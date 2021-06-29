ТОП-5 книг от японских писателей

Про японскую пунктуальность, трудоголизм, острова с животными и квадратные арбузы не знает разве что ленивый. Сотрудники библиотеки «Северная» подготовили подборку произведений японских писателей, которые хранят в себе загадки и тайны.

Кобо Абэ «Женщина в песках»

Кобо Абэ стал настоящим лидером японского послевоенного авангарда. Некоторые из его книг были экранизированы. А основная тема творчества Кобо – поиск человеком себя и своей идентичности. В 1955 году Дзюмпэй Ники, учитель, увлекающийся насекомыми, отправился в поход за редким экземпляром шпанской мушки. Встретив местных жителей в отдалённой деревне, он соглашается на их предложение остаться на ночлег в доме одинокой женщины. По верёвочной лестнице он спускается в яму, на дне которой располагается дом. Наутро он обнаруживает, что верёвочная лестница отсутствует. Оказавшись запертым в яме с одинокой женщиной, он переосмысливает многие аспекты своей жизни. В конечном итоге он оставляет все мысли о побеге, ощутив обладание свободой и желание помогать местным жителям. Спустя семь лет гражданский суд вынужден признать его умершим.

Рюноске известен своими рассказами и новеллами, которые обязательны к прочтению всем поклонникам этого жанра. Они лаконичны по форме и в то же время эмоционально наполнены. Писатель любил русскую литературу, вдохновлялся Гоголем, Чеховым и даже написал рассказ «Вальдшнеп», где главными героями стали Лев Толстой и Иван Тургенев.

Харуки Мураками «1Q84», «Джазовые портреты»

Действие книги «1Q84» происходит не столько в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году, сколько в тысяча невестьсот восемьдесят четвертом, в мире, где некоторые видят на небе две луны, где ключом к вечной любви служит Симфониетта Яначека, где полицейских после всколыхнувшей всю страну перестрелки с сектантами перевооружили автоматическими пистолетами взамен револьверов, где LittlePeople — Маленький Народец — выходят изо рта мертвой козы и плетут Воздушный Кокон. В книгу «Джазовые портреты» вошли эссе о 55 исполнителях и виниловых дисках из его собрания. Этот сборник лирических миниатюр, проникнутых тонким пониманием музыки, подаренной миру ХХ веком, - незаменимое чтение для всех, кто любит джаз, и тех, кому только предстоит узнать его лучше.

Рю Мураками «Отель "Раффлз"» и «Паразиты»

На родине Рю Мураками читают гораздо больше, нежели однофамильца Харуки, столь популярного в Европе. Ведь Рю пишет о Японии для японцев – его произведения сильны своей подлинностью. Проза Рю Мураками это смелые темы, щекочущие нервы сюжеты в духе триллеров и колющий психологизм. Книга «Отель "Раффлз"» рассказывает о знаменитом отеле, признанным культурным достоянием Сингапура, где переплетаются отношения трёх героев, каждый из которых от первого лица излагает собственную точку зрения на события. Герой его романа «Паразиты» плохо ладит с окружающим его миром, полным лжи и химер. И он уверен, что в его теле живёт червь. Уихара — носитель паразита и избранный. Его предназначение — это убивать запрограммированных на смерть. Но правда ли это? Когда все ориентиры тонут в бездне безумия, спасение может быть лишь в надежде и вере. Цепляясь за них, Уихаре предоставится шанс понять, наваждение ли тот червь-паразит или жестокая реальность.

Сюсаку Эндо «Самурай»

Сюсаку Эндо — знаменитый японский писатель, чье творчество было посвящено изучению взаимоотношений Востока и Запада, причем с уникальной, в рамках японской литературной традиции, точки зрения - католической. Знаменитый исторический роман современного классика японской литературы. Действие происходит в начале XVII в., вскоре после установления в Японии сегуната. Группа самураев и католических миссионеров путешествует с ответственной миссией из Японии в Мексику, затем в Мадрид и Ватикан. Приключения героев служат увлекательным фоном для их глубокой нравственной эволюции, движимой конфликтом синтоистского, буддистского и христианского мировоззрений.

Ёсано Акико «На ложе любви»