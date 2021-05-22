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22 мая,
2021
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ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Стали известны ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Томске в мае, сообщают аналитики исследовательского центра SuperJob.

Самая дорогая – вакансия зубного техника, которому предлагают 100 тысяч рублей в месяц. Кандидату достаточно наличия среднего профессионального образования и опыта работы от одного года.


Одна из крупнейших туристических компаний России в связи с расширением команды открыла вакансию менеджера по туризму: кандидатам обещают зарплату 90 тысяч рублей с учетом процента от продаж и премии.


Также компании нуждаются в программистах. Например, 1С-программисту готовы платить 50 тысяч рублей в месяц. Специалисту предлагается работа в современном и очень комфортном офисе с комнатой отдыха, настольным теннисом, массажным креслом и другими удобствами, а также широкий компенсационный пакет, например, оплата питания и стоматологии и даже косметологии.


Директору магазина обещают от 65 тысяч рублей в месяц. На последнем месте — вакансия программиста «1С» с зарплатой в 50 тысяч рублей.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Томске
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