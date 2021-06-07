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07 июня,
2021
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Стиль жизни

ТОП-6 произведений от лауреатов Пулитцеровской премии

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Больше ста лет Пулитцеровская премия вручается американским писателям за лучшие художественные книги. ТВ2 публикует ТОП-6 произведений, вышедших на русском языке, которые стоит добавить в свой список чтения. Список был подготовлен совместно с работниками библиотеки «Сибирская».

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», премия за 1937 год

ТОП-6 произведений от лауреатов Пулитцеровской премии

Великая сага о Гражданской войне в США и о судьбе своенравной, готовой идти по головам Скарлетт О’Хара была впервые опубликована более 70 лет назад и не устаревает по сей день. История о женщине, на которую не стыдно равняться ни безусловной феминистке, ни убежденной стороннице домостроя; роман о том, что любовь к жизни бывает важнее любви; о том, что заставляет нас жить и бороться — что бы ни творилось вокруг.

Джон Стейнбек «Гроздья гнева», премия за 1940 год

ТОП-6 произведений от лауреатов Пулитцеровской премии

Культовый роман Джона Стейнбека «Гроздья гнева» впервые был опубликован в Америке в 1939 году. Уже в 1940-м автор получил за него Пулитцеровскую премию. Во время Великой депрессии семья разоренных фермеров вынуждена покинуть свой дом в Оклахоме. По знаменитой «Road 66» через всю Америку, как и миллионы других безработных, они едут, идут и даже ползут на запад, в вожделенную Калифорнию. Но что их там ждет? И есть ли хоть какая-то надежда на светлое будущее?

Роберт Пенн Уоррен «Вся королевская рать», премия за 1947 год

ТОП-6 произведений от лауреатов Пулитцеровской премии

Пулитцеровская премия 1947 года. Роман написан по мотивам реальной истории взлета и падения американского политика 1930-х – губернатора Луизианы Хью Лонга, чье имя стало нарицательным. Перед читателем разворачивается история избирательной кампании

вышедшего из низов политика Вилли Старка – циничного и изворотливого популиста, действующего по принципу «цель оправдывает средства». Подкуп и шантаж, «черный пиар» и угрозы – на пути к вожделенному креслу в Сенате Старк не брезгует ничем. Но забывает, что имеет дело со «старой южной аристократией» – с теми, для кого честь важнее жизни. Одержимый жаждой власти, он и не подозревает, что с этими людьми грязные игры не пройдут… «Всю королевскую рать» экранизировали пять раз. Лучший фильм был удостоен трех «Оскаров».

Харпер Ли «Убить пересмешника», премия за 1961 год

ТОП-6 произведений от лауреатов Пулитцеровской премии

История маленького сонного городка на юге Америки, поведанная маленькой девочкой. История ее брата Джима, друга Дилла и ее отца – честного, принципиального адвоката Аттикуса Финча, одного из последних и лучших представителей старой «южной аристократии». История судебного процесса по делу чернокожего парня, обвиненного в насилии над белой девушкой. Но прежде всего – история переломной эпохи, когда ксенофобия, расизм, нетерпимость и ханжество, присущие американскому югу, постепенно уходят в прошлое. «Ветер перемен» только-только повеял над Америкой. Что он принесет?..

Донна Тартт «Щегол», премия за 2014 год

ТОП-6 произведений от лауреатов Пулитцеровской премии

Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, – огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно – подчас совсем не так, как нам того хочется – способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям – от Нью- Йорка до Лас-Вегаса, – и его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.

Энтони Дорр «Весь невидимый нам свет», премия за 2015 год

ТОП-6 произведений от лауреатов Пулитцеровской премии

Эта книга, которую автор вынашивал более десяти лет, немедленно попала в списки бестселлеров. «Весь невидимый нам свет» рассказывает о двигающихся навстречу друг другу слепой французской девочке и робком немецком мальчике, которые пытаются, каждый на свой манер, выжить, пока кругом бушует война, не потерять человеческий облик и сохранить своих близких. Это книга о любви и смерти, о том, что с нами делает война, о том, что невидимый свет победит даже самую безнадежную тьму.


Все книги из этой подборки можно взять почитать в библиотеке «Сибирская» по адресу: улица Колхозная, 9/1.

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