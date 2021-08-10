ТОП-7 книг про школу

Для тех, кто 1 сентября открывает учебный год, мы подготовили подборку книг о школе. Российские и зарубежные авторы пишут о школьных буднях, приключениях маленьких двоечников и отличников, об ответственности за свои поступки, отношениях между взрослыми и детьми и не только. В оставшиеся недели каникул читайте книжки и обсуждайте их вместе с детьми, настраивайтесь на плодотворный учебный год.

«Теория невероятностей»

Автор: Виктория Ледерман Для младшего и среднего школьного возраста. У Виктории Ледерман целая серия историй про школьников: «Календарь ма[й]я», «Уроков не будет», «Всего одиннадцать, или Шуры-муры в пятом „Д“», «К доске пойдёт… Василькин!». Герои – хулиганы и отличники – становятся настоящими друзьями читателей. Поэтому книги Ледерман становятся бестселлерами среди детей. «Теория невероятностей» – рассказ про семиклассника Матвея, у которого нет друзей. Общение с одноклассниками ему заменяют компьютерные игры и соцсети. И вроде бы таких, как Матвей, сегодня много. Но однажды с обычным мальчиком произошла совершенно необыкновенная история. В итоге герой оказывается в другой реальности. Как он разберется с фантастическим происшествием – читайте сами.

«Я хочу в школу»

Авторы: Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский Для старшего школьного возраста. Как сделать так, чтобы ребенок сам хотел учиться? Может, отправить его в необычную школу, где ничего не заставляют делать и не задают домашних заданий? Такое фантастическое заведение есть. Правда, в книге Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского. Там учат не математике, физике и географии. Ученикам рассказывают о психологии людей, развивают коммуникабельность и способность быстро воспринимать информацию, - в общем, дают то, что на самом деле пригодится в жизни. Это рассказ о том, как талантливые педагоги и ученики могут оказаться в болоте среднестатистического учебного учреждения. Но когда школа оказывается под угрозой, ребята решают сделать все, чтобы сохранить ее.

«Баранкин, будь человеком!»

Автор: Валерий Медведев Для среднего школьного возраста. Эта повесть впервые была опубликована в 1962 году. В первые же дни она обрела большую популярность среди маленьких читателей и их родителей. В центре сюжета – обычные двоечники: Юра Баранкин и Костя Малинин. Только вот они обладают необычными способностями: могут превращаться в разных животных и насекомых. Благодаря этому ребята, а вместе с ними и читатели, могут под другим углом взглянуть на заурядные недостатки большинства школьников – лень, бестолковость и «воспаление хитрости». В итоге, Баранкин и Малинин, примерив на себя чужие роли, понимают, что быть человеком – почетно и ответственно. Сказочная повесть Медведева учит упорству, целеустремленности и взаимовыручке. Учит верить в свои силы и не пасовать перед трудностями.

«Меховой интернат»

Автор: Эдуард Успенский Для младшего школьного возраста. Сказочная повесть Эдуарда Успенского впервые была опубликована в 80-х в журнале «Мурзилка». Главная героиня – девочка Люся, которая успевает и сама учиться, и по выходным учить зверей. Но не обычных, а разумных. Ласка, белка, волк и другие умеют разговаривать и хотят учиться. Ради этого не самая усердная ученица четвертого класса становится мудрым педагогом. Как пишут в отзывах, эта книга у многих входит в список любимых. В ней есть все, что нужно ребенку: дружба, приключения, много юмора и легкая мораль.

«Как курица лапой»

Автор: Энн Файн Для младшего школьного возраста. Когда мальчик Говард приходит в новую школу, учительница сажает его рядом с Джо. Сосед по парте оказывается обладателем ужасного почерка. Однако, оказывается, что у Джо есть свой уникальный талант, о котором пока никто не знает. Как отмечают читатели, книга написана живым языком от имени ироничного мальчика, поэтому читается на одном дыхании. А еще родители отмечают ценную мысль, которая звучит в книге: не нужно зацикливаться на неудачах, у каждого есть талант, который просто нужно увидеть.

«Большая маленькая девочка»

Автор: Мария Бершадская Для младшего школьного возраста. Главная героиня книги – Женя, которая учится в первом классе. Она такая маленькая, но при этом такая высокая, что из-за этого возникает немало проблем. Серия книг белорусской писательницы Марии Бершадской о девочке Жене идеально подходит для первого опыта социализации и развеивает стереотипы, с которыми сталкиваются дети. Читая эту книжку, младшеклассники понимают, что можно дружить с теми, кто младше или старше тебя, выше или толще. Вместе с героиней дети учатся готовить, преодолевать трудности, ориентироваться в лесу, помогать животным, верить в чудо, дружить, не бояться быть особенным.

«В стране невыученных уроков»