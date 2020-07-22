ТОП-15 детских книг на лето

Все мы читали в детстве «Золотой ключик», «Алису в стране чудес», «Дети капитана Гранта» и множество других историй, которые будоражили воображение и заставляли верить в чудеса. Лето — та самая пора, когда можно отвлечься от школьной программы и почитать что-то новенькое и интересное. За что взяться, если «Волшебник Изумрудного города», «Мэри Поппинс» и «Незнайка на Луне» прочитаны? Смотрите наш обзор и пускайтесь в приключения вместе со своими детьми.
«Путешествие в деревню» Автор: Агостино Траини
Если этим летом вам не светит поездка в деревню, то убегайте из города с помощью чтения этой книжки. Главный герой истории — Синьор Капелька — станет для малыша гидом по загородной жизни. Читатель, который живет в благоустроенной квартире, узнает, откуда берется молоко, как сельские жители ухаживают за огородом, что нужно для выпекания хлеба и множество других интересных подробностей, которых маленький городской житель не мог даже представить.
«Почему птицы не падают» Автор: Илья Колмановский
Лето — самое время наблюдения за природой. Интерес юных натуралистов подогреет книга биолога и журналиста Ильи Калмановского «Почему птицы не падают».
Что нужно птице, чтобы взлететь? Как они застегивают крючочки и где они находятся? Почему голуби заглатывают камушки? На эти и множество других вопросов, на которые часто не могут ответить родители, прольет свет эта детская энциклопедия. Хотя на энциклопедию книга не так похожа, написана простым и интересным языком. Еще один момент, важный для маленького читателя: главы в книге совсем небольшие, он не успеет утомиться.
«Артур и золотая нить» Автор: Джо Тодд-Стентон
Если ваш ребенок любит приключения, устройте их ему! Вместе с исландским мальчиком Артуром ему предстоит спасти жителей города от огромного черного волка. На помощь самому негероическому из героев придут скандинавские боги Тор и Один, если мальчик принесет им звук кошачьих шагов и корни высочайших гор. Справится ли Артур с необычным поручением? Можно узнать и посмотреть в книжке-комиксе. Яркие иллюстрации приключений и опасностей впечатляют и детей, и взрослых.
«Вафельное сердце» Автор: Мария Парр
Книгу молодой норвежской писательницы Марии Парр, которую часто называют новой Астрид Линдгрен, любят в Швеции, Германии, Франции, Польше и других странах. Она даже получила престижную европейскую премию «Серебряный грифель».
История переносит нас на норвежский хутор. В жизни девятилетнего мальчика Трилле и его подруги Лены происходит множество интересных событий и приключений. Их дружба сталкивается с непростыми испытаниями и, конечно, оказывается сильнее.
По отзывам читателей, это милая трогательная история, от нее будто чувствуется аромат бабушкиного вафельного печенья. А послевкусие — настроение открытого морю и ветру фьорда.
«Вниз по волшебной реке» Автор: Эдуард Успенский
Если вы перечитали уже все русские народные сказки, беритесь за книгу Эдуарда Успенского. Здесь вы встретите знакомых любимых героев, но в новом качестве.
В центре сюжета мальчик Митя, который на каникулы приехал к бабушке в деревню, попал в настоящую сказку. Герою придется познакомиться с серым волком, Василисой Премудрой, Бабой Ягой и даже сразиться с самим Кощеем Бессмертным.
Сказочная история понравится воспитанникам детского сада или школьникам младшего возраста.
«Шуры-муры в пятом «Д» Автор: Виктория Ледерман
Если вашего ребенка волнуют сердечные темы, почитайте вместе книгу Виктории Ледерман, автора детского бестселлера «Календаря ма(й)я».
Эта история поднимает вечные вопросы: любовь и дружба, интриги и предательство. Еще одна особенность книги — в ней не смягчают обстоятельства, все показано предельно честно: школа, два друга и новенькая девочка в классе, которая решила, что лучший способ завоевать популярность — влюбить в себя побольше мальчишек. В их число попадают и двое друзей.
Что ждет любовный треугольник — читайте сами.
«Петтер и поросята-бунтари» Автор: Ульф Старк
Веселая повесть о 10-летнем мальчике Петтере из рабочей семьи. Он живет в обычном фабричном поселке современной Швеции. У Петтера есть друг, ему тоже 10. Вместе мальчишки выдумывают множество интересных историй, что приводит их к приключениям.
А еще эту книгу будет полезно почитать родителям, чтобы лучше понять, о чем думают 10-летние мальчишки и что за тайну они хранят в себе.
«Волки в стенах» Автор: Нил Гейман
А вы боитесь, что вас за ногу схватит кто-то, сидящий под кроватью? Не бойтесь. Просто запрыгивайте на кровать метров с полутора, советует Нил Гейман в своей книге «Волки в стенах». Этот английский автор входит в ТОП-100 лучших писателей-фантастов современности.
Сказка «Волки в стенах» — книга о том, что все свои страхи можно приручить, и о том, как это сделать. Главная героиня этой книги — отважная девочка Люси. Она догадалась, что в стенах ее дома поселились волки. Но не испугалась, а подумала, что и у волков есть страхи. А чем закончилась эта история, интересно будет узнать и трусишкам, и смельчакам.
«Приключения Тинтина» Автор: Эрже
Это один из самых популярных комиксов ХХ века, классика европейской литературы для детей. Автор — бельгийский художник-самоучка Эрже. Он создал 24 альбома с историями про газетного репортера. Его постоянная спутница — собачка Мила (в русской версии альбомов — Снежок или Мелок). Вместе они путешествуют по миру и становятся участниками увлекательных и рискованных событий.
Знакомиться с «Приключениями Титина» советуют лет с 10. Впрочем, если ваш малыш обожает авантюры, интриги, детективы и приключения, то можете познакомить его с книжкой и раньше.
«Горсть спелой земляники» Автор: Наталья Акулова
Книжку Натальи Акуловой многие называют «дверцей в лето», где можно босиком бегать по лугам и вдыхать сладкие запахи трав и земляники. Читать ее нужно всем — и кто уже бегал по полю, и кто только мечтает об этом.
Героиней стала дочка автора — Саня. Девочка приехала в деревню и, как поясняет автор, разглядела в ней волшебство. Саня и ее друзья изучают маленький мир вокруг себя. Как не заблудиться в лесу? Можно ли вырастить малыша в капусте? Что будет, если в варенье вместо сахара добавить соль? Ответами на эти вопросы герои с удовольствием поделятся со своими читателями.
«Господин Розочка» Автор: Зильке Ламбек
Если вы и ваш ребенок в восторге от Мэри Поппинс, вам будет интересно почитать историю еще об одном покровителе-волшебнике — господине Розочка.
Главный герой — мальчик Мориц — переезжает в другой город, и все в новой жизни у него не складывается: родители ссорятся, одноклассники задираются. Но все меняется после знакомства с соседом — Леопольдом Розочкой. Этот милый пожилой господин превращает жизнь мальчика в невероятное приключение. Вместе герои переносятся в Африку, болтают с настоящим слоном, мирят родителей Морица и делают много других приятных и полезных дел.
В книге повторяются истории из реальной жизни. Сказка помогает ребенку пережить эти ситуации и понять, что всегда можно найти выход. Знакомиться с «Господином Розочкой» рекомендуют с младшего школьного возраста.
«Лето на Песьей горке» Автор: Маури Куннас
Известный финский писатель Маури Куннас написал несколько книг про приключения на собачьем хуторе – Песьей горке. Если вы до сих пор с ними не знакомы, мы предлагаем начать с «Лета на Песьей горке». Открывая книгу, вы переноситесь в деревенскую жизнь, какой она была 100 лет назад.
Главные герои — собачки. Городской щенок Август приезжает на лето к дедушке. Там его ждут друзья. Вместе они стреляют из лука, придумывают, как сделать фермера невидимым, и находят себе много других интересных занятий. Если хотите отдохнуть от городских будней — почитайте.
«Три цвета волшебства» Авторы: Холли Вебб
Верите в волшебство? Значит, книжка детской английской писательницы вам точно понравится.
В центре сюжета — девочка Лотти. Ее мама уезжает в длительную рабочую командировку, Лотти из шумного Лондона переезжает к дяде. Он — владелец зоомагазина в тихом провинциальном городке. И, как можно догадаться, магазин этот не простой, а волшебный. Там продаются розовые мышки, попугай разгадывает кроссворды, собака понимает человеческую речь, а в пустых клетках стоят поилки и кормушки. Лотти предстоит выяснить — все ли здесь обычно или тут притаилась магия? А, может, и сама девочка тоже немного волшебница?
«Искатели сокровищ» Автор: Эдит Несбит
Эта книга рассчитана на детей постарше. Помимо приключений, здесь затрагиваются темы жизни и смерти, богатства и бедности, безразличия и взаимовыручки. В центре повествования — жизнь английской семьи Бэстейбл. Мать умирает, настают сложные финансовые времена. Чтобы поддержать отца и сохранить семейное имение, дети берутся за дело.
Шестеро ребят хотят помочь и ищут способ: издавать газету, найти Волшебную лозу, вступить в «прибыльный» бизнес или отправиться на поиски клада? Если вам интересно, чем закончится эта история, читайте «Искателей сокровищ» вместе со своим школьником.
«Колодец желаний» Автор: Фрэнсис Хардинг
Книга, которая будет интересна тинейджерам. Однако порой и взрослые зачитываются ею до утра.
Главные герои — трое подростков, которые попадают в историю, связанную с исполнением желаний. Челли может читать мысли, рядом с Джошем взрываются лампочки, Райан тоже на себя не похож. Виной тому — горсть монет, которые они подняли со дна колодца. Какова цена волшебных сил? Кто и кому ее будет платить?
Читатели говорят, что местами книга напоминает детскую страшилку, местами притчу о том, чего на самом деле хотят люди. История оказывается волшебной, однако до последнего момента кажется, что произойти она может и с тобой. В итоге после прочтения некоторые начинают задумываться, прежде чем загадать желание, и уж точно теперь не будут бросать монетки в фонтан «на счастье». Почему? Откройте книгу и сами узнаете.
Это лишь небольшая часть книжек, которые поднимут настроение вам и вашим детям. Еще больше интересной литературы для детей разных возрастов можно посмотреть здесь и здесь. Читайте и фантазируйте!
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