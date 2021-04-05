ТОП-7 новых книг для детского чтения

«Море историй» (0+)
Автор: Сильвия Бишоп
«Море историй» – это вдохновляющая книга о важности поддержки и любви к приключениям, которая не зависит от возраста. Эта душевная история покажет юному читателю, что такое настоящая дружба, смелость и благородство.
Каждый раз, когда малышка Рутя приезжает в гости к дедушке, они вместе идут исследовать старую бухту возле коттеджа. Но в её последний приезд вдруг оказалось, что дедушка уже не может гулять с Рутей, как это было раньше – тропинка к бухте слишком крутая и извилистая. Чтобы внучка не слишком расстраивалась, дедуля начинает рассказывать морские истории. И Рутя понимает, что хоть они и живут близко к морю, но теперь дедушка оторван от него. Что же придумать, чтобы привести дедулю в то место, которое он любит больше всего?