ТОП-10 захватывающих книг к 23 февраля

«Американские боги»

Автор: Нил Гейман

Возраст: 18+



Книга-вымысел, плод магического реализма. Мировой бестселлер, который продолжает покорять сердца тысячи поклонников по всему миру.



Брошенный за решетку на три долгих года, неразговорчивый парень по прозвищу Тень терпеливо ждет того дня, когда он сможет вернуться домой, в городок Игл-Пойнт штата Индиана. Он больше не боится того, что может принести завтрашний день, и хочет лишь воссоединиться с любимой женой Лорой и начать новую жизнь.



Но всего за несколько дней до его освобождения Лора и лучший друг Тени гибнут в автокатастрофе. Жизнь Тени теряет всякий смысл, и он принимает неожиданное предложение поступить на службу к загадочному попутчику по имени мистер Среда. Тем более что этот насмешливый мошенник, кажется, знает о Тени больше, чем он сам.

Оказывается, что жизнь в качестве телохранителя, водителя и мальчик на побегушках мистера Среды куда интереснее - и опаснее, - чем мог предположить Тень. Вскоре он узнает, что прошлое никогда не умирает... и что под спокойной поверхностью повседневности зарождается буря - эпическая война за саму душу Америки. А сам он стоит прямо на ее пути…

