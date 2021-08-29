ТОП-5: подборка книг, написанных женщинами

Если вы уже устали от классической литературы, книги на домашних полках перечитаны по нескольку раз и хочется чего-то нового, эта подборка для вас. Предлагаем ТОП-5 книг, которые написаны женщинами. Вполне вероятно, что вы о них даже не слышали (а зря).

Автор: Екатерина Ёлгина

Тове Дитлевсен. Копенгагенская трилогия: «Детство», «Юность», «Зависимость»

Автобиография датской писательницы Тове Дитлевсен в трех частях, которая издавалась в период с 1967 по 1971 год. Ранний и золотой в своей каноничности образец автофикшена, где все изображается точно и без всякой рисовки, как в зеркале. «Копенгагенскую трилогию» нередко сравнивают с автобиографическими трилогиями Максима Горького и Льва Толстого. Но это не их женская версия, а принципиально другая оптика. Героиня делает то, что хочет, не испытывает по этому поводу ни стыда, ни сожаления, не дает оценок и ничего не анализирует.

Автор: Екатерина Ёлгина

Трилогия о силе ремесла и даре, через призму которого воспринимается все вокруг. Случайный бродяга становится романтическим героем из южных баллад, а грубые события вроде аборта размываются метафорами, превращаясь в стихи.

Краус Крис. «I Love Dick»

Скандальный эпистолярный роман о влюбленности на грани обсессии и сталкинга*. Каждый день главная героиня Крис, художница-неудачница на пороге сорокалетия, пишет своему крашу* Дику обо всем, что ее волнует. И таким образом бесстыдно добивается его внимания.

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«I Love Dick» стала настоящим феминистским манифестом. С первой публикации в 1997 году роман дважды переиздавали, а в 2016 году по нему вышел одноименный сериал на Amazon.

Оливия Лэнг. «Crudo»

Политический, социальный и природный ландшафты — всё находится в опасности. Растет фашизм, правда умерла, а планета накалена. Стоит ли вообще учиться любить, когда конец света так близок? И как творить, не говоря уже о том, как жить?

Автор: Екатерина Ёлгина

Книга на границе. Между литературой и дневником, объективным рассказом и лирической эмоцией, текстом и простой фиксацией фактов. Иногда тебе кажется, что ты читаешь блог, а иногда — уровень рассказчицы и читателей поднимается на эпические высоты. О чем бы ни писала Лэнг — она всегда пишет собственную историю и преподносит факты через призму собственного взгляда. Неслучайно каждая книга Оливии начинается с личной катастрофы, после которой надо собирать себя заново. Текст — как терапия.

Ольга Седакова. «Перевести Данте»

Книга — плод многолетней работы Ольги Седаковой по созданию нестихотворного, как можно более близкого к буквальному, комментированного перевода «Божественной Комедии» Данте Алигьери.

Автор: Екатерина Ёлгина

«В нашей традиции дословных переводов нет, и это, конечно, удивительный пробел словесной ткани... Допустим, Данте, которым я занимаюсь последние годы. Его нужно прочитать, не обращая внимание на ямб и терцины: а что, собственно говоря, он говорит? Свободные переводы за последние годы постепенно начинают возрождаться», — рассказывает писательница.

Лидия Дэвис. «Не могу и не хочу»

«Это новый свитер?» — спрашивает одна женщина у другой, незнакомой, которая сидит по соседству. Другая женщина отвечает, что нет. Дальнейшего развития разговор не получает.

Автор: Екатерина Ёлгина

Сборник коротких рассказов Лидии Дэвис уводит читателя от суеты повседневности. Он предлагает другую перспективу, взгляд на мир глазами мудрой, чуть насмешливой, очень наблюдательной и ироничной женщины. Это малая, компактная проза, с прочно упакованным подтекстом, будто крохотный флот кораблей в бутылке. Истории Дэвис можно читать по одной в день или залпом помногу, но так или иначе, при кажущейся простоте, они остаются с вами, как любимые драгоценные находки.