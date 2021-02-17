ТОП-7 книг про добро и хорошие поступки

17 февраля во всем мире отмечается День спонтанного проявления доброты. Как объяснить ребенку что это такое? Показать на своем примере и прочитать об этом в книжке. Знакомясь с героями, которые совершают добрые дела и помогают окружающим, ребенок верит, что каждый может сделать что-то хорошее, это совсем не сложно. Сегодня мы приготовили для вас как раз такую подборку – книжки для детей о доброте и бескорыстных поступках.
«Цветик-семицветик» Автор:Валентин Катаев
Какой ребенок не мечтал о том, чтобы у него был цветик-семицветик? А вот обычной девочке Жене повезло – к ней в руки попал именно такой волшебный цветок, который может исполнять любые желания. Сначала она, как полагается, старается получить все, что хочет сама. Но к концу истории понимает, что все игрушки и сладости – не главное в жизни. Счастье заключается в другом. И совершает добрый поступок.
Это – одна из историй, которую все мы знаем с детства. Валентин Катаев написал сказку в 1940 году. Но «Цветик-семицветик» до сих пор волнует детские умы. Сказка учит благоразумию, сочувствию и более серьезному отношению к жизни.
«Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие» Автор: Ян Экхольм
Веселая и поучительная история о дружбе, верности и приключениях для ребятишек младшего школьного возраста. Многие родители часто покупают эту книгу не только ребенку, но и себе – как память о том, что они читали в детстве.
Сказка о дружбе лисенка и цыпленка имеет колоссальный успех. С 1965 года она выдержала несколько переизданий в Швеции и других странах мира. В Советском Союзе легла в основу мультфильма «Как лисы с курами подружились» и художественного фильма «Рыжий, честный, влюбленный».
Повесть-сказка учит искренней вере в доброту, которая творит чудеса. Шведский писатель показал, что именно доброта может спасти от любой беды и даже растопить сердце врага.
«Тимур и его команда» Автор: Аркадий Гайдар
Имя главного героя этой повести давно стало нарицательным. «Тимуровцы» - так до сих пор называют подростков, которые помогают пожилым людям управляться с домашними делами. А все пошло от героя Гайдара – Тимура Гараева. Подросток с товарищами тайно помогали семьям красноармейцев в дачном поселке: укладывали дрова, носили воду, копали огород.
Автор учит своих читателей ответственности, справедливости, милосердию и благородству. Он подчеркивает, что доброта важнее денег и призывает всех помогать друг другу. Повести больше 80-ти лет, но ее основной посыл актуален и сегодня.
«Легенда о Робине Гуде»
Главный герой английских народных баллад знаком многим поколениям: о нем снимали фильмы, ставили спектакли и, конечно, десятки раз переиздавали историю Робина Гуда в книгах.
Меткий стрелок из Шервудского леса прославился тем, что встал на защиту угнетенных и творил добрые дела. Деньги на них он добывал незаконным способом – грабил богачей. Но за это никто его не осуждал, потому что Робин Гуд никогда не трогал тех, кто кормился честным трудом.
Существует много пересказов легенды о Робине Гуде: какие-то рассчитаны на взрослую аудиторию, какие-то – на детей. Например, пересказ Питера Кловера рассчитан на малышей от 3 до 5 лет. Версия Ирины Токмаковой – на первоклассников и старше.
«Серая звездочка» Автор: Борис Заходер
История о том, что если помогать тем, кто окружает, тебя будут ценить и называть Серой звездочкой, даже если на самом деле ты – жаба. Эта сказка входит в цикл Бориса Заходера «Сказки для людей». Сам автор пишет в предисловии:
«Странное название, скажете. Разве не все сказки - для людей? Так-то оно так. Но эти сказки рассказывают сами звери, и рассказывают их людям. Звери ведь очень уважают людей, считают, что они сильнее и умнее всех на свете. И хотят, чтобы люди относились к ним хорошо. Чтобы были к ним добрее. И они надеются, что когда люди их лучше узнают, они станут к ним добрее…».
В сказке описана чистая правда, которая кажется нам вымыслом, потому что много загадочных вещей происходит в мире животных. Книжку рекомендуется читать дошкольникам. Однако, и взрослым такая история не помешает.
«Друг в кошёлке» Автор: Рахиль Баумволь
Объяснить, что такое добро, малышам от трех лет поможет книжка Рахиль Баумволь. Очень легко и понятно автор рассказывает о справедливости, высокомерии и гордости. Оригинальный сюжет, простой язык, трогательные моменты объединяют все истории.
Герои здесь – птицы, животные и солнышко. Перышко ищет свою птичку, мама-медведица – малышей. Сюжетные и рифмованные повторы придают сказкам ритмичность и напевность.
По отзывам, сказки-притчи нравится читать не только самым маленьким, но и школьникам.
«Волшебник Изумрудного города» Автор: Александр Волков
«Волшебник Изумрудного города» - сказка, любимая многими с детства. Приключения девочки Элли и ее друзей на протяжении всего повествования доказывают: нет ничего важнее дружбы и добрых дел, которые помогут победить любое зло. Книга учит ребенка уважать старших и поддерживать своего друга в любой ситуации.
Кстати, как часто пишут в отзывах, книжку рекомендуется читать не только детям, которые любят переживать захватывающие приключения с героями, но и взрослым, которые забыли, как прекрасен мир, наполненный добром. Да и снова окунуться в детство всегда приятно.
Книжек про добро, сострадание и бескорыстные поступки гораздо больше. Читайте вместе с детьми и делайте мир добрее.
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