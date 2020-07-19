ТОП-10 озер Томской области

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Под сильным впечатлением от озера, я прям в диком восторге????????????????!! Вода прозрачная, озеро 14км, глубина 47-54м, но это не точно! Окуни как тайские пиявки, могут сделать пилинг ножек, но самый кайф это температура воды и его чистота. Ребят это немыслимое место. Обнулилась ли я за один день? Абсолютли???? #заповедник #озеромундштучное #тымск #июнь #2018
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Озеро Тояново находится в Томской области, прямо в черте города Томска. Оно небольшое, длина озера составляет 5,4 километра, ширина всего сто метров. Озеро отличается нестабильностью размещения, часто оно становится протокой реки Томи. Вероятно, отсюда и такое название озера: Тояново - Нестояново. Хотя многие исследователи связывают название озера с ханом Тояном. #тояновоозеро #интересныефакты #фактыотомске #этоинтересно #сибирь #томск #томскаяобласть #томский #томск2017 #томсккрасивыйгород #ялюблютомск