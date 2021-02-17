ТОП-7 книг про добро и хорошие поступки

«Серая звездочка»

Автор: Борис Заходер



История о том, что если помогать тем, кто окружает, тебя будут ценить и называть Серой звездочкой, даже если на самом деле ты – жаба. Эта сказка входит в цикл Бориса Заходера «Сказки для людей». Сам автор пишет в предисловии:



«Странное название, скажете. Разве не все сказки - для людей? Так-то оно так. Но эти сказки рассказывают сами звери, и рассказывают их людям. Звери ведь очень уважают людей, считают, что они сильнее и умнее всех на свете. И хотят, чтобы люди относились к ним хорошо. Чтобы были к ним добрее. И они надеются, что когда люди их лучше узнают, они станут к ним добрее…».



В сказке описана чистая правда, которая кажется нам вымыслом, потому что много загадочных вещей происходит в мире животных. Книжку рекомендуется читать дошкольникам. Однако, и взрослым такая история не помешает.

