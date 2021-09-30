Топ-7 книг с маркером «+18»

В томских библиотеках, как и во всей России, появились отдельные полки со «взрослыми» книгами. Это книги, которые помечены специальным маркером «+18». Сотрудники библиотеки «Северная» решили показать, какие книги можно там взять.

Тони Моррисон «Самые голубые глаза»

«Есть книги, читать которые больно. Но это боль исцеляющая, потому что, о чем бы ни писала Моррисон, все ее книги - о любви» О книге: В этом романе Тони Моррисон показывает темное закулисье маленького американского городка, где живет Пикола Бридлав, единственная мечта которой — голубые глаза. Красота— понятие относительное, но для Америки 40-х годов черной красоты не существует. Моррисон рассказывает сотканную из лоскутов трагедий, невежества, предрассудков историю чернокожей девочки, желающей одного - чтобы на нее взглянули по-другому. А еще - истории множества других людей: ее родителей, одноклассников, знакомых. Перед нами чередой проходят события, которые перевернули Пиколы жизнь навсегда.

Пол Остер «Бруклинские глупости»

«Бруклинские глупости» — книга в стиле фильмов Вуди Алена: Нью-Йорк, его эксцентричные обитатели и их драматические истории. Это неторопливое и искреннее повествование от одного из самых значительных американских писателей. О книге: Натан Гласс перебирается в Бруклин, чтобы умереть. Дни текут размеренно, пока обстоятельства не сталкивают его с Томом, племянником, работающим в букинистической лавке. «Книга человеческой глупости», над которой трудится Натан, пополняется ворохом поначалу разрозненных набросков. По мере того как он знакомится с новыми людьми, фрагменты рассказов о бесконечной глупости сливаются в единое целое и превращаются в историю о значимости и незначительности человеческой жизни, разворачивающуюся на фоне красочных американских реалий нулевых годов.

Стелла Так «Ритм наших сердец»

Легкая романтическая история, которая поможет расслабиться и насладиться эмоциями и чувствами главных героев. О книге: Музыка для Саммер — вся жизнь. Девушка невероятно талантлива. Однако никто не подозревает, что она тайно пишет мелодии для песен своего брата-близнеца Ксандера, скандального диджея. Скоро состоится знаменитый музыкальный фестиваль, но без помощи сестры Ксандеру не победить. Поэтому, когда Саммер ссорится с единственным близким другом, а жизнь с матерью становится просто невыносимой, она соглашается приехать к брату в Нью-Йорк. Они записывают новый хит, и Саммер знакомится с главным конкурентом своего брата — Габриэлем. Но, проводя много времени вместе, эти двое становятся ближе. Девушка понимает, что чувствует к нему намного больше, чем просто симпатию. Но можно ли довериться Габриэлю и не остаться с разбитым сердцем?

Майкл Ондатже «Военный свет»

Майкл Ондатже пишет о последствиях войны для людских судеб, о трагедии внутри одной семьи, о выборе, любви, преданности и боли, которая остается в душах на всю жизнь. О книге: 1945. Лондон до сих пор не может оправиться от войны. Родители оставили 14-летнего Натаниела и его старшую сестру Рэчел на попечение загадочному человеку по прозвищу Мотылек. Они подозревают, что он преступник, и все больше в этом убеждаются, узнавая его эксцентричных друзей: мужчин и женщин, которых что-то связывает в прошлом и которые теперь хотят опекать юных героев. Но кто они на самом деле? Почему они хотят заботиться о Натаниеле? И как брат и сестра должны себя вести, когда через несколько месяцев их мать возвращается без отца и ничего не объясняет?

Эрин Уатт «Бумажная принцесса»

Герои этого романа живые и настоящие, со своими недостатками и проблемами. У каждого свой неповторимый характер и судьба. История современной золушки, полная «опасных связей» и «жестоких игр». О книге: Спустя два года после смерти матери Элла узнает, что та перед смертью успела сообщила ее отцу, которого девушка никогда не видела, о том, что у него есть дочь. Стив О'Халлоран не успел разыскать Эллу, потому что трагически погиб. Выполняя последнюю волю друга миллионер, владелец авиастроительной компании Каллум Ройал находит девушку и забирает в свою семью, в которой растут еще пятеро сыновей.

Ингар Йонсруд «Братство»

Мрачно. Жутко. Холодно. Нордически. Леденящая душу история о жестоких убийствах, религиозных сектах и экспериментах над людьми. О книге: Главного инспектора полиции Фредрика Бейера подключают к новому делу – исчезновению дочери известного политика, Аннетте Ветре. Пропавшая девушка принадлежала к религиозной общине, и следователи считают, что это очередная маленькая вендетта. Вскоре в пригороде Осло жестоко убивают участников секты, членом которой была Аннетте, и Бейер понимает, что в исчезновении девушки замешан кто-то другой. Новые повороты расследования подсказывают инспектору полиции и его напарнику Кафе Икбаль, что правда кроется глубоко в прошлом. В поисках виновного Бейер и его напарница окунутся в самые чудовищные моменты истории. А поиски исчезнувшей девушки превращаются в охоту на жесткого убийцу и раскрывают тайну, которую некоторые надеялись похоронить во тьме.

Самюэль Бьорк: «Я путешествую одна»

«Я путешествую одна» с первых страниц погружает в плотную, подобно густому осеннему туману, атмосферу. Всё происходит неспешно и размеренно. И, хотя в самой книге ранняя весна, по ощущениям глубокий октябрь». О книге: В лесу в окрестностях Осло обнаружено тело шестилетней девочки. Она одета в кукольное платье, за спиной у нее школьный ранец, а на шее - лента с надписью "Я путешествую одна". Гениальная Миа Крюгер, обладающая уникальным чутьем следователя, ушла из полиции несколько лет назад и поселилась на безлюдном острове в норвежских фьордах, где предается мучительными воспоминаниями и мыслям о самоубийстве. Но когда бывший босс Холгер Мунк показывает ей фотографии с места преступления, Миа понимает: девочка в лесу - только первая жертва, так что вернуться и раскрыть это дело - ее долг. Но Миа Крюгер еще не знает, насколько глубоко она в действительности замешана в этой истории…