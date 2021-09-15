Топ-7 семейных саг

Семейные саги — как маленькая приоткрытая дверца в чужой мир. Ведь так интересно подсмотреть, как живут другие люди! Истории жизни целых поколений, их трудностей и радостей, сложностей и приятных моментов, тайн и традиций, скандалов и примирений, расколов внутри семьи и чудесных воссоединений. Всеми любимые семейные романы «Унесенные ветром» или «Сто лет одиночества»— бессменная классика на все времена, но есть и современные авторы, истории героев которых не менее ярки, захватывающи и притягательны. Сотрудники библиотеки «Фламинго» подготовили подборку семейных саг, с которыми можно будет провести осенний дождливый вечер.

Джонатан Сафран Фоер «Вот я»

Этот роман Фоера читатели ждали более десяти лет. «Вот я» — масштабное эпическое повествование, книга, явно претендующая на звание большого американского романа. Российский читатель обязательно вспомнит всем известную цитату из «Анны Карениной» — «каждая семья несчастлива по-своему». Для героев романа, Джейкоба и Джулии, полжизни проживших в браке и родивших трех сыновей, разлад воспринимается не просто как несчастье - как конец света. Частная трагедия усугубляется трагедией глобальной – сильное землетрясение на Ближнем Востоке ведет к нарастанию военного конфликта. Рвется связь времен и связь между людьми – одиночество ощущается с доселе невиданной остротой, каждый оказывается наедине со своими страхами. Отныне героям придется посмотреть на свою жизнь по-новому и увидеть зазор — между жизнью желаемой и жизнью проживаемой.

Жанна Вишневская «Дети Воинова»

Роман «Дети Воинова» – это семейная сага для взрослых, но рассказанная от имени маленького мальчика. Центр повествования – коммунальная квартира на улице Воинова, в которой живут сразу несколько поколений. История бесконечно трогательная, ироничная, наполненная любовью к большой дружной семье, к Питеру, тогда еще Ленинграду. Роман состоит из бесконечного ряда зарисовок из жизни простой советской еврейской семьи – казусы и неловкие ситуации, радости и неприятности, невероятные совпадения и чудесные знакомства. Книга посвящена бабушкам и дедушкам, мамам и папам, соседям и родственникам, стране, в которой мы когда-то жили и которой уже давно нет.

Сара Уинман «Когда бог был кроликом»

В своей дебютной книге Сара Уинман искусно проанализировала семейные и дружеские отношения. В этой книге рассказывается о маленькой девочке Элли, о ее больших проблемах, и о кролике, кличка которого Бог. О детстве, юности, зрелости. О первых надеждах и первых разочарованиях. О взлетах и падениях, триумфах и поражениях. «О своей детской тени, о тех временах, когда мечты были маленькими и исполнимыми. Когда конфеты стоили пенни, а бог был кроликом». Великолепные переходы от безысходно-горьких к беззаботно-жизнерадостным моментам повествования увлекают читателя своей легкостью и простотой изложения, а мастерски прописанные характеры персонажей создают ощущение, что перед вами не герои книги, а давние знакомые, и что вы сами сопричастны к жизни этой семьи.

Энн Тайлер «Катушка синих ниток»

В романе «Катушка синих ниток» Энн Тайлер, одной из лучших современных писательниц, разворачивается история трех поколений одной семьи – трогательная, но совсем не сентиментальная, драматичная, но смешная, очень глубокая, но простая. Уитшенки всегда удивляли своей сплоченностью и едва уловимой особостью. Это была семья, которой все по-хорошему завидовали. Но, как и у каждой семьи, у них была и тайная, скрытая от глаз реальность, которую они и сами-то толком не осознавали. Эбби, Ред и четверо взрослых детей в своем багаже имеют не только чудесные воспоминания о радости, смехе, семейных праздниках, но и разочарования, ревность, тщательно оберегаемые секреты. Энн Тайлер иногда называют северной Фэнни Флэгг, но ее истории гораздо ближе рассказам А.П.Чехова — тонкие, грустные и забавные и невероятно глубокие. Она рассказывает их тихим, чуть насмешливым голосом, и они еще долго резонируют в душе, о них думаешь, и собственная жизнь предстает в новом свете - куда более наполненной смыслами. Энн Тайлер — лауреат Пулитцеровской премии, а роман «Катушка синих ниток» в 2015 году номинировался на премию Букер.

Адриана Трижиани «Поцелуй, Карло!»

Роман Адрианы Трижиани — это семейная сага, полная тепла, юмора и надежды. Как и в пьесах Шекспира, которые стали фоном романа, тут раскрываются давние секреты, срываются маски, разбиваются и воссоединяются сердца, ошибки исправляются, а любовь торжествует. 1949 год, в Филадельфии послевоенный бум. Компания Доминика Палаццини и его трех сыновей процветает. Их жизнь идеальна — дела идут в гору, жены их любят, в семье мир и покой. Но покой ли?.. Давняя ссора Доминика и его брата Майка разделила семью на два враждующих клана, и вражда эта вовсе не затухла с годами. Доминик и Майк за 16 лет не перемолвились и словом. Ники уже тридцать, он правая рука своего дяди Доминика, но мечтает он о совсем иной жизни – о жизни на сцене, а пока тайком подрабатывает в местной театральной шекспировской труппе. И однажды ему придется сделать выбор: солидная, но обычная жизнь, какой ожидает от него семья, или совершенно новый путь, на котором он может лишиться всего. Действие романа перемещается из романтической деревушки в Северной Италии на оживленные улицы Филадельфии, из сплоченной итальянской диаспоры – в космополитические завихрения Нью-Йорка.

Людмила Улицкая «Медея и ее дети»

Книга Людмилы Улицкой «Медея и её дети» соединяет в себе события прошлого, будущего и настоящего. На Крымской земле стоит дом рода Синопли. Как в любой семье, в нем бывают свои радости, горести, разочарования и победы. А охраняет его очаг Медея. Ей не суждено было родить собственных малышей, поэтому все силы, любовь и заботу она отдает близким, соединяя семью. Женщина умеет быть твердой и нежной, рассудительной и категоричной. Каждый год в ее доме собираются многочисленные племянники и племянницы. Их так много, что график посещений составляется заранее, иначе все в одном жилище просто не поместятся. Особое внимание в книге уделяется воспитанию детей. Еще в раннем возрасте они получают четкое представление о мире, о добре и зле, которые помогают им в будущем, определяют их дальнейший путь.

Наринэ Абгарян «Люди, которые всегда со мной»

«Люди, которые всегда со мной» — это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас — даже уже уйдя, даже незримо — и делают нас теми, кто мы есть.



