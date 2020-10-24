ТОП-10 настольных игр для детей и взрослых

Стиль жизни

Когда пазлы собраны, шах и мат поставлены и вы даже успели «обанкротить» домочадцев в «Монополии», приходит время поисков чего-то нового. Мы приготовили обзор настольных игр для разных возрастов. Посмотрите и сыграйте. Скорее всего, здесь найдется то, что поможет вам весело провести ни один вечер в семейном кругу.

«Каркассон» по праву считается одной из самых популярных игр в мире. Она завоевала множество престижных премий и наград. Жители разных стран строят монастыри и старинные замки прямо на столе. А те, кого больше привлекает путешествие в прошлое, отправляются в доисторическую эпоху ловить рыбу и охотиться на диких зверей. Успех всего предприятия здесь зависит не только от удачи. Важно уметь выстраивать свою стратегию и применять тактику.

По «Каркассону» проводятся настоящие чемпионаты мира. Кстати, многие мастера «настолки» советуют начинать знакомство с настольными играми именно с «Каркассона». Так что если у вас есть от двух до пяти игроков и свободный час времени – попробуйте.

Суть игры: все участники заняты совместным строительством карты. За каждое действие даются очки и возможность двигаться дальше по треку. Цель — отстроить и заселить земли, получив за это максимальное количество баллов.

Для детей помладше придумали более простую версию мирового бестселлера в мире настольных игр – «Дети Каркассона». Игроки от четырех лет не занимаются строительством замков, а собирают разбежавшихся по полю домашних животных. Игра прекрасно развивает воображение.

Эта игра входит в ТОП-50 детских игр мира. Рекомендуется для игроков от четырех лет и старше. Но, судя по отзывам поклонников со всего мира, «Сумасшедший лабиринт» интересен и взрослым, которые любят «что-нибудь подинамичнее». Еще бы, ведь участники попадают в лабиринт, коридоры которого постоянно сдвигаются. Игроманы называют «Сумасшедший лабиринт» «живой легендой» и «монументальной настолкой на все времена».

Суть игры: четыре волшебных персонажа (четыре участника) ходят по лабиринту и ищут там сокровища, волшебные предметы и сказочных существ. Их задача – собрать все и быстро вернуться назад. Но сделать это будет не так-то просто, потому что с каждым ходом лабиринт меняется. Изюминка игры в том, что одна из составных карточек лабиринта всегда остается в стороне, она-то и меняет его постоянно. Так что игроки должны быть предельно внимательны и учиться заранее простраивать шаги.

Игра была придумана еще в 1986 году. С тех пор появилось несколько разных ее видов: «Лабиринт Джуниор» для маленьких кладоискателей, «Лабиринт Тачки» для поклонников мультфильма и «Мастер Лабиринт» – для искателей сокровищ от 10 лет и старше.

«Уно» – американская игра, придуманная в 1970 году. «Свинтуса» по его подобию создали россияне в 2006-ом. Некоторые любители настольных игр считают, что «Свинтус» — это тот же «Уно», только красочней. Такая карточная партия — как раз тот случай, когда можно подложить свинью приятелю и не переживать из-за этого.

Суть у обеих игр одна: каждый участник получает некоторое количество карт и должен быстрее от них избавиться.

Специально для азартных игроков помладше – от четырех лет – придумали игру «Юный Свинтус». Малыши превращаются в Перехрюка, Полисвина, Хлопкопыта и других героев с пятачками. В этой игре упрощенные правила, художественные иллюстрации и новая специальная карта, которая станет сюрпризом и для поклонников взрослого «Свинтуса».

Многие поклонники «Дженги» считают ее одной из самых азартных семейных игр. Развивает моторику, ловкость и логику. Это – классика мира настольных игр. Правила – проще некуда, а игровой процесс увлекает и ребенка, и взрослого.

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Суть игры: из всех деталей построить башню. Каждый игрок по очереди должен осторожно вынимать бруски. Те блоки, что оказываются в руках, нужно переносить на вершину башни. Цель всех игроков – не обрушить конструкцию. Это держит участников в постоянном напряжении.

Тот, кто достиг мастерства в этой игре, может попробовать какую-то новую разновидность «Дженги», их сейчас довольно много. В «Дженга Xtreme» вместо прямоугольных блоков используют параллелограммы, «Дженга XXL» позволяет строить башни выше полутора метров, а в «Дженга фанты» на блоках напечатаны различные задания, которые надо выполнять в процессе игры.

Любите детективы? Тогда не только смотрите или читайте, но и играйте в них. Научиться проводить собственное расследование в семейном кругу или среди друзей вас научит «Коварный лис». Эта игра позволяет на практике отработать метод дедукции и почувствовать себя настоящим Шерлоком Холмсом.

Суть игры: участникам сообщают, что пропал праздничный пирог. Подозреваемый – коварный лис. Есть особые приметы преступника. А вот на что будут опираться сыщики, расследуя это дело, — на улики или общение с подозреваемыми – решать только им.

Производитель рекомендует отправляться на поиски вора тем, кому уже исполнилось пять. Однако, по отзывам покупателей, некоторые сыщики и более младшего возраста делают успехи в расследовании.

Если ваш ребенок не может спокойно пережить проигрыш, научите его играть в командные игры.

Суть игры «Спасите Дино»: дети переносятся в волшебную Долину Огня, где извергаются вулканы. Задача всех участников, как можно догадаться по названию, – помочь динозаврикам спастись от потоков раскаленной лавы. Чтобы миссия удалась, игрокам предстоит научиться отстаивать свою точку зрения, совместно планировать действия и уступать товарищу. Пару лет назад эта игра была номинирована на звание лучшей детской игры года. Рекомендуется игрокам от шести лет.

Суть игры «Запретный остров»: команда игроков на время становится группой искателей приключений, которые отправляются на таинственный остров в поисках артефактов исчезнувшей цивилизации. Но остров уходит на дно моря и команда должна успеть выполнить задание. А для этого нужно использовать уникальные особенности персонажей по максимуму.

Среди отзывов об этой игре многие отмечают высокое качество изображений, что еще больше будоражит воображение игроков. Рекомендуемый возраст – от восьми лет.

В переводе с французского «Кескифе» означает: «Что он делает?». И этот вопрос будет задавать себе каждый из участников целый вечер. Игрокам здесь предстоит по полной программе проявить свои артистические способности, сообразительность и быстроту реакции.

Суть игры: участники получают по карточке с 36 заданиями. Бросается кубик и все одновременно начинают выполнять ту команду, которая стоит под этим номером в карте. Интерес в том, что у одного из игроков в карте написано «обезьяна» и его задача — быстро адаптироваться под происходящее и попытаться притвориться, будто он знает, что нужно делать. А потом все игроки одновременно пытаются угадать: кто же был обезьяной.

По отзывам тех, кто уже играл в «Кескифе», чем больше компания, тем веселее все проходит. Рекомендуемый возраст – от восьми до 100 лет.

Игра, которая каждый раз принимает новый оборот – так можно описать «Катамино» в двух словах. Головоломка, из деталей которой нужно составлять новые фигуры. А это – тысячи возможных комбинаций. Не зря считается, что «Катамино» прекрасно тренирует пространственное и логическое мышление и даже помогает понять основы геометрии. Недаром игра завоевала множество международных наград.

Суть игры: на первый взгляд все кажется очень просто. Есть несколько деревянных блоков и их нужно правильно расположить на игровом поле. Что-то вроде «Тетриса». Но постепенно поле растет, число блоков увеличивается, да формы их становятся все более необычными. Цель игрока – точно справиться со строительством.

Все задания разбиты по уровням сложности. Найдут для себя что-то интересное и взрослые. Рассчитана игра на одного-двух участников от трех до 100 лет. Хорошая головоломка никому не повредит.

Эта игра уже знакома многим малышам от двух лет. С ее помощью в группах развития тренируют память, интеллект и работают над быстрой реакцией. Однако, если ваши дети старше, им тоже понравится «Мемори», как и ее аналоги. Главное – удачно выбрать тему, а их десятки: от мультяшных героев и цветов до истории живописи, государственных флагов и достопримечательностей разных городов мира. Так что помимо всего остального, эта настольная игра еще расширяет кругозор.

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Суть игры: карточки открываются по очереди, игроки запоминают, где какая находится. Затем нужно искать парные. Если все запомнили – быстро победите.

В России «Мемори» известна многим под названием «Найди пару».

В этой игре есть все: яркое оформление, простые правила, таинственная легенда. Согласно ей, коты и совы — любимые животные ведьм – часто подвергаются магическим экспериментам. После этого не каждый поймет, кто оказался перед ним – кот или сова. А вот участники мистической игры должны будут это сделать.