ТОП-5: подборка книг, написанных женщинами

Если вы уже устали от классической литературы, книги на домашних полках перечитаны по нескольку раз и хочется чего-то нового, эта подборка для вас. Предлагаем ТОП-5 книг, которые написаны женщинами. Вполне вероятно, что вы о них даже не слышали (а зря).
Тове Дитлевсен. Копенгагенская трилогия: «Детство», «Юность», «Зависимость»
Автобиография датской писательницы Тове Дитлевсен в трех частях, которая издавалась в период с 1967 по 1971 год. Ранний и золотой в своей каноничности образец автофикшена, где все изображается точно и без всякой рисовки, как в зеркале.
«Копенгагенскую трилогию» нередко сравнивают с автобиографическими трилогиями Максима Горького и Льва Толстого. Но это не их женская версия, а принципиально другая оптика. Героиня делает то, что хочет, не испытывает по этому поводу ни стыда, ни сожаления, не дает оценок и ничего не анализирует.
Трилогия о силе ремесла и даре, через призму которого воспринимается все вокруг. Случайный бродяга становится романтическим героем из южных баллад, а грубые события вроде аборта размываются метафорами, превращаясь в стихи.
Краус Крис. «I Love Dick»
Скандальный эпистолярный роман о влюбленности на грани обсессии и сталкинга*. Каждый день главная героиня Крис, художница-неудачница на пороге сорокалетия, пишет своему крашу* Дику обо всем, что ее волнует. И таким образом бесстыдно добивается его внимания.
«I Love Dick» стала настоящим феминистским манифестом. С первой публикации в 1997 году роман дважды переиздавали, а в 2016 году по нему вышел одноименный сериал на Amazon.
Оливия Лэнг. «Crudo»
Политический, социальный и природный ландшафты — всё находится в опасности. Растет фашизм, правда умерла, а планета накалена. Стоит ли вообще учиться любить, когда конец света так близок? И как творить, не говоря уже о том, как жить?
Книга на границе. Между литературой и дневником, объективным рассказом и лирической эмоцией, текстом и простой фиксацией фактов. Иногда тебе кажется, что ты читаешь блог, а иногда — уровень рассказчицы и читателей поднимается на эпические высоты.
О чем бы ни писала Лэнг — она всегда пишет собственную историю и преподносит факты через призму собственного взгляда. Неслучайно каждая книга Оливии начинается с личной катастрофы, после которой надо собирать себя заново. Текст — как терапия.
Ольга Седакова. «Перевести Данте»
Книга — плод многолетней работы Ольги Седаковой по созданию нестихотворного, как можно более близкого к буквальному, комментированного перевода «Божественной Комедии» Данте Алигьери.
«В нашей традиции дословных переводов нет, и это, конечно, удивительный пробел словесной ткани... Допустим, Данте, которым я занимаюсь последние годы. Его нужно прочитать, не обращая внимание на ямб и терцины: а что, собственно говоря, он говорит? Свободные переводы за последние годы постепенно начинают возрождаться», — рассказывает писательница.
Лидия Дэвис. «Не могу и не хочу»
«Это новый свитер?» — спрашивает одна женщина у другой, незнакомой, которая сидит по соседству. Другая женщина отвечает, что нет. Дальнейшего развития разговор не получает.
Сборник коротких рассказов Лидии Дэвис уводит читателя от суеты повседневности. Он предлагает другую перспективу, взгляд на мир глазами мудрой, чуть насмешливой, очень наблюдательной и ироничной женщины. Это малая, компактная проза, с прочно упакованным подтекстом, будто крохотный флот кораблей в бутылке. Истории Дэвис можно читать по одной в день или залпом помногу, но так или иначе, при кажущейся простоте, они остаются с вами, как любимые драгоценные находки.
Подборка составлена совместно с книжным магазином «Догма 80».
* На языке молодежи «краш» — это человек, в которого ты очень влюблен, но не всегда взаимно. А «сталкинг» — нежелательное, навязчивое внимание к человеку и его преследование.