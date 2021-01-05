ТОП-10 новогодних мультфильмов для семейного просмотра

Стиль жизни

10 выходных дней хватит на все: поиграть в настольные игры, почитать книжки, погулять по ледовым городкам, покататься на санках, лыжах и коньках. А после прогулки приятно сварить какао и всей семьей посмотреть добрый новогодний мультфильм. Читайте нашу подборку и выбирайте.

«Гринч – похититель Рождества»

Если вы до сих пор не видели историю Гринча, который решил похитить Рождество, самое время собраться всей семьей и открыть для себя эту сказку.

В центре сюжета – одинокий Гринч, который ненавидит рождество. Корни такого отношения кроются в далеком детстве. В какой-то момент злость и отчаяние переполняет главного героя и он решается лишить Рождества всех жителей маленького городка. Получится ли это у него – посмотрите сами. А если уже видели – самое время пересмотреть мультфильм еще раз. После просмотра вера в чудеса и желание встретиться с самыми близкими гарантированы.

«Клаус»

История, вышедшая в свет в 2019 году, сразу заняла свое место в топе лучших новогодних мультфильмов мира. Эта сказка с глубоким смыслом укрепит веру в добро и у детей, и у взрослых. Главный герой – ленивый сын почтового магната Джаспер отправлен на перевоспитание в Смиренсбург. Там он знакомится с мрачным дровосеком Клаусом, который в корне меняет его представления о жизни. Точнее, Джаспер меняется сам после того, как два совершенно непохожих друг на друга героя находят общий язык.

Мультфильм с двухмерной рисованной анимацией от «Нетфликс» несколько отличается от того, к чему сейчас привыкли большинство детей. Зато взрослые зрители делятся впечатлениями, что они во время просмотра будто бы перенеслись назад в детство.

«Зима в Простоквашино»

«Зима в Простоквашино» – любимый мультфильм миллионов россиян. Он давно уже разлетелся на крылатые фразы. Без снежных приключений в маленькой деревне не обходится ни один Новый год в нашей стране.

За взаимоотношениями практичного кота Матроскина, простодушного пса Шарика и не по годам взрослого мальчика Дяди Федора с удовольствием следят маленькие и взрослые зрители уже больше 40 лет. А песни «А я все чаще замечаю» и «Кабы не было зимы» запевают представители всех поколений. Так что новогодние праздники – самое время пересмотреть мультфильм всей семьей.

«Ночь перед Рождеством»

Это – один из лучших отечественных новогодних мультфильмов. Странные события, которые происходят под Рождество, на одном украинском хуторе увлекают и тех, кто читал повести Гоголя, и тех, кто и ними еще не знаком.

Мать главного героя – купца Вакулы оказывается ведьмой. Хитрая Солоха знается с самим Чертом. А тот вдруг так не вовремя крадет луну с неба. В темноте на хуторе разворачиваются такие события, о которых при свете дня и не подумал бы.

Красивый и атмосферный мультфильм, сделанный в 1951 году, переносит зрителя в сказочное предрождественское время, когда чудеса происходят буквально на каждом шагу.

«Секретная служба Санта-Клауса»

Добрый мультфильм, который приятно посмотреть в новогоднее время. Как пишут многочисленные зрители, после просмотра еще долго остается послевкусие волшебства. Так что если у вас как раз подходящее настроение, устраивайтесь поудобней и знакомьтесь с секретной службой и семьей Санты: сыновьями, женой, отцом и эльфами. Если ваш ребенок вдруг засомневался в существовании главного новогоднего волшебника, — срочно включайте этот мультфильм.

«Полярный экспресс»

Красочный и атмосферный мультфильм от Роберта Земекиса. В центре сюжета – обыкновенный мальчик, который перестал верить в рождественские чудеса. И, как полагается накануне праздника, ему представляется шанс изменить мнение. Он садится на полярный экспресс и отправляется на родину эльфов, северных оленей и доброго Санта-Клауса. Но прежде, чем добраться до места, пассажиров рейса, не верящих в волшебство, ждет немало приключений.

Чтобы создать реалистичных анимационных персонажей, знаменитый голливудский режиссер несколько лет изучал технологические новшества, связанные с захватом движения.

«Олаф и холодное приключение»

Это – второй после «Холодного торжества» короткометражный мультфильм из вселенной «Холодного сердца». Действия разворачиваются после событий основной части, так что если вы не смотрели «Холодное сердце» или подзабыли сюжет, лучше освежить его в памяти.

В Эренделле – рождественские каникулы. Принцессы Эльза и Анна вдруг выясняют, что у них нет своих праздничных семейных традиций. Снеговик Олаф вместе с северным оленем Свеном решают помочь сестрам и отправляются на поиски этих традиций. Во время путешествия мы узнаем новые подробности о прошлой жизни принцесс и слышим несколько саундтреков, которые специально были написаны для мультфильма.

«12 месяцев»

Еще одна старая сказка, которую не устанешь пересматривать в новогоднее время. Теплота, добро и чудеса – в каждой минуте мультфильма. А еще вера в то, что если ждешь чуда – оно обязательно случится.

Яркие красочные картинки, симпатичные герои и живой текст Самуила Маршака заинтересуют детей. А взрослых вновь вернут в детство.

«Когда зажигаются елки»

Один из самых красочных советских новогодних мультфильмов. В нем – все любимые детские герои: Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, лесные жители и, конечно, дети, которые ждут чуда и встречи с главным зимним волшебником. Если ваш ребенок еще не видел этот мультфильм – самое время познакомить с ним. Не смотря на то, что был сделан в 1950 году, он очень яркий и красочный, что немаловажно для современных зрителей. Сюжет – захватывающий. Не пожалейте 20 минут своего времени и посмотрите мультфильм вместе с детьми, — зарядитесь праздничным настроением и положительными эмоциями на весь день.

«Нико: Путь к звездам»