ТОП-10 книг про Рождество для детей и взрослых

Для тех, кто любит проводить свободное время с книжкой, мы подготовили новый обзор. Здесь – рассказы современных авторов и классические истории, книги для взрослых и для детей. Главное, что их объединяет – тема Рождества. Выбирайте, читайте и заряжайтесь положительными эмоциями.
«Дары Волхвов» Автор: О.Генри
Рождественская новелла американского писателя Уильяма Сидни Портера известного под псевдонимом О.Генри стала была опубликована в 1906 году в сборнике «Четыре миллиона». Трогательная история о любви с неожиданной развязкой.
Накануне Рождества молодая семейная пара Диллингхемов обнаруживает, что у них не хватает денег на подарки друг для друга. Делла решает продать свои роскошные каштановые локоны, чтобы купить мужу платиновую цепочку для его золотых часов. А Джим продает их и дарит жене дорогой набор гребней, о котором она давно мечтала. В итоге пара лишается двух семейных «сокровищ», но это не портит им праздник.
«Куриный бульон для души. 101 рождественская история...» Авторы: Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Эми Ньюмарк
Куриный бульон – символ заботы, которую люди проявляют во время болезни близких. Когда в заботе нуждается ваша душа, вам поможет эта книга – считают редакторы Джек Кэнфилд, Марк Хансен и Эми Ньюмарк. Рождественские истории из «Куриного бульона» рассказаны реальными людьми. Возможно, поэтому они укрепляют дух и дарят мечтам новые крылья. Из 6000 тысяч писем редакторы отобрали всего 101. Каждая из этих историй задевает по-своему: в одной мы знакомимся с мальчиком, который пережил утрату, но продолжает любить, в другой – видим вдову, которая получает подарок от покойного мужа. Судя по отзывам читателей, книга вызывает самые добрые эмоции, а иногда и слезы. Почитать ее стоит тем, кто устал от насилия, лжи и плохих новостей.
«В канун Рождества» Автор: Розамунда Пилчер
Простая и светлая история известной английской писательницы о том, как каждый герой находит свое счастье. Перед Рождеством в старом провинциальном доме в Шотландии собирается компания. Люди - разного возраста, занятий и интересов. У каждого из них в жизни своя трагедия: несчастная любовь, утрата близкого человека, разваливающийся брак. Пять историй сплетаются в одну рождественскую сказку.
Судя по отзывам читателей, если вы ждете закрученного сюжета и экшна, эта книга вряд ли будет вам интересна. А вот для тех, кто любит додумывать сюжет и «путешествовать» по странам вместе в автором – придется по вкусу.
«Подарок от кота Боба» Автор: Джеймс Боуэн
Книга «Уличный кот по имени Боб» уже несколько лет становится бестселлером в разных странах мира. Ее герои: Джеймс Боуэн – уличный лондонский музыкант и Боб – уличный лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга. Человек погибал от наркотиков и отчаяния, пока четвероногий друг не помог ему справиться с проблемами. Кот принес музыканту удачу и стал настоящим ангелом-хранителем. Теперь их хорошо знают сотни тысяч людей во всем мире. Историю о настоящей дружбе с котом Боуэн рассказывает не только на страницах этой книги, но и в Твиттере, Фэйсбуке и на Youtube.
«Подарок от кота Боба» — это продолжение истории Джеймса и его рыжего друга. Оказывается, до встречи с котом Джеймс не любил Рождество, но его хвостатый друг все изменил. Как это получилось – читайте сами.
«Маленький ослик Марии» Автор: Гунхильд Селин
В Швеции без этого произведения не обходится ни одна зима. Трогательную историю о Рождестве любят и дети, и взрослые. По ней сняты мультфильмы и поставлены спектакли. Уже больше 50 лет эта книга находит все новых читателей по всему миру.
Читатель переносится в Назарет, где живет маленький ослик. Он вместе с Марией и Иосифом отправляется в опасное путешествие в Вифлеем. Как раз в этот момент у Марии должен родиться ребенок.
По отзывам, книжка очень светлая и искренняя. Дает хороший повод поговорить с малышом о добре и зле, о вечных ценностях. Но читать ее лучше с ребятишками от пяти лет и старше.
«Рождество и красный кардинал» Автор: Фэнни Флэг
Роман Флэннинг — рождественская сказка для взрослых. Это история о том, что если ждешь чуда – оно обязательно случится.
Главный герой Освальд Т.Кэмпбелл узнает о том, что неизлечимо болен и из холодного Чикаго решает отправиться на юг. В мало кому известном поселении Затерянный Ручей он собирается встретить свое последнее Рождество. Ничего хорошего от захолустья он не ожидает. Однако, там начинают происходить волшебные вещи, которые меняют жизнь и Освальда и провинциальных жителей, у которых, кстати, тоже свои секреты.
«Неразменный рубль» Автор: Николай Лесков
История о великодушии, добре и щедрости. Святочный рассказ Лескова можно читать всей семьей и каждый найдет в нем для себя что-то интересное.
«Неразменный рубль» — это такой рубль, на который можно купить все, что угодно, и он все равно вернется к своему хозяину. Но есть условие: все покупки должны идти от чистого сердца. Главный герой — мальчик Миколаша должен научиться делать только полезные покупки. По отзывам читателей, эта история очень содержательная, учит детей доброте и заставляет задуматься о высоких нравственных ценностях.
Для тех, кто любит настоящие новогодние сказки с хорошим концом, эта история о любви, надежде и поисках себя украсит зимний вечер.
Главный герой — Джонатан Туми. Резчик по дереву потерял жену и сына. С тех пор он не может найти радости в жизни, не хочет общаться с людьми. Днями и ночами он переживает свое горе и вырезает рождественские фигурки из дерева. За ними однажды к нему зашли вдова с маленьким сыном. Мастер взял заказ. Но чем это обернется — стало неожиданностью.
По отзывам, книга очень добрая и заставляет задуматься о том, что не все грубые и сердитые люди злые в душе. Это — история о силе доброго слова.
«Мальчик у Христа на елке» Автор: Федор Достоевский
Рождественский рассказ русского классика никого не оставит равнодушным. Главный герой – мальчик лет шести или младше, он беден, голоден, одинок и вынужден скитаться по улицам Петербурга. И вот однажды за окном богатого дома он видит новогоднюю елку, красиво накрытый стол и счастливых нарядных детей, которые веселятся. Мальчик грустит. Но неожиданно его мечты сбываются: он оказывается на красивом и веселом празднике с большой елкой. Только это – «Христова елка», там Бог собирает детей, которые не видели счастья на Земле.
Грустная история, но прочитать ее с детьми обязательно стоит, чтобы поговорить о милосердии и справедливости.
«Воспоминания об одном Рождестве» Автор: Трумен Капоте
Уютное повествование на серьезные темы от Трумена Капоте. Мальчик рассказывает о самом сокровенном.
В большом старом доме захолустного городка живут двое друзей — старушка и семилетний мальчик. С доходами у них не очень, много в чем они себе отказывают и собирают гроши, чтобы поддержать традицию — на Рождество испечь несколько десятков пирогов. Необычный подарок они рассылают по почте незнакомым людям, которые их удивили.
По отзывам читателей, история очень атмосферная, о воспоминаниях из детства, которые мы храним в наших сердцах. Поэтому после прочтения может быть немножко грустно.
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