ТОП-5 популярных костюмов на Хэллоуин. Мастер-классы по изготовлению

Стиль жизни

Хэллоуин – лишний повод устроить праздник и разнообразить свои будни. И не обязательно куда-то идти или звать кучу гостей. Страшно интересный вечер можно устроить и в кругу семьи. Развесьте тематические украшения, сделайте из тыквы традиционный для Хэллоуина светильник, продумайте ужасный квест или мистический «Крокодил», приготовьте стилизованные угощения и, разумеется, костюмы. В этом мы вам поможем. Как создать образ популярных героев ужастиков, сказок и фэнтези и сделать костюм буквально из ничего? Смотрите нашу подборку.

Фото: Татьяна Бемлер

Костюм ведьмы

Один из самых популярных образов самого страшного праздника в году – ведьма. Вариантов его воплощения – бессчетное количество. Но обязательными атрибутами всегда являются остроносая шляпа, метла и платье. Причем, чем проще материалы, тем интересней получится наряд. Мы предлагаем попробовать смастерить платье для девочки (а, возможно, и девушки) из обычной полиэтиленовой пленки.

Ну, и какая ведьма без ее главного средства передвижения - метлы? Если у вас под рукой нет настоящей, соорудите гламурный карнавальный аналог из веника.

Костюм Малефисенты

После выхода диснеевской истории про злую фею Малефисенту, этот образ, пожалуй, стал главным конкурентом классической «ведьмочки». Его основа: экстравагантный наряд и рога. Именно по ним образ узнают в первые секунды. Если вы задумали перевоплотиться в диснеевскую фею, предлагаем посмотреть мастер-класс по несложному созданию рогов и посоха Малефисенты из подручных материалов.

Костюм летучей мыши

Для тех, кто помладше, но тоже хочет стать частью ужасного праздника, подойдет костюм летучей мыши. По изготовлению – один из самых простых и не затратных вариантов. Вот, например, мастер-класс по изготовлению крыльев из сломанного черного зонтика, маски – из старых рентгеновских снимков, клыков – из фетра.

Вместо маски можно сделать аквагрим. В этом видео показывают, как можно нарисовать летучую мышь на лице своими руками.

Костюм вампира

Тоже – классика хэллоуиновских вечеринок. Образ графа Дракулы, воплощенный десятками актеров со всего мира, вдохновляет любителей острых ощущений. Черно-красный плащ с воротником-стойкой – главный атрибут костюма Дракулы. Вариаций его теперь тоже много. Как сшить плащ – смотрите в этом мастер-классе.

Главная фишка этого образа – острые клыки. Мастер-классов по их изготовлению в интернете тоже масса. Вот один из вариантов – как сделать зубы вампира из пластиковых вилок.

Если вы хотите «заморочиться», то вот еще вариант создания вампирского образа для пары: макияж, острые уши и клыки.

Образ зомби

Образ зомби привлекает представителей и мужского, и женского пола разных возрастов. Его основа – не костюм, а грим или особый макияж, от которого мурашки побегут по коже у тех, кто находится рядом. В интернете сегодня можно найти сотни вариантов подобного «преображения» своего лица. Предлагаем несколько вариантов – от легкой версии – к жесткой. Экспериментируйте. Но в первый раз лучше смотреть видео без детей.

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