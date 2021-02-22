ТОП-10 захватывающих книг к 23 февраля

Накануне 23 февраля мы решили сделать книжный обзор на любимые темы мужчин: о военных операциях, крепкой дружбе и взаимовыручке, о загадочных явлениях, новых формах жизни и расследованиях. Однако, детективы, фэнтези и фантастика нравится и прекрасной половине человечества. Поэтому читайте вместе и делитесь друг с другом впечатлениями. Подборку книг подготовили сотрудники библиотеки «Северная».
«Вонгозеро» Автор: Яна Вагнер Возраст: 16+
Когда вышел дебютный роман Яны Вагнер «Вонгозеро», вряд ли кто-то мог всерьёз подумать, что книга окажется пророческой и, по меньшей мере отчасти предскажет, как будут развиваться события в Москве образца 2020 года во время коронавирусной пандемии.
Роман-катастрофа, детектив, рассказывающий о попытке простого человека выжить и сохранить лицо. Анна с мужем, сыном, свёкром, бывшей женой мужа и их ребёнком едут на машине в Карелию, спасаясь от мародеров и заражённых опасным вирусом. Их привычная жизнь рухнула в два счета, все их надежды сосредоточены в одной маленькой голубой точке на карте – на Вонгозере, где они надеются найти новый дом и новую жизнь. Но ужиться друг с другом в пути и не утратить человеческий облик оказывается едва ли не труднее, чем пережить катастрофу.
«Вонгозеро» попал в лонг-листы крупных литературных премий «НОС» и «Национальный бестселлер». На основе книги был написан сценарий, лёгший в основу сериала «Эпидемия», который вышел в 2019 году. А в 2013 году Яна Вагнер написала продолжение романа-катастрофы, книга носит название «Живые люди».
«Бой Бабочек» Автор: Антон Чиж Возраст: 16+
Любителям исторических романов – читать и вдохновляться, идти путаным сюжетом, придуманным автором и удивляться неожиданному финалу. Антон Чиж – автор, произведения которого одинаково интересны как мужчинам, так и женщинам.
Август 1898 года. Мужчины Петербурга разделились на два лагеря яростных поклонников: их сводят с ума «самая красивая женщина в мире» Лина Кавальери и «королева брильянтов» Каролина Отеро, выступающие в частном театре «Аквариум». Кто же из них лучшая певица: итальянка или испанка? Это должен решить «Бой бабочек», которого ожидает столица.
Внезапно над звездами нависает опасность: в театре находят труп неизвестной, а по ночам слышится голос призрака. Хватит ли сил чиновнику сыскной полиции Родиону Ванзарову спасти их? Или «Аквариум» станет смертельной ловушкой? Изнанка театрального мира, неприглядная, жестокая и полная интриг. Как распутать клубок тайн, если на кону человеческие жизни и жизнь самого Ванзарова?
«Танкист или «Белый тигр» Автор: Илья Бояшов Возраст: 16+
Динамичное мужское чтение. Книга, подходящая под описание «маленький, да удаленький». Небольшое произведение, которое еще долго будет служить пищей для ума.
Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с обеих сторон исчисляются тысячами подбитых машин и десятками тысяч погибших солдат. Однако у «Белого тигра», немецкого танка, порожденного самим адом, и Ваньки Смерти, чудом выжившего русского танкиста с уникальным даром, своя битва, свой поединок.
В 2012 году Карен Шахназаров снял по мотивам этого романа фильм «Белый тигр», получивший премию Национальной академии кинематографических искусств «Белый орел» в четырех номинациях.
«Шестнадцать против трехсот» Автор: Александр Тамоников Возраст: 16+
Эта книга основана на реальных событиях, произошедших во время войны в Сирии.
Книга основана на реальных событиях. К Алеппо рвется мощная группировка боевиков. Сирийские войска не в силах сдержать натиск и вынуждены обратиться за помощью к российскому командованию. В район боевых действий срочно направляется группа «Альфа» подполковника Даниила Авилова. Ее задача навести на ключевые объекты противника самолеты наших ВКС и подавить наступление. Основной бой разгорается за стратегически важную высоту, которую вместе с российским спецназом удерживает сирийский батальон. Все усилия противника тщетны — высота неприступна. Внезапно положение меняется: сирийцы неожиданно отступают, оставив шестнадцать «альфовцев» противостоять трем сотням боевиков.
«Беглец из Кандагара» Автор: Александр Холин Возраст: 12+
Ошский участок Московского погранотряда в Пянджском направлении. Командующий гарнизоном полковник Бурякин получает из Москвы директиву о выделении сопровождения ограниченного контингента советских войск при переходе на территорию Афганистана зимой 1979 года. Два молодых офицера отказываются выполнить приказ, и вынуждены из-за этого демобилизоваться. Но в 1984 году на том же участке границы один из секретов вылавливает нарушителя. Им оказывается один из тех офицеров. При допросе выясняется, что он шел в район высокогорного озера Кара-Су - «Черная вода», где на острове посреди озера находился лагерь особо опасных заключенных, одним из которых якобы являлся девяностолетний Рудольф Гесс, один из создателей Третьего рейха!..
Стивен Кинг - один из самых читаемых авторов в библиотеках. «Великий и ужасный» за свою творческую деятельность написал десятки романов и рассказов, ставших основой кинематографических сценариев. Произведения Кинга – лучшее экшн-чтение современности. Смерть вторгается в повседневную жизнь, принимая разные обличья. Смерть - это прекрасная девушка-бродяжка и невинная детская игрушка, смерть - это престарелая бабушка и окутывающий город серый туман. Смерть несет с собой блуждающая пуля и мирное озеро, куда отправляются отдохнуть юные парочки. Смерть - это отчаяние того, кто медленно подыхает от голода на необитаемом острове, и того, кто постепенно начинает видеть круги Ада за каждодневной реальностью…«Команда скелетов» - потрясающие рассказы от мастера жанра.
«Кваzи» Автор: Сергей Лукьяненко Возраст: 16+
Фантаст Сергей Лукьяненко вновь удивляет своих поклонников. На этот раз в книге – мир зомболюдей. Уйти от действительности с книжным вымыслом – с Лукьяненко реально всё.
Земля подверглась нашествию восставших мертвецов. Однако безмозглые плотоядные зомби - лишь промежуточный этап развития абсолютно новой формы жизни, известной как кваzи. Эти существа с кожей серо-голубого оттенка - разумны, и во многом напоминают людей, которыми были при жизни. Но они - другие. Именно кваzи остановили войну между мёртвыми и живыми, после чего в пережившем апокалипсис мире установился новый порядок.
Денис Симонов - дознаватель смертных дел в московской полиции. Его задача - задержание восставших и передача их кваzи для дальнейшего перерождения, или «возвышения». После возвышения восставшие превращаются в псевдозомби - разумную нежить, уже не опасную для человека.
Книга-вымысел, плод магического реализма. Мировой бестселлер, который продолжает покорять сердца тысячи поклонников по всему миру.
Брошенный за решетку на три долгих года, неразговорчивый парень по прозвищу Тень терпеливо ждет того дня, когда он сможет вернуться домой, в городок Игл-Пойнт штата Индиана. Он больше не боится того, что может принести завтрашний день, и хочет лишь воссоединиться с любимой женой Лорой и начать новую жизнь.
Но всего за несколько дней до его освобождения Лора и лучший друг Тени гибнут в автокатастрофе. Жизнь Тени теряет всякий смысл, и он принимает неожиданное предложение поступить на службу к загадочному попутчику по имени мистер Среда. Тем более что этот насмешливый мошенник, кажется, знает о Тени больше, чем он сам. Оказывается, что жизнь в качестве телохранителя, водителя и мальчик на побегушках мистера Среды куда интереснее - и опаснее, - чем мог предположить Тень. Вскоре он узнает, что прошлое никогда не умирает... и что под спокойной поверхностью повседневности зарождается буря - эпическая война за саму душу Америки. А сам он стоит прямо на ее пути…
И хоть на календаре не начало года, магия и фантастическая сказка ложится на душу в любое время года. Бром – не только мастер слов, но и талантливый художник, украсивший своими иллюстрациями подарочное издание «Крампуса».
Как-то на Рождество в одном маленьком местечке в округе Бун, что в Западной Вирджинии, бард-неудачник по имени Джесс Уокер становится свидетелем странного происшествия: семеро существ, напоминающих чертей, гонятся человеком в красной шубе, подозрительно похожим на... Санта-Клауса. Беглец запрыгивает в сани, запряженные оленями, "черти" - за ними следом, олени взмывают в небо, и все они исчезают в облаках. Оттуда доносятся вопли, а несколько секунд спустя на землю падает мешок - тот самый волшебный мешок с подарками. И вот из-за этого-то мешка несчастный музыкант попадает во власть страшноватого (и странноватого) Повелителя Йоля по имени Крампус. Но граница между добром и злом становится не столь очевидной, когда новый хозяин Джесса начинает открывать ему темные тайны, скрывающиеся за милой внешностью краснощекого Санта-Клауса. В том числе историю о том, как вот уже полтысячи лет назад добродушный Санта заточил Крампуса в темнице и присвоил себе его магию.
«Текст» Автор: Дмитрий Глуховский Возраст: 18+
В 2020 году в прокат вышел российский криминально-драматический психологический триллер «Текст», снятый по одноимённому роману Дмитрия Глуховского. Если вы из тех, кто любит сравнивать – «книга VS экранизация» – почитайте.
«Текст» – первый реалистический роман Дмитрия Глуховского, автора «Метро», «Будущего» и «Сумерек». Эта книга на стыке триллера, романа-нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и ее пригородах. Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши воспоминания: мы храним свой смех в фотографиях и минуты счастья – в видео. В почте – наставления от матери и деловая подноготная. В истории браузеров – всё, что нам интересно на самом деле. В чатах – признания в любви и прощания, снимки соблазнов и свидетельства грехов, слезы и обиды. Такое время. Картинки, видео, текст. Телефон – это и есть я. Тот, кто получит мой телефон, для остальных станет мной. Когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех.
Все книги из этой подборки можно взять почитать в библиотеке «Северная» по адресу: Иркутский тракт, 80/1.
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Издание: 18+