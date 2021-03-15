ТОП-10 книг, написанных женщинами

«С неба упали три яблока»

Автор: Нарине Абгарян



Сборник «С неба упали три яблока» включает в себя роман и три рассказа, наполненные слезами и горем, добротой и душевностью, почти документальной историчностью и сердечной трогательностью. Судьба у героев книги непростая, но они с поражающим упорством встречают трудности, не переставая любить свою малую Родину.

Жители небольшого горного села Маран в Армении не понаслышке знают, что такое горе. Много лет назад они счастливо жили в шумном большом селе, где повсюду слышался детский смех. Но годы голода, войны и стихийных бедствий не прошли бесследно. Маран постепенно умирает. Остаются в нем лишь старики – доживать свой нелегкий век да вспоминать о былом.

Но, может, есть еще надежда на чудо? Может, вмешаются некие высшие силы? Ведь не зря в Маране появляется белоснежный павлин для охраны мальчика Тиграна, рожденного и выжившего во времена голода, а затем уцелевшего на войне… А вскоре у Тиграна и Настасьи рождается Киракос – последний маранец. Или не последний? Ведь примерно в это же время Анатолия и Василий узнают, что тоже ждут ребенка. И родится у них девочка с необыкновенным именем Золотая Воске.

