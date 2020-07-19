ТОП-10 озер Томской области

Еще одно небольшое озеро, куда можно съездить и вернуться за день или остаться на ночь на берегу в палатке — Лебяжье. Располагается всего в 60 километрах от Томска, рядом с селом Победа.



По размеру озеро относительно небольшое, но довольно глубокое. Местами глубина доходит до пяти метров. Раньше на этом месте был карьер, поэтому озеро иногда называют «карьер в Победе».



Есть чем полюбоваться и под водой. Она прозрачная, поэтому пловцы часто используют озеро для тренировочного ныряния. Впрочем, если вы не профессиональный спортсмен, вам тоже будет интересно посмотреть на подводную флору и фауну. На дне Лебяжьего много водорослей, встречаются и «плавучие острова».

