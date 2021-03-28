

«НИ СЫ»

Автор: Джен Синсеро



Эта книга собрала огромное количество положительных отзывов в сети. «Культовый бестселлер, вышедший в 28 странах и проданный общим тиражом 1 000 000 экземпляров» Кому стоит прочитать серию книг Джен Синсеро? Тем, кто потерялся в череде проблем и разочарований, тем у кого есть идея для реализации, но наблюдается затык и невозможность сдвинуться с места, тем кто хочет что-то изменить в своей жизни, но не знает, с чего начать. И, наконец, тем, кто не верит, что от мышления человека зависит 90% успеха в реальной жизни.



Хочешь жить так, как никогда не жил - начни делать то, что никогда не делал. Главная формула саморазвития, которую можно свести к "восточной мудрости" - НИ СЫ. Именно к этому призывает Джен Синсеро, автор культового бестселлера, вышедшего в 28 странах и проданного общим тиражом 1 000 000 экземпляров. Ее книга - это настоящий электрошокер. Она состоит из 25 самых действенных методик саморазвития, каждая из которых, будучи проверенной Джен Синсеро на собственном опыте, дала результат. Добавьте еще соленый авторский юмор, бесшабашную дерзость, подкупающую самоиронию и получите самую мощную из существующих книг по преображению жизни. Если что-то и может заставить вас по максимуму реализовать свой потенциал, это она - невероятная, яркая, прорывная книга Джен Синсеро.

