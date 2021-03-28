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28 марта,
2021
ТОП-7 книг про большие перемены в жизни
День больших перемен отмечается ежегодно 28 марта. Чтобы изменить жизнь к лучшему, не надо сворачивать горы. Достаточно сделать лишь шаг к переменам – первый, но самый сложный. Измените привычный маршрут на работу, больше времени проводите на свежем воздухе, выбросьте хлам из дома и освободите место для новых вещей. А сотрудники библиотеки «Северная» подготовили для вас подборку книг,
которые помогут вам в этом.

«Книга для лентяя, или Как научиться не откладывать все на потом»
Автор: Рита Эмметт

Привычка откладывать все на потом и делать в последний момент - вторая натура многих людей, которая очень здорово мешает жить. И вечные обещания начать новую жизнь с понедельника, которые никогда не выполняются, и столь же неизменные оправдания себя, и угрызения совести - всё это знакомо многим. Если вы решили бороться со своей ленью, то эта книга вам определённо подойдет.

Почти каждый из нас что-то откладывает на потом. Но некоторым эта пагубная привычка так осложняет жизнь, что необходимо срочно от нее избавляться. Книга, написанная профессиональным психологом, поможет вам выявить скрытые мотивы своего поведения и разобраться в собственной жизни, научит правильно распределять время и силы для достижения поставленной цели.


«Как получать то, что хочешь, и любить то, что есть»
Автор: Джон Грей

В этой замечательной книге не только раскрывается природа личного успеха, который не исчерпывается материальным благополучием или ощущением счастья, а напрямую связан с удовлетворением потребностей нашего истинного "я", - но и подробно описываются методы, с помощью которых мы можем соединиться со своей подлинной сущностью. Лишь немногие имеют врожденную склонность добиваться личного успеха.

Большинству из нас все-таки требуется обучение определенным навыкам и практикам - вместо того, чтобы полагаться на случай, судьбу, удачу или везение. И хорошей новостью является то, что вы можете научиться добиваться личного успеха. Возможно, вы намного ближе к нему, чем вам кажется: чтобы жизнь обрела желаемую полноту, вам нужно всего лишь осуществить небольшие (но важные) изменения в стиле мышления, восприятия и действия.


«Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех»
Автор: Хэл Элрод

Книга, которая помогла тысячам людей изменить жизнь за счет правильного начала дня и утренних ритуалов.

Аннотация к книге: Что, если завтра любая (или даже каждая) сфера вашей жизни могла бы чудесным образом измениться? Что было бы иначе? Вы стали бы счастливее? Здоровее? Успешнее? Вы были бы в лучшей физической форме? Стали бы богаче? Энергичнее? Что, если существует простой, но не очевидный секрет, который гарантированно поможет вам изменить любую сторону вашей жизни - и сделать это быстрее, чем вы можете себе представить? Утренние ритуалы, которые предлагает осуществлять автор этой книги, помогли десяткам тысяч людей изменить свою жизнь, почувствовать себя лучше и успевать больше. Из книги вы узнаете, как первый час дня определяет ваш успех и позволяет вам раскрыть свой потенциал полностью. Измените то, как и когда вы просыпаетесь и как проводите первый час - и вы сможете изменить свою жизнь.


«Прекрасные мелочи. Вдохновляющие истории для тех, кто не знает, как жить дальше»
Автор: Шерил Стрэйд

Жизнь может быть прекрасной: вы влюбились, получили желанную работу, отправились в увлекательное путешествие. А может быть трудной: вам изменил возлюбленный, вы потеряли близкого человека, не можете оплатить счета. В такие моменты нужен мудрый совет и поддержка настоящего друга. Для сотен тысяч людей таким другом стала Лапочка - анонимный колумнист интернет-издания The Rumpus, а на самом деле знаменитая писательница Шерил Стрэйд, автор бестселлера "Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя".

В тяжелые моменты жизни мужчины и женщины обращались к Лапочке с реальной болью, они писали ей о таких интимных вещах, которыми не могли поделиться ни с кем другим. А она рассказывала им откровенные истории из собственной жизни, когда чувствовала себя разочарованной и потерянной, и каким образом находила себя снова.


«Думай медленно... решай быстро »
Автор: Даниэль Канема

Книга настоящая кладезь информации для тех, кто критически мыслит и чаще верит цифрам, чем словам. Подробно описана теория автора о механизмах принятия решений, а также о том, что на них влияет.

Наши действия и поступки определены нашими мыслями. Но всегда ли мы контролируем наше мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман объясняет, почему мы подчас совершаем нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. У нас имеется две системы мышления. "Медленное" мышление включается, когда мы решаем задачу или выбираем товар в магазине. Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем эти процессы, но не будем забывать, что позади нашего сознания в фоновом режиме постоянно работает "быстрое" мышление - автоматическое, мгновенное и неосознаваемое…




«Успех. Спрашиваете – отвечаю»
Автор: Ирина Хакамада

Ирина Хакамада - популярный политик и бизнес-тренер, кандидат экономических наук, писатель, публицист и просто красивая женщина - делится с читателями рецептами успеха. Вопросы лидерства и поведения, вопросы о смелости и решимости, о взлётах и падениях- все очень по-человечески и с пониманием.

В ее книге талантливо совмещаются западная бизнес-ментальность и восточная философия, юмор и легкость изложения, секреты менеджмента и глубокое понимание психологии бизнеса.

«НИ СЫ»
Автор: Джен Синсеро

Эта книга собрала огромное количество положительных отзывов в сети. «Культовый бестселлер, вышедший в 28 странах и проданный общим тиражом 1 000 000 экземпляров» Кому стоит прочитать серию книг Джен Синсеро? Тем, кто потерялся в череде проблем и разочарований, тем у кого есть идея для реализации, но наблюдается затык и невозможность сдвинуться с места, тем кто хочет что-то изменить в своей жизни, но не знает, с чего начать. И, наконец, тем, кто не верит, что от мышления человека зависит 90% успеха в реальной жизни.

Хочешь жить так, как никогда не жил - начни делать то, что никогда не делал. Главная формула саморазвития, которую можно свести к "восточной мудрости" - НИ СЫ. Именно к этому призывает Джен Синсеро, автор культового бестселлера, вышедшего в 28 странах и проданного общим тиражом 1 000 000 экземпляров. Ее книга - это настоящий электрошокер. Она состоит из 25 самых действенных методик саморазвития, каждая из которых, будучи проверенной Джен Синсеро на собственном опыте, дала результат. Добавьте еще соленый авторский юмор, бесшабашную дерзость, подкупающую самоиронию и получите самую мощную из существующих книг по преображению жизни. Если что-то и может заставить вас по максимуму реализовать свой потенциал, это она - невероятная, яркая, прорывная книга Джен Синсеро.


Все книги из этой подборки можно взять почитать в библиотеке «Северная» по адресу: Иркутский тракт, 80/1.


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