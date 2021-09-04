ТОП-3: подборка книг о выдающихся женщинах

Предлагаем вам подборку малоизвестных книг о выдающихся женщинах. Все они внесли значительный вклад в сферы, которыми занимались. Бонус: советуем, какие документалки посмотреть после (или до) прочтения.
«Глаза, устремленные на улицу. Жизнь Джейн Джекобс», Роберт Канигел
Джейн Джекобс считается крестной матерью урбанистики. Эта книга — история феноменальной женщины, которая спасала городские районы, участвовала в протестных кампаниях, остановила строительство шоссе через свой любимый Гринвич-Виллидж. Ум Джекобс и искренняя привязанность к своему делу бесповоротно изменили взгляд миллионов людей на то, что такое город и что делает его живым.
Биография вошла в топ-10 книг по искусству (Booklist), десятку лучших книг года по архитектуре (World Architecture) и лонг-лист Медали Эндрю Карнеги за достижения в жанре документальной прозы.
Какое кино смотреть? «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк», 2016 год
«На пике века. Исповедь одержимой искусством», Гуггенхайм Пегги
Как был устроен мир искусства 20 века? Рассказывается в этой книге. Точнее, в почти учебнике — увлекательном, полном светских сплетен, словно журнал «Tatler».
Гуггенхайм откровенна донельзя и не дает спуску никому – ни врагам, ни завистникам, ни друзьям, подбирая для каждого острое слово. Пабло Пикассо, Джексон Поллок, Константин Бранкузи, Жоан Миро, Александр Кольдер, Виллем де Кунинг, Марк Ротко, Альберто Джакометти и Марсель Дюшан — что еще мы не знаем о них?
Какое кино смотреть? «Peggy Guggenheim: Art Addict», 2015 год
«О насилии», Ханна Арендт
Книга одного из крупнейших мыслителей 20 века. «О насилии» — компактный очерк политической теории, написанный по горячим следам студенческих протестов 1968 года.
Книга радикально переосмысляет феномен насилия, традиционно считавшегося если не основой власти, то одним из основных способов ее осуществления. По мнению Арендт, если считать властью легитимную форму господства, присущую любой группе согласованно действующих людей, насилие оказывается ее полной противоположностью. Его применение всегда является следствием слабости власти и продолжает ее разрушать.
Какое кино смотреть? «Ханна Арендт», 2012 год
Подборка составлена совместно с книжным магазином «Догма 80».