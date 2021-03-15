ТОП-10 книг, написанных женщинами

8 марта прошло, а книги, написанные женщинами о женщинах остались. Предлагаем вам новую подборку захватывающих историй о путешествиях и разных культурах, семейных отношениях и запретных связях. Книжный обзор подготовили сотрудники библиотеки «Фламинго». Там можно взять почитать все книжки, о которых идет речь.
«С неба упали три яблока» Автор: Нарине Абгарян
Сборник «С неба упали три яблока» включает в себя роман и три рассказа, наполненные слезами и горем, добротой и душевностью, почти документальной историчностью и сердечной трогательностью. Судьба у героев книги непростая, но они с поражающим упорством встречают трудности, не переставая любить свою малую Родину. Жители небольшого горного села Маран в Армении не понаслышке знают, что такое горе. Много лет назад они счастливо жили в шумном большом селе, где повсюду слышался детский смех. Но годы голода, войны и стихийных бедствий не прошли бесследно. Маран постепенно умирает. Остаются в нем лишь старики – доживать свой нелегкий век да вспоминать о былом. Но, может, есть еще надежда на чудо? Может, вмешаются некие высшие силы? Ведь не зря в Маране появляется белоснежный павлин для охраны мальчика Тиграна, рожденного и выжившего во времена голода, а затем уцелевшего на войне… А вскоре у Тиграна и Настасьи рождается Киракос – последний маранец. Или не последний? Ведь примерно в это же время Анатолия и Василий узнают, что тоже ждут ребенка. И родится у них девочка с необыкновенным именем Золотая Воске.
«Однажды я станцую для тебя» Авторы: Аньес Мартен-Люган
Это – пример серьезного любовного романа с глубокой проработкой персонажей и их проблем – злободневных и актуальных. Страница за станицей автор погружает читателя в яркую атмосферу на стыке шумного Парижа и спокойного Прованса. Аньес Мартен-Люган – писательница, все предыдущие книги которой стали бестселлерами, и данный роман – не исключение.
Ортанс живет в Париже и преподает в балетной школе. Размеренную и довольно скучную жизнь несколько скрашивает Эмерик. Правда, Эмерик женат, и их встречи наполнены страстью ровно настолько, насколько наполнены они тоской скорого расставания и ощущением безнадёжности положения: уходить от жены он не собирается. Не то чтобы очень счастливая, но довольно приятная и даже в чем-то комфортная жизнь рушится после того, как Ортанс повреждает голеностоп и теперь вынуждена вернуться в дом в Провансе, где прошло ее детство и который до их пор хранит тепло родителей, ушедших из жизни четыре года назад. Здесь ей предстоит по-новому взглянуть на свою жизнь и попробовать с чистого листа выстроить свой путь к счастью.
«Дети мои» Автор: Гузель Яхина
«Дети мои» – роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего времени, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза».
В новой истории автор продолжает тему удивительного сплетения этносов, культур, народов, людских судеб. Теперь в центре повествования – поволжские немцы, жизни которых были порушены депортацией 1941 года. Перед нами раскрывается история о том, как большая любовь порождает страхи в нашем сердце и одновременно помогает их превозмочь. Поволжье, 1920–1930-е годы. Якоб Бах – российский немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность.
«Немного солнца в холодной воде» Автор: Франсуаза Саган
«Немного солнца в холодной воде» – один из лучших психологических романов Франсуазы Саган. Его основные темы – любовь, самопожертвование, эгоизм, характерные для творчества писательницы в целом. Название «Немного солнца в холодной воде» навеяно строкой поэта Поля Элюара. Историю, которую рассказывает в этой книге Саган, легко свести к простой формуле: он любил ее странной любовью, она его просто любила.
Героиня романа Натали жертвует всем ради Жиля, но способен ли ее избранник оценить этот порыв?.. Ведь влюбленные живут по своим законам. И подчас совершают ошибки, зная, что за них придется платить. Противостоять любви никто не может, а если и пытается, то обрекает себя на тяжкие муки. Встреча, которая вернула к жизни одного и трагически обернется для другого.
«Медея и ее дети» Автор: Людмила Улицкая
«Медея и ее дети» Людмилы Улицкой – один из самых интересных опытов построения нового «семейного романа». Здесь сошлось все: и непревзойденное умение автора рассказывать истории частного человека, и свободное владение мифологическими пластами, и актуальность, и даже идейность. Этот роман – калейдоскоп историй, личных драм, переживаний и тревог на фоне сменяющихся эпох.
Главная героиня – бездетная Медея Синопли, тезка античной Медеи, – тоже своего рода божество для всей большой разветвленной семьи. Только она не убивает, а собирает, соединяет, склеивает своей кровью хрупкие внутрисемейные связи. Она – костяк, без которого, пожалуй, невозможно представить род Синопли. Жертвенная, покорная, любящая.
«Наша маленькая жизнь» Автор: Мария Метлицкая
«Наша маленькая жизнь» – это сборник историй и зарисовок о разных героях в разных обстоятельствах. Мария Метлицкая рассказывает о простых людях – они не летают в космос, не блистают на подмостках сцены, их не найдешь в списке Forbes. Поэтому их истории читаются на одном дыхании – они могли бы произойти с нами.
Автор приподнимает занавес, за которым – чужая жизнь, но читателю все время хочется сказать: «Это я». Это я рыдала в аэропорту, провожая любимого и зная, что больше никогда его не увижу. Это я, встретив первую любовь, поняла, что не смогу второй раз войти в эту реку. Это я вдруг осознала, что молодость стремительно пролетела и вернуть ее невозможно.
«Друг детства» Автор: Евгения Перова
«Друг детства» Евгении Перовой – книга, после которой хочется немного погрустить… Хитросплетения человеческих судеб, наполненные переживаниями, чувствами, нежностью и болью. Есть в этой истории что-то ностальгически пронзительное, словно ранней осенью листаешь старый фотоальбом, с чашкой чая забравшись под теплый плед.
Они дружили с раннего детства: вместе играли, сидели за одной партой… И не заметили, как детская привязанность переросла в любовь. А она принесла с собой не только радость, но и боль. Нежность, чуткость остались прежними… Откуда же тогда взялись предательство, ревность и измена? Саша и Оля, перейдя в девятом классе в новую школу, рассорились и дальше пошли по жизни порознь. Саша женился, Оля вышла замуж… Все у них стало, как у взрослых, все стало, как у всех. Но любовь не ветрянка, ею невозможно переболеть, и однажды взаимное притяжение Оли и Саши пересилило доводы рассудка…
«Правда о Мелоди Браун» Автор: Лайза Джуэлл
Лайза Джуэлл является одним из самых известных авторов Великобритании. Ее произведения – признанные бестселлеры, в которых органично сочетаются лучшие качества романтической, психологической и городской прозы, написанной с присущим англичанам тонким юмором. «Правда о Мелоди Браун» – лихо закрученная история о том, как легко в нашем мире можно потерять все связи с родными и близкими, но чтобы восстановить их понадобится уйма времени и усилий. А самое дорогое в жизни – настоящая дружба и близкие рядом.
Мелоди Браун живет в муниципальной квартире в центре Лондона. Она ведет замкнутый образ жизни. Известно лишь, что она дорожит сыном и работой и у нее нет ни друзей, ни аккаунтов в сети. Но однажды она знакомится в автобусе с приятным мужчиной, который приглашает ее на свидание… на шоу гипноза. Мелоди становится невольным участником действа, с этого момента её жизнь переворачивается с ног на голову.
«Мудрость Салли» Автор: Рут Хоган
«Мудрость Салли» – яркая история из серии "Вкус к жизни", подарившей читателям «Элеанор Олифант в полном порядке» Гейл Ханимен! У Рут Хоган получился изящно написанный роман о поиске себя и своего места в этом мире в стиле «Ешь, молись, люби».
Жизнь когда-то энергичной, независимой женщины с бунтарской жилкой изменилась в одночасье после трагических событий 12-летней давности. В попытках заглушить свое горе она каждое утро вне зависимости от сезона и погоды плавает в открытом бассейне и в компании волкодава навещает могилы на старинном викторианском кладбище. Она почти не осознает, что ее жизнь практически остановилась…
Но однажды Маша (как назвала ее подруга в честь одной из героинь «Чайки» Чехова) встречает таинственную эксцентричную пожилую даму Салли, которая водит дружбу с воронами и поет с ветром. Салли открывает Маше мир новых возможностей: интересные знакомства, перспективы и даже намек на новые отношения. Впервые за многие годы у нее появился шанс начать жизнь заново.
«Я ее любил. Я его любила» Автор: Анна Гавальда
Анна Гавальда – яркая звезда современной прозы. Ее называют «литературным феноменом» и «новой Франсуазой Саган». Книги писательницы покорили миллионы читателей по всему миру, по ним ставят спектакли и снимают фильмы.
Роман "Я ее любил. Я его любила" – пронзительно грустная и красивая книга о любви, раскрывающая самые острые и потаенные грани этого прекрасного и загадочного чувства. Книга, в "фирменном" авторском стиле сочетающая внешнюю простоту с внутренней глубиной, тонкий психологизм с безукоризненной точностью каждого слова.
Это страшное слово – измена… Кто из нас способен, познав ее горечь, достойно ее пережить? Однажды зимним утром молодая парижанка по имени Хлоя узнает, что горячо любимый муж Адриан уходит к другой. Свекор Пьер внезапно принимает решение увезти ее и двух маленьких внучек в семейный загородный дом, надеясь, что там они придут в себя и поймут, как жить дальше. К чему может привести откровенность с отцом человека, который тебя бросил? История Пьера – история его собственной измены, спасенного брака и до сих пор живой и горькой любви – заставляет Хлою задуматься: может быть, ее дочки будут рады иметь более счастливого отца?
Все книги из этой подборки можно взять почитать в библиотеке «Фламинго» по адресу: Иркутский тракт, 80/1.
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