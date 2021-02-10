«Маленький цветочный магазин у моря»

Автор: Эли Макнамара

Возраст: для взрослых



Если вы устали от сложных книг и хочется почитать чего-то лёгкого и жизнерадостного, то эта книга – как раз то, что вам нужно. Добрая история с приятными героями и очень красивым местом действия. Книга, за чтением которой отвлекаешься от своих мыслей и отдыхаешь.



Аннотация к книге: «Поппи получает в наследство от бабушки цветочный магазинчик в маленьком портовом городе. И это звучит прекрасно, вот только она ненавидит цветы, романтику и сантименты. К тому же все считают ее безответственной, никто не верит в то, что она справится с таким подарком. Поппи сгоряча хочет продать магазин, но, когда приезжает в город уладить дела, ее решимость тает. Магазинчик окутан тайнами, местные жители поговаривают, что букеты, которые они там покупают, творят чудеса и исполняют желания. Поппи сначала не верит в такую ерунду, но потом в ее жизни начинают происходить необъяснимые и совершенно удивительные вещи. Неужели букеты и правда заколдованы? Или же люди настолько в это верят, что сами создают в своей жизни магию?»

