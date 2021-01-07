ТОП-10 книг про Рождество для детей и взрослых



«Подарок от кота Боба»

Автор: Джеймс Боуэн



Книга «Уличный кот по имени Боб» уже несколько лет становится бестселлером в разных странах мира. Ее герои: Джеймс Боуэн – уличный лондонский музыкант и Боб – уличный лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга. Человек погибал от наркотиков и отчаяния, пока четвероногий друг не помог ему справиться с проблемами. Кот принес музыканту удачу и стал настоящим ангелом-хранителем. Теперь их хорошо знают сотни тысяч людей во всем мире. Историю о настоящей дружбе с котом Боуэн рассказывает не только на страницах этой книги, но и в Твиттере, Фэйсбуке и на Youtube.



«Подарок от кота Боба» — это продолжение истории Джеймса и его рыжего друга. Оказывается, до встречи с котом Джеймс не любил Рождество, но его хвостатый друг все изменил. Как это получилось – читайте сами.

