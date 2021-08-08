ТОП-10 книг от томских книголюбов

9 августа отмечается Всемирный день книголюбов — международный праздник, объединяющий читателей, писателей, библиотекарей, книгоиздателей и многих-многих других, неравнодушных к книге людей. Прекрасный повод начать чтение произведения, к которому давно присматриваетесь; дать почитать или порекомендовать близкому человеку хорошую книгу. Сотрудники библиотеки «Северная» подготовили для вас подборку самых запрашиваемых книг из взрослого и детского отделов.

Павел Беренсевич «Что вырастет из этого ребенка?!»

Родители, признавайтесь, как часто вы думали о том «что же вырастет из этого ребёнка?» Польский писатель Павел Беренсевич написал книгу про целое поколение озорных детей, в которых, наверняка, каждый узнает себя, своего ребенка или брата.



Аннотация к книге: «Если вам ни разу в жизни не довелось что-нибудь испортить, то, может быть, эта книга покажется непонятной. Но если уж пришлось когда-нибудь что-нибудь разбить, сломать, разобрать, разрезать, оторвать, сжечь или продырявить, то это ваша история! Каждый день изобретатели по всему миру работают над тем, чтобы придумать озорникам новые штуки, которые можно разобрать и изучить. В руках маленьких сорванцов оказываются ноутбуки и планшеты, роутеры и смартфоны. А что исследовали наши дедушки? И что будут портить дети будущего? Читайте сами, не стану портить вам веселье».

Серия «Повелители драконов» Трейси Уэст

Добрые истории о дружбе, взаимопомощи и об удивительных приключениях, драконах и магии. Рекомендуем всем фанатам мультфильмов и книг «Как приручить дракона».



Аннотация к серии книг: «Добрые истории о дружбе и удивительных приключениях! Идеально для первого самостоятельного чтения! Дрейку 8 лет и он живёт с родителями на ферме. Но однажды гвардеец короля приезжает на ферму и забирает Дрейка с собой! Оказывается, Дрейк — Повелитель драконов! Теперь он будет жить в королевском замке вместе с другими ребятами, Повелителями драконов. Им предстоит научиться устанавливать контакт с этими фантастическими существами, а также со временем раскрыть их особые магические способности. Дрейк скучает по родителям и переживает, сможет ли он справиться с новыми обязанностями? И в чём же особая сила его дракона по имени Червь?»

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Время всегда хорошее»

Современная, актуальная, интересная, увлекательная. Тема перемещения во времени во все времена собирала большую аудиторию. Книга ненавязчиво даёт понять взрослым, что они могут упустить в воспитании. Детей завлекает простым и современным языком и необычной историей. Аннотация к книге: «Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И что такое "лучше"? Где интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое главное - правда ли, что "время тогда было другое"? А может быть, Время всегда хорошее, и вообще, все зависит только от тебя...»

Ленэ Мэрц « Кто поедет в Шангрилу?»

Веселая, яркая, интересная по своей идее. Книга, которая в игровой форме, непринужденно подводит ребенка к желанию посчитать, прочитать, запомнить. Аннотация к книге: «Мчит кораблик по волне к удивительной стране… Его ждут увлекательные приключения и… необычные пассажиры. Много пассажиров! На борт поднимаются грозные гепарды, весёлые обезьяны и даже гигантские змеи. Каждый мечтает отправиться в волшебную страну Шангрилу! Помоги капитану, найди и посчитай всех животных. Но будь внимателен, кто-то мог пробраться и без билета… Веселая книжка с озорными стихами и яркими картинками помогает развивать память и внимание малышей».

Виктория Лидерман «Уроков не будет!»

Увлекательная книга, с интересными историями о детях, которые учатся в начальной школе. Всем, кому нравятся рассказы Драгунского, Юрия Сотника и т.д., рекомендуем книги Виктории Ледерман. Рассказы, с которыми можно местами похохотать от души, местами погрустить вместе с главными героями. Аннотация к книге: «Что объединяет робких первоклассников с ветеранами из четвертого "Б"? Неисправимых хулиганов с крепкими хорошистами? Тех, чьи родственники участвуют во всех праздниках, с теми, чьи мама с папой не приходят даже на родительские собрания? Все они в восторге от фразы "Уроков не будет!" - даже те, кто любит учиться! Слова-заклинания, слова-призывы! Виктория Ледерман, как всегда, блестяще описывает переживания героев - и подсказывает им лучший выход из ситуации. Ни капли назидательности: следить за приключениями придуманных ею мальчишек и девчонок - сплошное удовольствие!».

Фредрик Бакман «Тревожные люди»

Самый душевный скандинавский автор, пишущий просто о сложном. «Тревожные люди» — комбинация всего лучшего, что есть в романах Бакмана. Маленькие люди с огромным сердцем, неловкие ситуации, в которые они попадают, и немного обыкновенной жизни, которая случается с каждым. Аннотация к книге: В маленьком шведском городке, накануне Нового года, вооруженный пистолетом человек в маске, после неудачной попытки ограбить банк, захватывает восемь заложников во время показа покупателям выставленной на продажу квартиры. У подъезда тут же собирается толпа жадных до сенсаций репортеров, полиция блокирует все подступы к дому и готовится штурмовать квартиру... атмосфера накаляется. Не выдерживая нарастающего напряжения, заложники делятся друг с другом своими самыми сокровенными тайнами... Вскоре грабитель начинает склоняться к тому, что, возможно, лучше добровольно отдать себя в руки полиции, чем продолжать оставаться в замкнутом пространстве со всеми этими невыносимыми людьми...

Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд»

Новый роман автора бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». Одна из самых ожидаемых книжных новинок 2021 года. Роман-путешествие, который строится на преодолении и вере в человека, сплетении культур, народов и судеб. Аннотация к книге: «Эшелон на Самарканд» — роман-путешествие и своего рода «красный истерн». 1923 год. Начальник эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют пять сотен беспризорных детей из Казани в Самарканд. Череда захватывающих и страшных приключений в пути, обширная география — от лесов Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана, палитра судеб и характеров: крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, эксцентричный мир маленьких бродяг с их языком, психологией, суеверием и надеждами…»

Мария Метлицкая «Почти счастливые женщины»

Роман самого популярного российского автора искренней и уютной прозы. Книга, которая читается так, будто смотришь сериал. Достойно снятый, с хорошими актерами. Понимаешь, что выдумка, но веришь, как живым. Идеальное чтения для отпуска или выходных – неспешно и очень душевно. Аннотация к книге: «Как часто в юности мы слышали: "Учись на своих ошибках". Как часто в зрелости мы сами говорили это своим детям. Впрочем, без особой надежды. Все знают: учиться на чужих ошибках невозможно. Опыт приходит лишь тогда, когда совершишь собственные. Аля Добрынина рано осталась сиротой. Бабушка Софья Павловна, которая заменила ей и мать, и отца, и прочих родственников, сокрушалась, что внучка повторяет ее ошибки. Но Аля, с ее горячностью, "правильностью", благородством, жила так, как велело ей сердце. Именно поэтому ей не однажды пришлось пережить предательство, разочарование, крах надежд. Но жизни без ошибок не бывает. И Аля, став совсем взрослой, понимает: главное — в ее жизни была любовь, настоящая, всепоглощающая. А значит, она почти счастливая женщина. Потому что быть совсем счастливой, наверное, невозможно».

Роман Злотников, Даниил Калинин «Рогора. Пламя войны»

Немного русского фэнтези. Схватки, интриги и женщины. Книга, которая рассказывает о том, как некие земли, под названием Рогора, попытались объявить независимость, подняли восстание. И что из всего этого вышло. Аннотация к книге: «Аджей Руга, дворянин из славного, но небогатого рода, прибывает в Рогору — захолустную провинцию на юге Республики. Ему предстоит постылое служение «советником» в крохотном баронстве Корг — и в метрополии он принял волю короля как ссылку без прилагательного «почетная»… Аджей еще не знает, что в Рогоре он встретит свою любовь. И даже в кошмарном сне он не может себе представить, что отец возлюбленной до мельчайших подробностей спланировал самое опасное в истории Республики восстание, начав претворять его в жизнь… Что выберет молодой дворянин? Долг служения или любовь? И как на этот выбор повлияет тайна его рождения?»

Кевин Алан Милн «Шесть камешков на счастье»

Это книга, пропитанная добротой и милотой начиная от обложки до содержания! Для тех, кто любит вдохновляющие и вместе с тем глубокие и серьезные истории. Для тех, кто ищет в книгах не только увлекательный сюжет, но и ответы на главные вопросы человеческой жизни. Аннотация к книге: «Нейтан Стин живет по принципу: делай добро — и получишь добро в ответ. Каждый день, уходя на работу, он кладет в карман шесть камешков, которые напоминают ему о долге творить добрые дела. Но только ли потребность в благородных поступках заставляет его помогать людям? Или есть другой мотив? Тайный мотив?»