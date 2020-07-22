ТОП-15 детских книг на лето





«Волки в стенах»

Автор: Нил Гейман



А вы боитесь, что вас за ногу схватит кто-то, сидящий под кроватью? Не бойтесь. Просто запрыгивайте на кровать метров с полутора, советует Нил Гейман в своей книге «Волки в стенах». Этот английский автор входит в ТОП-100 лучших писателей-фантастов современности.



Сказка «Волки в стенах» — книга о том, что все свои страхи можно приручить, и о том, как это сделать. Главная героиня этой книги — отважная девочка Люси. Она догадалась, что в стенах ее дома поселились волки. Но не испугалась, а подумала, что и у волков есть страхи. А чем закончилась эта история, интересно будет узнать и трусишкам, и смельчакам.

