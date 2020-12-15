ТОП-20 фильмов для новогоднего настроения

Стиль жизни

Новогоднее настроение складывается из мелочей: когда мы наряжаем елку, готовим новогодний костюм ребенку, печем печенье или лепим пельмени всей семьей. Еще один верный способ – посмотреть доброе кино, где елка блестит огнями и в жизни героев обязательно происходит что-то хорошее. Подборку именно таких фильмов мы для вас подготовили. Рекомендуется смотреть всей семьей в ожидании праздника.

«Один дома»

Это один из тех фильмов, которые приятно пересматривать снова и снова. История сообразительного и находчивого мальчика, который мечтает отдохнуть от шумного семейства и остаться один. Под Рождество, как известно, желания сбываются. Радостные и грустные последствия не заставляют себя долго ждать. Добрую комедию в нескольких частях рекомендуется смотреть всей семьей, закусывая мандаринами.





«Эта замечательная жизнь»

И в 21 веке этот фильм, снятый в 1947 году, занимает уверенное место среди рождественской классики. «Эта замечательная жизнь» для американцев то же самое, что для нас «Ирония судьбы» – с 70-х годов фильм показывают по главным телеканалам в рождественский Сочельник. Главный герой – Джордж Бейли, владелец кредитной компании, честный и добрый семьянин, вдруг решает покончить жизнь самоубийством. Чтобы предотвратить смертный грех, Небеса отправляют к нему единственного на тот момент свободного ангела-хранителя второго класса Кларенса. И тот, чтобы переубедить Джорджа, показывает ему мир без него. Во время просмотра картины мало кто сдерживает слезы.





«Реальная любовь»

Несколько героев и историй, которые переплетаются между собой. Главное, что их объединяет – любовь и Рождество, которое уже на пороге. Все самое интересное происходит, как полагается, в Сочельник. Британский фильм снят в жанре рождественских рассказов в 2003 году. И с тех пор уверенно занимает свое место в предпраздничной десятке у миллионов зрителей со всего мира.





«Карнавальная ночь»

Картина, которую смотрел практически каждый, и, скорее всего, не раз. Долгое время в нашей стране «Карнавальная ночь» была новогодним фильмом №1. История о том, как зануда и бюрократ хотел испортить праздник, но молодежь не дала ему этого сделать. В классической музыкальной комедии, снятой в 1956 году, многое было сделано «не по-советски»: главная героиня меняла наряды шесть раз, и все они были а-ля Диор, вместо пропаганды и Бабы-Яги – чечетка и свитера с оленями. Уже в первые дни после выхода фильм собрал миллионы просмотров и продолжает их собирать до сих пор.





«Щелкунчик и четыре королевства»

Истории Щелкунчика уже больше двух веков. За 200 лет она стала одной из любимых сказок миллионов ребятишек со всего света. Диснеевский фильм – еще одна попытка погрузить маленьких и взрослых в сказку Гофмана, но на новый лад: с мужественной героиней, шикарной музыкой Чайковского и неожиданными сюжетными поворотами.

В центре сюжета – история юной Клары, которая получает в подарок от своих родителей деревянного Щелкунчика. А крестный отправляет героиню в путешествие в волшебную страну, где бушует война между пряничными солдатиками и мышиной армией. Кларе нужно спасти чудесный мир от злой колдуньи.





«Рождество на двоих»

Волшебство, взаимопомощь, прощение и красивая история любви – все, что является духом Рождества, найдете в этом фильме. Зритель оказывается в украшенном Лондоне и знакомится с не очень удачливой героиней в исполнении Эмилии Кларк. Ее реальная жизнь совсем не похожа на ту, о которой она мечтает. Но в итоге героиня, не без участия «прекрасного принца», приходит к выводу, который часто встречается в рождественских сказках: меняйся сама, и мир вокруг тебя изменится. Кстати, после просмотра вы еще долго будете напевать самую рождественскую песню Джорджа Майкла «Last Christmas».





«Елки»

Одна из самых новогодних картин в российском кинематографе. Точнее, их восемь. Каждый фильм состоит из нескольких киноновелл. Герои из разных регионов страны переживают каждый свою трагедию. Но так как на пороге Новый год, все они находят свое счастье. Трогательные, добрые и смешные истории «Елок» «зацепили» российского зрителя в 2010 году. С тех пор каждый год к декабрю был готов новый фильм киноальманаха. Заключительная часть вышла в 2018 году. Если вы что-то пропустили – самое время наверстать упущенное.





«Гринч — похититель Рождества»

Яркий и красочный фильм, который перенесет в сказку и маленьких, и взрослых зрителей. В центре сюжета — история о том, как обозлившийся на весь свет Гринч хотел испортить жителям сказочного города их любимый праздник. Но маленькая смелая девочка решила вернуть ему веру в добро и дружбу. В роли зеленого мизантропа – Джим Керри. Впрочем, об этом можно только догадываться.





«Вечера на хуторе близ Диканьки»

История, от которой веет морозом и чудесами. Веселая история о том, как в украинском селе в Рождественскую ночь всех Бес попутал, знакома нам со школьных лет. Повестями Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» зачитывалось не одно поколение. Две из них сплел в один фильм Александр Роу. Режиссер тщательно продумал каждую деталь и мастерски передал дух украинского хутора. Если хочется отвлечься от повседневных дел, пересмотрите сказочную историю кузнеца Вакулы.





«Четыре рождества»

Добрый и смешной фильм о вечных ценностях и, конечно, рождественских чудесах. На первый взгляд идеальная пара решает отметить Рождество подальше от своих родственников, а их у Кейт и Брэда в два раза больше, чем положено. Родители главных героев развелись, и теперь у каждого своя семья. Четыре рождества – это четыре встречи на праздники, во время которых пара меняет свое мнение о том, что такое счастье.





«12 месяцев»

Еще одна новогодняя история, которую мы любим с детства. Двухсерийный фильм, снятый по пьесе Маршака, с 1972 года у многих в числе обязательных картин для семейного новогоднего просмотра. История девочки-сироты, которая встречает в лесу 12 месяцев, не оставляет равнодушной ни детей, ни взрослых. Сказка давно уже разлетелась на «крылатые фразы» и вспоминается нам все 11 месяцев в году, но в 12-й ее обязательно стоит посмотреть, чтобы поверить, что новогодние чудеса случаются.





«Рождественская история»

«Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса – одно из его самых экранизируемых произведений. Получить удовольствие можно от просмотра любой из них. Мы же остановимся сегодня на одной из самых красочных экранизаций – Роберта Земекиса. Этот трехмерный фильм, благодаря использованию специальной технологии захвата движения, часто называют мультфильмом. Однако маленьким детям он будет неинтересен, а местами даже пугающим. В картине все кажется чересчур реальным и даже жутким. Но те, кто постарше, обязательно оценят эту историю о добре и человеческих ценностях.





«Отпуск по обмену»

Если вы считаете, что надо менять свою жизнь, то лучшее для этого время – накануне Рождества. Так решили главные героини фильма и поменялись местами, а еще домами и жизнями. К чему это привело – смотрите в романтической комедии «Отпуск по обмену». Легкое, доброе и вдохновляющее кино, которое сделает теплее один из зимних вечеров. Еще один плюс для зрителей, которые выберут фильм – музыка Ханса Циммера.





«Королевское Рождество»

Большинство девушек мечтали выйти замуж за принца, но только не главная героиня фильма. Однако именно у нее есть такая возможность. Прямо перед Рождеством она узнает, что ее парень – принц маленькой европейской страны. Пара отправляется на праздник в Кординию. Но там, по законам жанра, не все идет так гладко, как хотелось бы. Зритель из нашего времени переносится на пару веков назад в мир королей и придворных. Немного наивная, теплая и добрая сказка, которая обязательно поднимет настроение перед Новым годом.





«Очень Мюрреевское Рождество»

Если вам для новогоднего настроения не хватает только песен, то обратите внимание на мюзикл Софии Копполы «Очень Мюрреевское Рождество». «The Christmas Blues», «It’s Cold Outside», «Jingle Bells» и не только на языке оригинала исполнит Билл Мюррей. Он же – главный герой истории, в которой рассказывается о том, что друзья, музыка и вера в лучшее могут помочь найти выход из любой безвыходной ситуации.





«Морозко»

Еще одна добрая сказка, ожившая благодаря Александру Роу. Советский режиссер настолько четко подмечает детали, что кажется, будто декорации оживают, и ты оказываешься в том самом волшебном лесу, у дома волшебника Морозко, и знакомишься с заколдованным в медведя парнем. Если ваши дети еще не знакомы с классикой советского кинематографа, вас ждет вечер добра и волшебства за просмотром в семейном кругу.





«Пережить Рождество»

Сюжет фильма по-настоящему рождественский: миллионер, который под Рождество расстался с девушкой, решил купить себе на праздник… семью. Главный герой в исполнении Бэна Аффлека отправляется в дом своего детства, где давно уже живут чужие люди. За 250 тысяч долларов они соглашаются «побыть» его семьей на рождественские праздники. И все бы ничего, да только у миллионера и его нового семейства разные понятия о том, как должен проходить этот праздник. И непонятно, кто кому помогает больше. Фильм в свое время получил награду за худший сценарий, но от этого зрители любят его не меньше.





«Помощница на праздники»

История в духе Рождества о семейных ценностях, детских мечтах и вере в волшебство.

Зритель заглядывает в дом Санта Клауса, где тот читает письма ребятишек и решает, какие просьбы нужно выполнить в первую очередь. Помогают ему в этом, по традиции, эльфы. Его помощница Кристина делает игрушки для детей на Северном полюсе. Но, услышав просьбу мальчика – вернуть в семью Рождество, она отправляется на помощь. Как это получится у сказочного персонажа – смотрите зимним вечером в кругу семьи.





«101 далматинец»

Эта история произошла перед Рождеством в Англии. Злая дама Стервелла Де Виль решила обновить свою меховую коллекцию и для этого собирает пятнистых щенков. Но это оказывается не так-то просто. Хозяева не горят желанием расставаться с очаровательными далматинцами. Этот фильм можно смотреть всей семьей в любое время года, но в декабре, когда больше, чем когда бы то ни было, хочется верить в добро и чудеса, эмоций картина вызывает еще больше.





«Новогодний корпоратив»

Для тех, кто не любит романтические фильмы и не верит в волшебство, а предпочитает посмеяться, «Новогодний корпоратив». Картина, в которой все реально: недовольный работой начальник, сокращение штата. У сотрудников есть только один шанс все спасти – закатить праздничную вечеринку, которая прогремит на весь Нью-Йорк. Что из этого получилось – смотрите сами.