Море историй» (0+)
Автор: Сильвия Бишоп

«Море историй» – это вдохновляющая книга о важности поддержки и любви к приключениям, которая не зависит от возраста. Эта душевная история покажет юному читателю, что такое настоящая дружба, смелость и благородство.

Каждый раз, когда малышка Рутя приезжает в гости к дедушке, они вместе идут исследовать старую бухту возле коттеджа. Но в её последний приезд вдруг оказалось, что дедушка уже не может гулять с Рутей, как это было раньше – тропинка к бухте слишком крутая и извилистая. Чтобы внучка не слишком расстраивалась, дедуля начинает рассказывать морские истории. И Рутя понимает, что хоть они и живут близко к морю, но теперь дедушка оторван от него. Что же придумать, чтобы привести дедулю в то место, которое он любит больше всего?


«Детективы со Счастливого острова. Дело об очень странном детективе» (6+)
Автор: Марлизе Арольд

В серию «Пушистые детективы» входят книги разных авторов, но главное, что их объединяет, это милые, умные, забавные и находчивые герои – животные. Все они невероятно талантливые сыщики, которые станут для маленького читателя проводниками в мир детской литературы. Все книги серии сделаны с заботой о самых юных, начинающих читателях.

История «Дело об очень странном детективе» рассказывает о Чарли, бурундучихе-полицейском, которая знает: нет на свете места лучше, чем её родной остров. Тут есть всё: море, солнце, друзья и даже магазин гусыни Карлы, рай для покупателей. Жизнь на острове — просто сказка! Но однажды происходит кое-что невероятное… На острове завёлся загадочный похититель, который пробрался на виллу самопровозглашённого главы острова и украл его сокровище – кожаные штаны. Чарли в недоумении: кому мог понадобиться такой непрактичный предмет гардероба? Ей предстоит выяснить это.
«Приключения кота-инопланетянина» (6+)
Авторы: Джонни Марчиано, Эмили Ченовет

Серия книг про кота-диктатора так и искрится юмором и приключениями. Внутри юных читателей ждёт история о дружбе и о том, что никогда нельзя сдаваться. Книга понравится даже тем, кто пока не любить читать.

Когда семья Раджа переехала из Нью-Йорка в маленький провинциальный городок, мальчик решил, что его жизнь станет невероятно скучной. Здесь нет ни друзей, ни любимой пиццерии, ни магазина комиксов. Но Радж и не догадывался, как здорово он ошибался. Однажды на пороге его дома появился весьма необычный кот. Оказалось, что Кошмар — так прозвали хвостатого в семье Раджа — на самом деле… инопланетянин. Диктатор, сосланный с планеты Лотток, не собирается мириться с несправедливостью и хочет во что бы то ни стало вернуться на родину. И единственный, кто может ему помочь, это Радж. Получится ли у них построить телепорт и запустить Кошмара в космос?




«Поцелуй для лягушонка» (0+)
Автор: Ирина Зартайская

Серия книг «Сказки для первого чтения» специально создана для непосредственного знакомства малыша с миром литературы. Трогательные короткие истории Ирины Зартайской и красочные иллюстрации Алёны Ткач понравятся как совсем маленьким, так и детям постарше. А крупный шрифт и разбивка слов на слоги помогут ребёнку научиться читать.

«Поцелуй для лягушонка» – небольшая очаровательная история, которая научит детей ценить и принимать себя такими, какие они есть! Маленький лягушонок, переживая из-за своей внешности, поймёт, что окружающие видят его совсем другими глазами.


«Как подружиться с драконом» (0+)
Автор: Эстер Мишкотт

Истории Эстер Мишкотт подарят начинающим читателям и их родителям немало приятных минут перед сном. Вместе с драконом и забавными жителями леса вы от души повеселитесь, а заодно и вынесете важные уроки. Яркие иллюстрации обязательно привлекут внимание ребёнка.

Однажды в лесу объявился настоящий дракон – огромный, прожорливый и огнеопасный! Поначалу у лесных зверей с ним было много хлопот. Но чем больше они узнавали своего нового друга, тем больше его любили... В книгу вошли три истории о дружбе лесных зверюшек с громадным, но, как выяснилось, очень милым драконом.


«Как стать большим» (0+)
Авторы: Джудит Коппенс, Сюзен Дидирен

Солнечные иллюстрации, забавные рифмы и самые добрые истории – эта книжка превратит обычное чтение с малышом в настоящую игру! Заучивать вместе веселые строчки, рассматривать чудесные мордашки главных героев... Юный читатель будет в восторге!

Как маленькому поросёнку поцеловать высоченную жирафу? Что нужно медвежонку, чтобы быстро вырасти? Мороженое? Лимонад? Или надо много кататься на велосипеде и рисовать? Весёлые стихи-шутки рассказывают о малышах, которым очень хочется поскорее подрасти.
Слоны идут в гости»
Авторы: Эвелина Дацюте, Инга Дагиле

Весёлая история о том, как большая дружная семья слонов отправилась в гости и что из этого вышло. Забавные картинки и лёгкие стихотворные строки в увлекательной игровой форме не только развлекут ребёнка, но ещё и помогут ему закрепить навыки счёта от одного до десяти.

Семейство слонов в количестве 10 особей отправилось в гости. А по дороге постепенно члены семьи отставали, увлеченные интересным событием. Бабушка встретила подружек, слоненок пошел купаться, другой играть в футбол. Их становилось все меньше, и в итоге в гости пришла одна мама! Она удивилась и пошла искать свою семью, находя их по пути домой.


Все книги из этой подборки можно взять почитать в библиотеке «Фламинго» по адресу: проспект Ленина, 167
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