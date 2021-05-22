ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Томске

Самая дорогая – вакансия зубного техника, которому предлагают 100 тысяч рублей в месяц. Кандидату достаточно наличия среднего профессионального образования и опыта работы от одного года.





Одна из крупнейших туристических компаний России в связи с расширением команды открыла вакансию менеджера по туризму: кандидатам обещают зарплату 90 тысяч рублей с учетом процента от продаж и премии.





Также компании нуждаются в программистах. Например, 1С-программисту готовы платить 50 тысяч рублей в месяц. Специалисту предлагается работа в современном и очень комфортном офисе с комнатой отдыха, настольным теннисом, массажным креслом и другими удобствами, а также широкий компенсационный пакет, например, оплата питания и стоматологии и даже косметологии.





Директору магазина обещают от 65 тысяч рублей в месяц. На последнем месте — вакансия программиста «1С» с зарплатой в 50 тысяч рублей.