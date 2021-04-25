Топ-5 писателей о сказочной Норвегии
Норвегия - это страна сказочных троллей и фантастических фьордов. Здесь пингвины могут командовать людьми, снег собирают и хранят в специальных ангарах, чтобы он дольше не таял, а киносеансы на высоких скалах и концерты в пещерах — вполне обычное явление.
А еще здесь родились многие успешные и популярные в России писатели. Сотрудники библиотеки «Северная» подготовили топ-5 писателей о Норвегии.
Ю Несбе
Ю Несбе, без сомнения, самый знаменитый из ныне живущих норвежских авторов. Успех ему принесла серия книг о брутальном (и очень пьющем) детективе Харри Холе.
Мария Парр
Марией Парр – молодая норвежская писательница и настоящий феноменомен в современной детской литературе. Многие уже называют её новой Астрид Линдгрен. Её удивительно трогательная, теплая и уютная повесть «Вафельное сердце» переведена на 45 языков и снискала миллионы поклонников по всему миру.
Эрленд Лу
Эрленд Лу - самый плодовитый на творчество и современный норвежский писатель. Книги его популярны во всем мире и каждая из них по-своему оригинальна. «Наивно.Супер», «Мулей», «Лучшая страна в мире», «Сказки о Курте», «У», «Во сласти женщины», «Допплер», «Грузовики Вольво» и др.
Анне-Кат Вестли
Норвежская писательница Анне-Кат Вестли, придумавшей истории про дом, где растут сразу восемь мальчиков и девочек, которые популярны во всей Европе. Герои её книг - дети и их родители - неизменно добрые и внимательные друг к другу, на них всегда можно положиться, а истории немного похожи на бабушкины сказки, которые всегда хорошо заканчиваются.
Альф Прейсен
Альф Прёйсен - писатель, поэт, композитор - написавший великое множество песен, стихов и сказок для детей.
Генрих Ибсен
Великий норвежский драматург - Генрих Ибсен. Помимо всем известной поэмы «Пер Гюнт», он создал немало драматических произведений, которые легли в основу развития театрального искусства по всему миру.
Все книги из этой подборки можно взять почитать в библиотеке «Северная» по адресу: Иркутский тракт, 80/1.
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