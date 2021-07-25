Топ-6 книг в новаторском формате

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«Рецепт идеальной жены»

«Рецепт идеальной жены» — это роман, показывающий какой «идеальной женой» не нужно становиться, а само название похоже на аллегорию и сарказм. Перед нами две девушки - жертвы домашнего насилия, которые терпят своих мужей-абьюзеров. Эта книга рассказывает о том, какой может быть изнанка счастливого инстаграмного брака. «Шумный Нью-Йорк остался позади. Элис уходит с работы и следует за мужем в тихий пригород. И вот она стоит на пороге большого дома, который очень скоро возненавидит за бесконечное чувство одиночества. Но ведь так было не всегда. Когда-то здесь жила Нелли. Она разговаривала с розами, курила крепкие сигареты и читала статьи о спасении брака, подливая себе в стакан холодный лимонад. Спустя годы Элис найдет поваренную книгу своей предшественницы, но самыми ценными окажутся совсем не рецепты».

«Ложь за ложь»

«Ложь за ложь» — история о звезде хоккея, вышедшая из-под пера уроженки Канады. Хантинг пишет о разрушительной силе лжи, но делает это остроумно и изящно. Хороший роман, где есть как хороший юмор, так и драма, где есть место интиму и романтике. Эр Джей – капитан национальной хоккейной лиги, которого слишком часто преследует папарацци. В надежде отдохнуть от всего и всех он летит на Аляску, где у него есть отличный дом у озера. В самолете он сталкивается с Лейни, шарф которой цепляется за колесико чемодана так, что едва не душит хозяйку. Эр Джей рад оказать ей помощь, а еще больше рад, что она не признала в нем знаменитость. Он даже представляется ей фермером, который разводит коз, и предлагает продолжить непринужденное знакомство. Но все выходит не так гладко, как хотелось бы. Эр Джей еще вспомнит об этом эпизоде спустя полтора года! Потому что у него теперь БОЛЬШИЕ проблемы. Да и у Лейни, говоря откровенно, тоже.

«Райское место»

«Райское место» – очень французская и изящная в сюжетных поворотах сильная книга, где в погоне за мечтой и наследиями прошлого открывается новая дорога в светлое будущее. У Лоренцо есть мечта. И благодаря наследству у него появилась возможность ее осуществить. Он ветеринар и намерен построить для диких животных уникальный заповедник, какого еще не было в Европе. Но не все его поддерживают, считая эту затею утопией. В довершение всего женщина, которую Лоренцо считал любовью всей своей жизни, пусть и решает поддержать его предприятие, но заявляет - скоро она станет женой другого. Что ж, Лоренцо всегда был сильным. Он знает, что со всем справится, даже если ему будет очень больно.

«Четыре жизни»

«Четыре жизни» Хелен Ламбер — книга в которой романтика и искусство очень красиво соседствуют с мистикой. Четыре разных героини, у каждой своя история, характер и атмосфера, но их объединяет одна детективная линия и пронзительная любовь. В 1895-м её звали Джульетта. В 16 лет она стала музой и возлюбленной женатого художника – и это принесло ей только боль. В 1932-м её звали Нора. Она сбежала в Голливуд от любовника, награждавшего её побоями, навстречу блеску и славе кинозвезды. В 1970-м её звали Сандра. Она играла в музыкальной группе, влюбилась в чужого мужа – и обнаружила, что умеет исцелять наложением рук. Сейчас её зовут Хелен Ламберт. Ей 33, она руководит крупным журналом и только что развелась. На свидании вслепую она встречает мужчину, который утверждает, что любил её в прошлых жизнях – и что она обречена умереть, едва ей исполнится 34. А чтобы разорвать проклятый круг смерти, перерождений и любовных интриг, делающих несчастной её и других, Хелен придётся пожертвовать самым дорогим…

«Хорошее соседство»

«Хорошее соседство» — остро-социальный роман, который заставит вас задуматься о последствиях поступков, которые мы совершаем в отношении других людей, руководствуясь своими предрассудками. Через текст получится проникнуть в головы персонажей, буквально почувствовать их боль и отчаяние, нежность и злость. «Великолепный новый дом в старом районе. На шезлонге у бассейна девушка, которая хочет побыть одна. Мы начнем нашу историю с этого момента, за несколько минут до события, изменившего все. Воскресный майский вечер, в который жители района, как обычно, искали тонкую грань, хлипкий баланс между старым и новым, нами и ними. Потом, уже после похорон, представители СМИ будут выяснять, кто виноват. Станут заставлять свидетелей говорить на камеру, на чьей они стороне. К вашему сведению: мы ни на чьей стороне быть не хотели».

«Игра в молчанку»

«Игра в молчанку» — это поиски истины в оглушительной тишине, которая оказывается громче любого крика. Дебютный роман британской писательницы, который был отмечен BBCRadio 2, а также стал книгой-хэдлайнером на Франкфуртской ярмарке. Мэгги и Фрэнку повезло - в их браке всегда были поддержка и любовь. Но однажды что-то изменилось: Фрэнк без объяснений перестал разговаривать с женой. Этот бойкот, шесть месяцев тишины, сводит Мэгги с ума. Она пытается выяснить, что произошло, и вдруг понимает, что даже в их гармоничном, крепком браке поводов для взаимной обиды можно найти пугающе много. И, кажется, теперь, чтобы вернуть слова в дом, нужно нечто действительно значимое, нечто ошеломительное, невероятное.