Добрые новости
19 июля,
2020
ТОП-10 озер Томской области
Проводим лето у воды в своем регионе
Какое лето без купания и рыбалки? Даже самые привередливые и избалованные зарубежными курортами туристы в этом году отдыхают в России. Благо, лето в этом году жаркое. Куда отправиться всей семьей или с друзьями, чтобы позагорать, искупаться, порыбачить? Смотрите нашу подборку и планируйте поездку.
Найти живописное место в Томской области нетрудно. Это же можно сказать и о водоемах. Многие выезжают летом отдыхать на берег Томи, Оби и других рек области. Мы же подготовили подборку озер. Однако, выбирая место для купания, не забудьте удостовериться, что Роспотребнадзор проверил там качество воды.
Озеро Мирное
Знаете ли вы, какое озеро в Томской области самое крупное? Теперь знаете — Мирное. Его площадь — больше 18 километров, а глубина местами достигает четырех метров. Располагается оно в Парабельском районе.

Это любимое место отдыха жителей близлежащих поселков. Со всех сторон Мирное окружают таежные леса. Не везде можно подступиться к воде, но обустроенные пляжи с чистым песком есть. А поблизости, на берегах, можно найти множество минеральных источников.
Кроме того, Мирное знаменито своей рыбалкой: сюда едут за язями, лещами, налимами, судаками, плотвой, а также редкими для этого региона сигами и рипусами. На берегу озера есть обустроенные места для рыбаков. Впрочем, любители поудить с лодки тоже могут отвести здесь душу.

Как добраться: озеро находится в Парабельском районе, в 40 км к северо-западу от села Пудино, среди болот в междуречье рек Чузик и Чижапка. Вокруг озера — заболоченные территории Васюгана, поэтому не всегда можно добраться до Мирного на обычном транспорте. К озеру, в основном, подлетают на вертолете или подъезжают на спецтранспорте.
Озеро Мундштучное
Фото - сайт "Облкомприроды"
Уникальное глубоководное озеро почти круглой формы находится в Каргасокском районе. Площадь его – около 100 гектаров. Мундштучное и соседствующие с ним заболоченные территории признаны памятником природы.

На дне — песок, вода — прозрачная, что не очень характерно для нашего региона. В ней обнаружено повышенное содержание серебра. А еще, по отзывам отдыхающих, в озере живут довольно общительные окуни.
На берегах озера сосново-лиственный лес. Здесь можно встретить редкие виды птиц, в том числе и те, что занесены в Красную книгу Томской области. Так что, даже если вы не планируете купаться или рыбачить, надышитесь вдоволь свежим воздухом.

Как найти: Каргасокский район, примерно в 500 км от Томска. Озеро расположено в 10 км от села Тымск. Летом добраться можно по реке.
Озеро Песчаное
Фото - сайт "Облкомприроды"
Песчаное одно из первых приходит в голову, когда жители Томска выбирают место, где можно искупаться и позагорать. Хорошая дорога, приятный пляж. Ну и, конечно, близость к городу — на левом берегу Томи, рядом с Тимирязевским.

Местами на водной глади можно встретить цветущие кувшинки. По озеру нередко плавают утки. Вокруг Песчаного — сосновый бор. Там можно понаблюдать за глухарями, дятлами и другими видами птиц. В этих местах есть растения и животные, занесенные в Красную книгу Томской области. Озеро и территория рядом с ним относится к числу особо охраняемых. Это значит, что в этом месте нужно еще бережней относиться к природе и не нарушать ее баланс.
Как добраться: озеро расположено в 10 км от Томска, недалеко от села Тимирязево. От остановки «Южная» ходит автобус № 400. Нужно ехать до остановки «Ветеран» (поворот на дачное сообщество «Ветеран»).
7 озер у поселка Самусь
Озерами чайного цвета можно полюбоваться близ поселка Самусь. Необычный оттенок воде дают ручьи, вытекающие из торфяных болот и впадающие в озера.

Водоемов в той местности целых семь: Круглое, Мальцево, Яково, Мальцево малое и Дмитриево. «Клюквенное» и «Дурной лог» со временем превратились в болота. Озера расположены друг рядом с другом. Однако большинство местных туристов интересуют, в основном, Круглое и Мальцево.
Дно в озерах песчаное, пляжи тоже покрыты мягким песком. Водоемы окружают вековые сосны и ели. Тот, кто хоть раз там отдыхал, говорит, что воздух в тех местах особенно «вкусный». А любителям чего-то необычного местные советуют прогуляться по "волшебному" лесу.
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Песочек????

Публикация от Андрей (@zharkov_a_n)

Как добраться: Круглое находится в самом поселке Самусь, Мальцево — рядом с деревней Семиозерки. Добраться туда легко на автомобиле и на рейсовом автобусе. С автовокзала трижды в день ходит рейс № 513 сообщением Томск – Орловка.
Светлые озера
Фото - сайт "Облкомприроды"
Красивой природой может похвастать и Колпашевский район Томской области. Его гордость — Светлые озера. Их два. Расположены они на северо-востоке от Колпашева.

Чистейшая прозрачная вода, живописные окрестности и шикарная рыбалка. Неподалеку от озер в кедровнике растут смородина, черника, брусника, морошка и клюква.
Первое озеро облюбовали жители Колпашевского района, сюда они съезжаются в выходные, чтобы отдохнуть. Впрочем, многие не прочь и в будни позагорать на пляже и полюбоваться на чаек.

Второе Светлое озеро известно своим «плавучим островом». Он находится прямо в центре.
Как добраться: Оба озера находятся недалеко от Колпашева. Первое – в 10 км к югу от города, в сторону деревни Новоильинка. Второе – в 24 км, недалеко от поселка Маракса.
Озеро Грюновское
Фото - сайт "Облкомприроды"
Как говорят старожилы, свое название Грюновское озеро получило от имени отшельника — Грюна, который в свое время жил на берегу. Это второе по размеру после Мирного озеро Парабельского района: два километра в ширину, четыре в длину. Находится в водоразделе рек Куржина и Пайдугина. Отсюда берут начало сразу несколько рек.

Вокруг озера — тайга. Сосновые и кедровые чащи богаты черникой, голубикой и грибами.

Дно озера — идеально ровное, песчаное. Вода в нем такая прозрачная, что даже на глубине видно рыбу. А ее здесь огромное количество. Любители посидеть в тишине с удочкой часто сюда наведываются. Тут водятся крупные окуни и щуки больших размеров.
Кстати, по старинным поверьям, когда-то на озере стоял шест, а на нем висела щучья голова размером с конскую. Если вы сейчас доберетесь до озера, ту щучью голову не найдете, а вот встретиться с местными таежными обитателями — лосями и медведями — вполне возможно.

Как добраться: от села Нарым нужно плыть на лодке около 200 километров, затем еще 20 километров добираться по суше. Дорога не из легких, зато проходит по живописным болотам и настоящей сибирской тайге.
Озеро Тояново
Фото - Википедия
У этого небольшого озера сразу несколько названий: Тояново, Нестоянное, Нестояново. Кто-то считает, что пошли они от имени эуштинского князя Тояна, кто-то — от нестабильности границ озера. В период весенних разливов оно часто становится протокой Томи.

Располагается Тояново совсем недалеко от Томска, рядом с поселком Тимирязево. Это делает его одним из простых вариантов отдыха для горожан. Кто-то приезжает сюда позагорать и искупаться, кто-то — побыть в тишине и порыбачить.
Вода в озере не застаивается, в него впадает речка Кисловка.

Как добраться: доехать до Тояновского легко на машине, а также на городском автобусе № 37.
Озеро Лебяжье
Фото - Википедия
Еще одно небольшое озеро, куда можно съездить и вернуться за день или остаться на ночь на берегу в палатке — Лебяжье. Располагается всего в 60 километрах от Томска, рядом с селом Победа.

По размеру озеро относительно небольшое, но довольно глубокое. Местами глубина доходит до пяти метров. Раньше на этом месте был карьер, поэтому озеро иногда называют «карьер в Победе».

Есть чем полюбоваться и под водой. Она прозрачная, поэтому пловцы часто используют озеро для тренировочного ныряния. Впрочем, если вы не профессиональный спортсмен, вам тоже будет интересно посмотреть на подводную флору и фауну. На дне Лебяжьего много водорослей, встречаются и «плавучие острова».
Как добраться: озеро расположено к востоку от села Победа, к северу от Шегарского тракта. Добраться до озера можно, проехав по окраине Победы на север. Еще вариант — через поселок Лебединка. В центре поселка нужно будет повернуть на северо-запад.
Озеро Чертаны
Фото - Википедия
«Жемчужина» Первомайского района — Чертаны. Точнее, их два — Малые и Большие Чертаны. Расположены озера примерно в 200 километрах от Томска. Считается, что название пошло от тюркского слова «щучье».

До Малых Чертанов легко добраться на любом автомобиле. Находится озеро на правом берегу Чулыма, ниже Комсомольска. Сюда часто приезжают отдыхать местные жители.

Песчаное дно, пологий вход, чистая вода делают это озеро любимым местом для купания. На озере устраивают праздник Нептуна и соревнования по рыбной ловле. Да и поодиночке рыбаки сюда съезжаются часто. Говорят, без улова никто не уезжает.
Большие Чертаны расположены в притоке Чулыма. Вокруг — областной зоологический заказник, где восстанавливают численность глухарей. А в окрестностях обитают птицы, занесенные в Красную книгу России и Томской области. Добраться до этих мест можно только на вездеходе.
Само озеро около пяти километров в диаметре, не очень глубокое, но чистое. Рыбы много, в основном, это щуки и окуни — как и в Малых Чертанах.

Как добраться: До Малых Чертанов 195 км от Томска, от Асино по автодороге прямо на Улу-Юл, с 11 км трассы направо 1 км.
Озера Тургайское и Щучье
Фото - сайт "Облкомприрода"
Вы когда-нибудь видели озеро в форме полумесяца? Поезжайте в Асиновский район. Там находятся сразу два озера — Тургайское и Щучье. Оба они входят в состав памятника природы вместе с окружающими их лесами и болотом.

Расстояние между двумя озерами — полкилометра. Тургайское — самое крупное озеро в Причулымье, в несколько раз крупнее Щучьего. Зато Щучье имеет необычную форму полумесяца и несвойственную для старичных озер глубину — до 24 метров.

Хотите убежать от городской суеты туда, где тихо и красиво, можете съездить к этим озерам. Живописные березовые рощи, зеркальная гладь воды, покрытая кувшинками, — мест для фотографий там предостаточно. Понравится там и тем, кто любит посидеть с удочкой.
Если вы интересуетесь орнитологией или увлекаетесь модным сегодня бердвотчингом (прим. ред.: наблюдение за птицами ради удовольствия), окрестности озер Асиновского района — то место, где вам стоит побывать. В лесах у Тургайского и Щучьего можно увидеть большого кроншнепа, зимородка и еще около 90 видов птиц, некоторые из них занесены в Красную книгу Томской области.

Как добраться: озера находятся в пойме реки Чулым в Асиновском районе. Доезжаете до поселка Большой кордон, оттуда пять километров до Тургайского. Еще на полкилометра ниже — Щучье.
Некоторые из мест, о которых мы рассказали в этом материале, находятся в заказниках или принадлежат к числу особо охраняемых территорий. Там можно гулять и наслаждаться природой. Но нужно сохранять режим особой охраны. Это значит, что на территории запрещена любая деятельность, нарушающая уникальный природный ландшафт, там нельзя охотиться, рвать цветы, занесенные в Красную книгу Томской области, мусорить. Подробнее ознакомиться с правилами посещения особо охраняемых природных территорий нашего региона можно на сайте Облкомприроды. Нарушение режима может вести за собой административную или уголовную ответственность.
Сегодня мы рассказали вам всего о десятке живописных озер Томской области. В нашем регионе их почти 13 тысяч. Так что найти свое тихое местечко для летнего отдыха может каждый. Теплых солнечных дней этим летом осталось не так много. Так что не упускайте время. Грузите палатку, и вперед!

P.S.: Не забудьте прихватить с собой спрей от комаров и мошки. Да и от клещей поберегитесь, хоть их уже и меньше стало.


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19 июля 2020
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