ТОП-3: подборка книг о выдающихся женщинах

Предлагаем вам подборку малоизвестных книг о выдающихся женщинах. Все они внесли значительный вклад в сферы, которыми занимались. Бонус: советуем, какие документалки посмотреть после (или до) прочтения.

«Глаза, устремленные на улицу. Жизнь Джейн Джекобс», Роберт Канигел

Джейн Джекобс считается крестной матерью урбанистики. Эта книга — история феноменальной женщины, которая спасала городские районы, участвовала в протестных кампаниях, остановила строительство шоссе через свой любимый Гринвич-Виллидж. Ум Джекобс и искренняя привязанность к своему делу бесповоротно изменили взгляд миллионов людей на то, что такое город и что делает его живым.

Биография вошла в топ-10 книг по искусству (Booklist), десятку лучших книг года по архитектуре (World Architecture) и лонг-лист Медали Эндрю Карнеги за достижения в жанре документальной прозы.

Какое кино смотреть? «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк», 2016 год