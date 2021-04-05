ТОП-7 новых книг для детского чтения

«Приключения кота-инопланетянина» (6+)

Авторы: Джонни Марчиано, Эмили Ченовет



Серия книг про кота-диктатора так и искрится юмором и приключениями. Внутри юных читателей ждёт история о дружбе и о том, что никогда нельзя сдаваться. Книга понравится даже тем, кто пока не любить читать.



Когда семья Раджа переехала из Нью-Йорка в маленький провинциальный городок, мальчик решил, что его жизнь станет невероятно скучной. Здесь нет ни друзей, ни любимой пиццерии, ни магазина комиксов. Но Радж и не догадывался, как здорово он ошибался. Однажды на пороге его дома появился весьма необычный кот. Оказалось, что Кошмар — так прозвали хвостатого в семье Раджа — на самом деле… инопланетянин. Диктатор, сосланный с планеты Лотток, не собирается мириться с несправедливостью и хочет во что бы то ни стало вернуться на родину. И единственный, кто может ему помочь, это Радж. Получится ли у них построить телепорт и запустить Кошмара в космос?

