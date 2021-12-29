ТОП-5: подборка книг для тех, кто хочет попробовать новое в наступающем году

Новый год — самое время учиться тому, что вы давно откладывали. Особенно, когда впереди длинные выходные и много свободного времени. Предлагаем вам подборку книг, которые помогут попробовать новое. А еще — что-то из этого можно подарить своим друзьям на зимние праздники.

«Я ВЪЕЗЖАЮ В СТРОЙКУ»

Мало кто может спокойно пережить ремонт. Истощение финансов, потеря нервов, конфликты с соседями и, в конце концов, отсутствие необходимых навыков, чтобы сразу самому делать качественно. Но не переживайте, автор книги «Я въезжаю в стройку» Оксана Махрова возьмет вас за руку и проведет с советами и лайфхаками к дому мечты. Что можно, а что нельзя снести в вашей квартире? Где искать дизайнера и прораба? Как обезопасить себя от непорядочных строителей и не рассориться с соседями? Почему важно научиться слушать себя и отказываться от лишнего? Отрепетируйте ремонт от начала до конца, сделайте его предсказуемым и проложите себе путь работ.

Автор: Донир Гармаев Автор: Донир Гармаев

«КАК НАУЧИТЬСЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ»

Где лучше знакомиться с Нидер­ландами — в Рейксмюсеуме или пригороде Амстердама? Что расскажет вам больше о Сан-Франциско — Алькатрас или Лос-Альтос? Около чего искать насто­ящий Рио-де-Жанейро — у статуи Христа-Искупителя или на склоне усеянного фа­велами холма? Ответ один — там, где течет повседневная жизнь. Автор книги «Как научиться путешествовать» Йохан Идем дает читателям 28 советов о том, как достигнуть в путешествии состояния у-вэй. Созерцательной пассивности, которая поможет сделать путешествие по-настоящему насыщенным и запоминающимся.

Автор: Донир Гармаев Автор: Донир Гармаев

«УСПЕХ СОЦИАЛЬНОГО СТАРТАПА»

Кэтлин Келли Дженас вместе со своими друзьями основала Spark — проект, выступающий за гендерное равноправие. Однако, столкнувшись с проблемой роста, Дженас начала большое исследование: в течение пяти лет она путешествовала по США и брала интервью у нескольких сотен руководителей самых успешных некоммерческих проектов, что узнать — почему одни проекты растут и преуспевают, а другие — нет? В книге собраны пять самых важных составляющих успеха некоммерческого проекта — от проверки идей научными методами и ораторского мастерства до методов оценки эффективности и экспериментов с финансами.

Автор: Донир Гармаев Автор: Донир Гармаев

«Я МУЗЫКАНТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Новое пособие от Института музыкальных инициатив, которое поможет молодым (и не только) артистам сделать первые шаги в музыкальной индустрии. Как начать выступать, записываться и правильно продвигать свою музыку в социальных сетях? Чем могут помочь лейблы и дистрибьюторы? Каким образом устроены ключевые активности артиста в индустрии? Ответы на эти вопросы в книге «Я музыкант. Что делать? Первые шаги в музыкальной индустрии». Бонус: первую версию пособия можно прочитать онлайн.

Автор: Донир Гармаев Автор: Донир Гармаев

«СНИМИ СВОЙ ЛУЧШИЙ ПОРТРЕТ»

Мастерство портретной фотографии не связано с блестящими техническими навыками, идеальными локациями и профессиональными моделями. Это доказано. Если вы мечтаете фотографировать людей, но не знаете, с чего начать, эта книга для вас. Бестселлер «Сними свой лучший портрет. Советы 50 легендарных фотографов» авторства Генри Кэролла научит вас делать профессиональные портреты и уличные съемки, а также раскроет секреты великих фотографов. Никаких диаграмм и графиков, никаких сложных терминов. Только самое главное и интересное в простой и доступной форме.

Подборка составлена совместно с книжным магазином «Догма 80».