Топ-5 писателей о сказочной Норвегии

Стиль жизни

Норвегия - это страна сказочных троллей и фантастических фьордов. Здесь пингвины могут командовать людьми, снег собирают и хранят в специальных ангарах, чтобы он дольше не таял, а киносеансы на высоких скалах и концерты в пещерах — вполне обычное явление.



А еще здесь родились многие успешные и популярные в России писатели. Сотрудники библиотеки «Северная» подготовили топ-5 писателей о Норвегии.

Ю Несбе

Ю Несбе, без сомнения, самый знаменитый из ныне живущих норвежских авторов. Успех ему принесла серия книг о брутальном (и очень пьющем) детективе Харри Холе.

Мария Парр

Марией Парр – молодая норвежская писательница и настоящий феноменомен в современной детской литературе. Многие уже называют её новой Астрид Линдгрен. Её удивительно трогательная, теплая и уютная повесть «Вафельное сердце» переведена на 45 языков и снискала миллионы поклонников по всему миру.

Эрленд Лу

Эрленд Лу - самый плодовитый на творчество и современный норвежский писатель. Книги его популярны во всем мире и каждая из них по-своему оригинальна. «Наивно.Супер», «Мулей», «Лучшая страна в мире», «Сказки о Курте», «У», «Во сласти женщины», «Допплер», «Грузовики Вольво» и др.

Анне-Кат Вестли

Норвежская писательница Анне-Кат Вестли, придумавшей истории про дом, где растут сразу восемь мальчиков и девочек, которые популярны во всей Европе. Герои её книг - дети и их родители - неизменно добрые и внимательные друг к другу, на них всегда можно положиться, а истории немного похожи на бабушкины сказки, которые всегда хорошо заканчиваются.

Альф Прейсен

Альф Прёйсен - писатель, поэт, композитор - написавший великое множество песен, стихов и сказок для детей.

Генрих Ибсен