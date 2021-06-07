ТОП-6 произведений от лауреатов Пулитцеровской премии

Стиль жизни

Больше ста лет Пулитцеровская премия вручается американским писателям за лучшие художественные книги. ТВ2 публикует ТОП-6 произведений, вышедших на русском языке, которые стоит добавить в свой список чтения. Список был подготовлен совместно с работниками библиотеки «Сибирская».

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», премия за 1937 год

Великая сага о Гражданской войне в США и о судьбе своенравной, готовой идти по головам Скарлетт О’Хара была впервые опубликована более 70 лет назад и не устаревает по сей день. История о женщине, на которую не стыдно равняться ни безусловной феминистке, ни убежденной стороннице домостроя; роман о том, что любовь к жизни бывает важнее любви; о том, что заставляет нас жить и бороться — что бы ни творилось вокруг.

Джон Стейнбек «Гроздья гнева», премия за 1940 год

Культовый роман Джона Стейнбека «Гроздья гнева» впервые был опубликован в Америке в 1939 году. Уже в 1940-м автор получил за него Пулитцеровскую премию. Во время Великой депрессии семья разоренных фермеров вынуждена покинуть свой дом в Оклахоме. По знаменитой «Road 66» через всю Америку, как и миллионы других безработных, они едут, идут и даже ползут на запад, в вожделенную Калифорнию. Но что их там ждет? И есть ли хоть какая-то надежда на светлое будущее?

Роберт Пенн Уоррен «Вся королевская рать», премия за 1947 год

Пулитцеровская премия 1947 года. Роман написан по мотивам реальной истории взлета и падения американского политика 1930-х – губернатора Луизианы Хью Лонга, чье имя стало нарицательным. Перед читателем разворачивается история избирательной кампании вышедшего из низов политика Вилли Старка – циничного и изворотливого популиста, действующего по принципу «цель оправдывает средства». Подкуп и шантаж, «черный пиар» и угрозы – на пути к вожделенному креслу в Сенате Старк не брезгует ничем. Но забывает, что имеет дело со «старой южной аристократией» – с теми, для кого честь важнее жизни. Одержимый жаждой власти, он и не подозревает, что с этими людьми грязные игры не пройдут… «Всю королевскую рать» экранизировали пять раз. Лучший фильм был удостоен трех «Оскаров».

Харпер Ли «Убить пересмешника», премия за 1961 год

История маленького сонного городка на юге Америки, поведанная маленькой девочкой. История ее брата Джима, друга Дилла и ее отца – честного, принципиального адвоката Аттикуса Финча, одного из последних и лучших представителей старой «южной аристократии». История судебного процесса по делу чернокожего парня, обвиненного в насилии над белой девушкой. Но прежде всего – история переломной эпохи, когда ксенофобия, расизм, нетерпимость и ханжество, присущие американскому югу, постепенно уходят в прошлое. «Ветер перемен» только-только повеял над Америкой. Что он принесет?..

Донна Тартт «Щегол», премия за 2014 год

Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, – огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно – подчас совсем не так, как нам того хочется – способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям – от Нью- Йорка до Лас-Вегаса, – и его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.

Энтони Дорр «Весь невидимый нам свет», премия за 2015 год