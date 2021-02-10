Не знаете, что делать морозными зимними вечерами? Берите хорошую книжку и наслаждайтесь! Выбор авторов и жанров сегодня огромен. Найти в этом море литературы интересные экземпляры нам помогут сотрудники библиотеки «Северная». В нашей первой подборке что-то интересное найдут для себя и дети, и взрослые.
«Жена башмачника» Автор: Адриана Трижиани Возраст: роман для взрослых
Эпическая история любви, которая пролегла через два континента и две мировые войны, через блеск и нищету Нью-Йорка и умиротворяющую красоту Италии, через долгие разлуки и короткие встречи. Здесь нет каких-то душераздирающих моментов, нет бурных страстей и захватывающих дух приключений. Есть жизнь. Обычная жизнь обычных людей. Вот только каждая жизнь по-своему необычна. Как и каждый человек.
Аннотация к книге: «Впервые Энца и Чиро встретились еще детьми при очень печальных обстоятельствах, на фоне величавых итальянских Альп. Чиро — полусирота, который живет при женском монастыре, а Энца - старшая дочь в большой и очень бедной семье. Они не сетуют не судьбу и готовы к трудам и невзгодам, главное — не расставаться с близкими и с любимыми и такими прекрасными горами, которые способны залечить любые раны. Но судьба распорядится иначе - совсем детьми оба вынуждены покинуть родину и любимых людей, отправиться через океан в непостижимую и пугающую Америку...».
«Стоянка поезда всего минута» Авторы: Мария Метлицкая Возраст: для взрослых
Сборник из трех небольших рассказов, которые можно услышать от знакомых. Истории простые, но цепляют своей искренностью и предельной откровенностью.
Аннотация к книге: «Жизнь очень похожа на стремительно мчащийся поезд. Мелькают леса, поля, станции. Не успеешь оглянуться — тебе уже далеко за..., и ты прекрасно понимаешь, что шансы на устройство личной жизни стремительно тают. И если появился «приличный человек», готовый повести тебя в загс, надо соглашаться. Лиза давно была в разводе. Брак, заключенный по огромной любви, развалился, как только любовь прошла. Все в ее жизни было спокойно и размеренно: взрослая дочь, любимая работа, встречи с подругами, выставки и спектакли. Но вот появился Денис — мечта любой женщины: верный, честный, романтичный ровно настолько, насколько прилична в их с Лизой возрасте романтика. Все вокруг уговаривают Лизу не упустить удачу, запрыгнуть в последний вагон...».
«Моя гениальная подруга» Автор: Элена Ферранте Возраст: для взрослых
Первый из четырех романов уже ставшего культовым во всем мире «неаполитанского цикла»Элены Ферранте — это история двух подруг, Лену и Лилы, живущих в 50-ые годы в одном из бедных кварталов Неаполя. Их детство и юность проходят на суровых улицах, где девочки учатся во всех обстоятельствах полагаться только друг на друга. Идут годы. Пути Лену и Лилы то расходятся, то сходятся вновь, но они остаются лучшими подругами — такими, когда жизнь одной отражается и преломляется в судьбе другой.
Через историю Лилы и Лену автор рассказывает о драматических изменениях в жизни квартала, города, страны — от фашизма и господства мафии до расцвета коммунистического движения, а также о том, как эти изменения сказываются на отношениях между героинями.
«Мертвое озеро» Автор: Рейчел Кейн Возраст: для взрослых
Если вы – любитель триллеров и детективов, то вас обязательно заинтересует трилогия Рейчейл Кейн. Первая книга из серии – «Мертвое озеро» – это история от лица героини Джины Роял. Она замужем, двое детей – мальчик и девочка. Обычная среднестатистическая семья, и все бы ничего но ее муж – серийный убийца!
Аннотация к книге: «Джина Роял была хорошей женой и любящей матерью. У нее был уютный дом на Среднем Западе и двое замечательных детей. Был у Джины и муж Мэл – обаятельный и успешный. Они были воплощением обычной американской семьи – такой, о какой только можно мечтать. Все это было… пока не открылась ужасная тайна Мэла… И вот уже Джина – не Джина, а Гвен Проктор, бывшая жена маньяка-убийцы, вынужденная скрываться со своими травмированными детьми. А Мэл отбывает пожизненный срок в тюрьме. Но и оттуда он представляет для нее угрозу, тонко манипулируя не только поклонниками, но и врагами. И если Гвен-Джина не хочет, чтобы ее дети стали очередной жертвой кровавого монстра, ей придется научиться бороться со злом…».
«Маленький цветочный магазин у моря» Автор: Эли Макнамара Возраст: для взрослых
Если вы устали от сложных книг и хочется почитать чего-то лёгкого и жизнерадостного, то эта книга – как раз то, что вам нужно. Добрая история с приятными героями и очень красивым местом действия. Книга, за чтением которой отвлекаешься от своих мыслей и отдыхаешь.
Аннотация к книге: «Поппи получает в наследство от бабушки цветочный магазинчик в маленьком портовом городе. И это звучит прекрасно, вот только она ненавидит цветы, романтику и сантименты. К тому же все считают ее безответственной, никто не верит в то, что она справится с таким подарком. Поппи сгоряча хочет продать магазин, но, когда приезжает в город уладить дела, ее решимость тает. Магазинчик окутан тайнами, местные жители поговаривают, что букеты, которые они там покупают, творят чудеса и исполняют желания. Поппи сначала не верит в такую ерунду, но потом в ее жизни начинают происходить необъяснимые и совершенно удивительные вещи. Неужели букеты и правда заколдованы? Или же люди настолько в это верят, что сами создают в своей жизни магию?»
«Молли маленькая волшебница» Автор: Холли Вебб Возраст: для детей от 5 лет
Если вы не знаете что предложить почитать девочке в возрасте от 5 до 9 лет, то попробуйте начать с добрых книг писательницы Холли Вебб. Все книги наполнены неподдельной искренностью, любовью к персонажам и добротой. Автором создано уже более 10 книжных серий, и каждая находит отклик у маленьких читателей. Главные действующие лица всех историй — дети. Они заботятся о своих домашних питомцах, отправляются в захватывающие путешествия и знакомятся с настоящим волшебством. Понятный и интересный сюжет, смелые и отважные герои, которые всегда смогут найти выход из любой ситуации. А еще вместе с героями можно стать волшебником, ведь рассказы писательницы открывают дверь в мир магии и чудес.
Аннотация к книге: «А вы когда-нибудь хотели понимать язык животных? Однажды Молли узнает, что обладает удивительным даром — общаться с животными силой мысли. С открытия этого необыкновенного таланта и начинаются потрясающие приключения!».
«Сказки маленькой фермы» Автор: Армель Бой Возраст: для детей от 3 лет
Весёлые и добрые сказки о дружных обитателях маленькой фермы создала французская художница Армель Бой. Яркие и качественные иллюстрации хочется разглядывать не только детям, но и взрослым. Все истории написаны с легким юмором, понятным даже малышам. Сюжеты поучительны, динамичны и интересны.
Аннотация к книге: «На берегу тёплого синего моря раскинулось небольшое селение Ростудель. Там на ферме живут самые разные звери и птицы. Живут очень дружно и весело. Вместе трудятся, вместе отдыхают. А главное - они всегда готовы помочь друг другу и выручить любого, кто попал в беду, даже если для этого им придётся отправиться в далёкое и опасное путешествие…».
«О чем думает моя голова» Автор: Ирина Пивоварова Возраст: для детей от 7 лет
Светлая детская книжка, которая сразу погружает читателя в атмосферу беззаботности. Главная героиня — обыкновенная третьеклассница Люся Синицына. Она совсем не идеальная, но зато очень живая, добрая и искренняя. С девочкой и другими героями происходят неожиданные веселые и грустные истории: они ссорятся и обязательно мирятся, сломя голову бегут на помощь, сочиняют стихи, страдают, ошибаются и принимают справедливые решения, чтобы всё непременно закончилось хорошо.
Аннотация к книге: «Рассказы о школьной дружбе, о том, как лень писать сочинение, когда на улице отличная погода, о секретных записках на уроках... Необыкновенные, полные юмора истории, которые происходят с выдумщицей и проказницей Люсей, с удовольствием прочитают не только дети, но и их родители, мысленно вернувшись в детство и с теплотой вспомнив свои школьные годы».
«Я лисица» Автор: Ольга Волкова Возраст: от 6 лет
Книга «Я лисица» – одна из множества книг серии Animalsbooks, авторами которой являются известные писатели, актеры, музыканты и журналисты: Валерий Сюткин, Илья Лагутенко, Сергей Лукьяненко, Татьяна Лазарева, Антон Комолов и другие. Они рассказывают о самых необычных фактах животного мира в интересной форме.
Аннотация к серии книг Animalsbooks : «Мы все ищем инопланетян, но не замечаем, что рядом с нами обитают удивительные животные, которые обладают необыкновенными способностями, столько всего умеют делать лучше нас, что впору говорить о них, как о неизвестных нам существах...»
Автор книги Ольга Волкова про лисиц: «А если бы я не была человеком, я бы хотела быть лисой. Наверное, многие люди хотели бы быть лисами. Потому что лиса – зверь на редкость симпатичный, хоть и очень себе на уме. Словом, лисы заслуживают, чтобы про них писали книги – вот я и написала, причём с большим удовольствием. Надеюсь, вы будете её читать с удовольствием не меньшим!»
«Джинглики» Автор: Олег Рой Возраст: от 4 лет
Джинглики – сказочные человечки, которые живут в выдуманном мире и с нетерпением ждут всех к себе в гости.
Серия книг про Джингликов – это отличное сочетание старых добрых традиций детской литературы с тем, что сегодня нравится детям – современные, яркие и динамичные сюжеты. Вместе с симпатичными человечками-джингликами и животными, которые любят проказничать, детям намного проще выучить буквы и выполнять творческие задания. Никаких занудностей! Только веселые и полезные упражнения! Есть и творческие задания, и даже подвижные игры. В компании джингликов подготовка к занятиям в детском саду пройдет легко и с удовольствием.
Все книги из этой подборки можно взять почитать в библиотеке «Северная» по адресу: Иркутский тракт, 80/1.
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