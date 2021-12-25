ТОП-6 книг для долгого зимнего вечера

Впереди долгие новогодние выходные. Что может быть лучше, чем провести вечер, а то и день за уютной книгой. Сотрудники библиотеки «Фламинго» подготовили для вас список книг для уютного зимнего вечера.

Ричард Руссо «Эмпайр Фоллз»

В «Эмпайр Фоллз» Ричард Руссо погружает читателя в мир маленькой жизни, где так и бурлят странности, интриги, страсти, смешные и трагические события. «Эмпайр Фоллз» — роман человечный, полный юмора, сочувствия, грусти и радости. В 2002 году книга получила Пулитцеровскую премию.



Майлз Роби двадцать лет готовит бургеры в «Имперском гриле», эта работа стоила ему высшего образования и изрядной доли самоуважения. Майлз — хороший парень, но в его характере есть один трагический изъян - он не способен на решительные действия. И его доброту порой не отличить от готовности плыть по течению. Вот только течения в городке Эмпайр Фоллз весьма затейливы. Даже река Нокс тут делает петлю, прибивая к берегу все, что собрала выше по течению.



Так и Майлз, с юности пытавшийся вырваться из душного родного города, кружит вокруг собственной жизни. Может, тут его держит умная тонкокожая дочка Тик, которой без поддержки отца не выжить в местной школе? Или Жанин, без пяти минут бывшая жена Майлза, закрутившая роман с беспросветно самовлюбленным хозяином фитнес-клуба? Или же властная Франсин Уайтинг, владелица всего, что есть в городе, — и, похоже, это «все» охватывает и самого Майлза? А может, необходимость присматривать за стариком отцом, слишком бойким в своих несносных эскападах? Или все же тайны прошлого, определившие и жизнь Майлза, и многих других в городе?

Тинатин Мжаванадзе «Лето, бабушка и я»

«Лето, бабушка и я» — это девятнадцать лет детства и юности одной девочки, главную роль в которых играла бабушка. Строгая, добрая и заботливая грузинская бабушка, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Книга соткана из отдельных невыдуманных историй из жизни: забавных, трогательных, щемящих и радостных. И пусть девочка выросла в итоге не совсем такой, какой хотела ее слепить бабушка, но зато уверенная в том, что самое важное в жизни – это большая любовь, безоглядная и всепоглощающая. Этот сборник рассказов — дань признательности всем чудесным бабушкам, память о которых сжимает нам горло и заставляет скучать по ним, даже когда мы сами становимся мамами и бабушками.

Мари-Сабин Роже «Жизнь с нуля»

Утром в день своего тридцатишестилетия Мортимер Негруполис встал, умылся, побрился, надел строгий черный костюм и... улегся в кровать — ждать, когда часы пробьют одиннадцать и он умрет. Как умирали все его предки по мужской линии — ровно в одиннадцать утра в день 36-летия. Мортимер основательно подготовился к роковой дате: уволился с работы, продал машину, отказался от аренды квартиры... Но фамильное проклятие дало сбой, все пошло не по плану, и оказалось, что «вернуться к жизни» не так-то просто. Эта история – своеобразная комедия положений, в традициях французских пьес. Забавная, легкая, духоподъемная и совсем небольшая книга отлично скрасит морозный зимний вечер.

Бет О’Лири «Квартира на двоих»

Тиффи Мур срочно нужно съехать от бывшего парня, и лучше в квартиру подешевле. Леон Туми работает по ночам в хосписе и нуждается в деньгах. И тогда они находят сумасшедшее, но в тоже время идеальное решение: Леон будет жить в квартире днем, а Тиффи — ночью и на выходных. Они видят только следы друг друга — грязные чашки, разбросанные туфли, шарфы и книги — и пишут друг другу записки: о том, кто должен вынести мусор, убрать вещи, починить отопление. А еще делятся новостям о ревнивой девушке, навязчивом бывшем, друзьях и проблемах на работе. Сколько нужно записок, чтобы подружиться с человеком, которого никогда не видел? А через сколько записок можно в него влюбиться?.. Бет О’Лири написала удивительно интересную историю любви, которую читаешь на одном дыхании. Тут нет постоянных ссор, обид и слез, здесь есть настоящая любовь и дружба. А еще очень много нелепых и смешных ситуаций, которые заставят улыбнуться.

Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»

Удивительно уютный и жизнеутверждающий роман Фэнни Флэгг «Жареные зелёные помидоры в кафе «Полустанок» скрасит парочку холодных зимних вечеров и подарит то теплое чувство внутреннего комфорта, словно вас укутали в мягкое одеяло, а в руки дали чашку горячего ароматного какао... Книга знакомит читателя с Иджи, жительницей небольшого американского городка Полустанок, которая вместе с любимой подругой открывает кафе, где встречает всех: бедных и зажиточных, черных и белых, веселых и печальных. Истории, что происходят с Иджи и ее близкими, иногда до боли реалистичны, а порой они совершенно невероятны, но всегда затягивают, заставляя переживать так, будто все это происходит в реальной жизни. Жители Полустанка совместно преодолели Великую американскую депрессию. Взаимовыручка, самопожертвование, готовность придти на помощь – это те элементы, которые спасали человеческие жизни в разгар экономического краха. В этом городке, как и во всем мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. Книга многогранна, как и сама жизнь, а в конце не оставляет ощущения трагедии, наоборот, мы грустно улыбаемся и еще какое-то время остаемся в состоянии легкой меланхолии.

Тинатин Мжаванадзе «Самолет улетит без меня»

В обыкновенной жизни порой случаются поворотные моменты, которые выбивают человека из седла, повергают его в отчаяние и заставляют измениться — вдруг проявляются дремавшие до этого момента свойства: один, казавшийся сильным и грозным, покоряется судьбе и сдается, другой — беззаботный и легкомысленный — неожиданно обнаруживает стальной характер, третий, тот, кто был самым верным другом, предает любимых, четвертый же, наоборот, протягивает руку помощи врагу. Все истории, рассказанные в этой книге, — о людях в поисках счастья. Иногда приходится проделать немыслимо сложный путь, запутаться и заблудиться, потерять веру в себя, но все же выбраться к желанному берегу благодаря надежде.