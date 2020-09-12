Добрые новости
12 сентября,
2020
ТОП-10 интересных мест Сибири
Что посмотреть в каждом из регионов СФО
2020 год показал, что чтобы найти что-то интересное, не обязательно уезжать очень далеко. Тысячи томичей вместе с нами путешествовали по своей области и открывали для себя новые места. Следующий шаг — знакомство с Сибирью. Каждый из 10 регионов СФО интересен по-своему. И выделить в нем какое-то одно место очень сложно, но попробуем.
Один регион — одно место. Мы рассказываем, а люди, которые
уже побывали там, делятся впечатлениями.
Природный парк «Ергаки»
Красноярский край
Поклонники гор и перевалов нередко отправляются в Западные Саяны: любоваться пейзажами, дышать чистым воздухом и пить холодную воду из горных ручьев. Природный парк «Ергаки» — часть этой горной системы. Название в переводе с тувинского означает «пальцы».

Находится парк на юге Красноярского края. Каждый из его 342 гектаров прекрасен. Туристы называют «Ергаки» «царством кедра и камня». Здесь можно встретить горы всех форм и размеров: от самых маленьких до вершин в две с лишним тысячи метров. У каждого пика и скалы — свое название: Спящий Саян, Зуб дракона, Мать Саян, Каменный замок, Парабола. Практически с каждой горой или перевалом связана легенда.
Фото - Владимир Ячников
За каждым перевалом — новые красоты. Один из самых знаменитых — перевал Художников. Это — место паломничества творческих людей. Отсюда открывается шикарная панорама на горный хребет и долину реки Левый Тайгиш. Сюда за вдохновением едут многие поэты и художники.

Природный парк Красноярского края украшают десятки водопадов и озер. Самое известное из них — Светлое, или как еще называют, Большое. Располагается оно на высоте 1200 метров над уровнем моря. Вокруг озера — горы, поросшие густым кедровым и еловым лесом.

Одно из известных чудес парка — «Висячий камень». Глыба, отколовшаяся от скалы тысячи лет назад, висит над пропастью. Как гласит легенда, он упадет тогда, когда пробудится спящий хозяин тайги Саян, чтобы встать на защиту этих мест. Произойдет ли встреча туристов с мифическими героями — не известно. А вот вполне реальных медведей, опасаться стоит.
Для удобства туристов по «Ергакам» составлены маршруты разных уровней сложности. Каждый отмечен определенным цветом. Какое бы восхождение вы ни выбрали, перед началом нужно зарегистрироваться в визит-центре, получить инструктаж и карты маршрутов. В противном случае можно нарваться на штраф.
Соленые озера
Алтайский край
Одно из известных мест отдыха в Алтайском крае — Большое Яровое — озеро, в котором не утонешь. Сюда каждое лето съезжаются тысячи туристов со всего сибирского региона. Длина озера — 11,5 километров, ширина — восемь. Глубина достигает десяти с половиной метров.

Яровое славится грязями, чьи лечебные свойства не уступают курортам Кавказа и Крыма. Еще одна ценность озера — рапа. Это — раствор, содержащий множество солей: хлорид натрия, хлорид магния, сульфат натрия, хлорид кальция, бром и многие другие. По составу солей Яровое подобно Мертвому морю. Если сравнить их по степени минерализации рапы, «израильская жемчужина» содержит от 280 граммов на литр, озеро Алтайского края — 160 граммов.

Летом в этой местности жарко, зимой — холодно. В начале осени искупаться уже вряд ли захочется, но можно полюбоваться красивыми водными пейзажами с обрывистых берегов, сделать шикарные фотографии и надышаться полезным воздухом. Кстати, медики считают, прогулки по здешнему побережью успокаивают нервную систему и облегчают состояние при хронических заболеваниях органов дыхания.

Впрочем, многие приезжают сюда не в лечебных целях, а просто весело провести время на курорте, покупаться и отдохнуть. В 2017 году, например, на Яровом был поставлен рекорд по одновременному лежанию на воде звездочкой: на поверхности соленого озера одновременно плавали больше двух тысяч человек.
Фото - официальная группа курорта Яровое Вконтакте
Еще одно соленое озеро Алтайского края находится в 40 км от Ярового. Бурлинское многие знают как розовое озеро. Считается, что необычный цвет воде придают микроскопические водоросли, они выделяют пигмент в солнечную погоду. Следовательно, хотите увидеть озеро всех оттенков розового — приезжайте, когда жарко.

Вячеслав Балашев:
— Бурлинскле озеро привлекает своими инопланетными пейзажами. Если вы мечтаете о необычной фотосессии — вам точно сюда. Идеальное место. Но можно здесь и искупаться, озеро достаточно мелкое, на середине глубина может быть по грудь. Идёшь будто по песочному дну, иногда попадаются участки с солевой коркой, это уже менее приятно. А еще могут сначала мелкие ранки болеть, но со временем проходит.

Благодаря высокой концентрации соли, вода хорошо держит тело на поверхности. Я с собой привёз огромный кристалл: отколол его со сваи в центре озера, погрузил на себя и плыл с ним, даже с грузом тело не тонет. Солевые кристаллы можно купить на берегу как сувенир. Но мне кажется, интересней добыть самому, они вырастают на разных предметах, торчащих из воды.

На середину озера лучше взять бутылку пресной воды, так как все вокруг становиться очень соленым. Вообще, ощущения интересные, когда весь покрываешься слоем соли. Но потом помоешься в душе и нормально. Душ на берегу — 30 рублей.
Фото - Вячеслав Балашев и Александр Сакалов
Бурсоль, как часто называют озеро по названию близлежащего поселка, на весь мир прославилось своим старинным соляным промыслом. Соль здесь добывают больше 200 лет способом, который изобрели тут же. Специальные комбайны собирают соль со дна и транспортируют ее по рельсам, которые доходят до середины озера. Ее запасы здесь настолько велики, что позволяют считать водоем крупнейшим месторождением поваренной соли в Западной Сибири. Кстати, в 1990-ые годы прошлого века соль из Бурлинского признали лучшей по вкусу в Европе.
Горная Шория
Кемеровская область
Фото - википедия
Зарядиться энергией гор многие сибиряки и жители других регионов едут в Шорию. Местные жители называют ее Алтайской Швейцарией. Находится она на юге Кемеровской области. Здесь есть «липовый остров» — уникальная роща не характерных для Сибири деревьев, которая сохранилась со времен доледникового периода. Недалеко от Усть-Кабырзы находится загадочная Азасская пещера. Зимой там можно полюбоваться ледовыми сталактитами и сталагмитами. А еще, поговаривают, что в этих местах обитает Снежный человек, — якобы охотники нашли тут следы йети.

Горная Шория — популярный горнолыжный центр, куда каждую зиму слетаются тысячи туристов из России и зарубежья. Регион включает в себя три известных горнолыжных курорта: Шерегеш, Междуреченск, Мысковский горнолыжный центр. Крутизна склонов варьируется от 15 до 45 градусов, поэтому «свою» гору здесь находят и новички, и продвинутые лыжники. А весной в Шерегеше проводится горнолыжный карнавал: сотни людей в костюмах спускаются с горы Зеленая и отлично проводят время.
Фото - Татьяна Агапова и ТВ2
Едут в Шорию и те, кого лыжи не интересуют. Сплавы по рекам, велосипедные прогулки, полеты на параплане, организованные трекинг-туры и походы «дикарями». А кто-то хочет просто походить по горам, полюбоваться закатами с высоты птичьего полета, бескрайним звездным небом и выпить чаю у костра.

Татьяна Агапова:
— Поход в горы — перезагрузка. После него ты возвращаешься новым человеком. Яркое впечатление от этого путешествия — подъем на самую высокую точку Горной Шории — гору Мустак. Шли пешком, местами — ползли по валунам. Но когда добираешься до цели, всю усталость как рукой снимает. Нереальные панорамы. Кедры стелятся по земле. Весь мир как на ладони. Только ты и горы. Но туда мало кто доходит.

На самом верху сильный ветер, поэтому палатку мы поставили чуть ниже в лесочке, рядом был родник с питьевой водой. Ночью ледник замерзал, поэтому утром воды не было. А как солнышко пригревало — оттаивала. Мы брали с собой сноуборд, катались. Не очень удобно, но интересное ощущение — снег посреди лета.

Медведя по пути не встречали, хотя предупреждали, что они там есть. Зато белки, бурундуки и мыши-сеноставки спать не давали, носились рядом. В Шории каждый уголок прекрасен. Там ощущается бесконечность. И даже если ты там ничего не делал, просто по горам лазил и смотрел, возвращаешься оттуда счастливым, наполненным.
Для тех, кто интересуется историей, в регионе открыты музей этнографии и природы в Таштаголе, музей ГУЛАГа в поселке Усть-Кабырза. А в Усть-Анзасе есть «Тазгол» — деревня, где стараются сохранить исторический облик, традиционный быт и уклад шорцев.
Большеречье
Омская область
Если вы хотите переместиться во времени, держите курс на Омскую область. Большеречье — старинное сибирское село, расположенное в 200 км от Омска. Здесь вы найдете шикарные пейзажи, музей-заповедник «Старина Сибирская» и единственный в России сельский зоопарк.

Основа историко-культурного комплекса — памятники деревянного зодчества: дома и усадьбы купцов, лавки и мастерские, крестьянские избы и детская церковь. Туристы едут сюда, чтобы ощутить дух старинной сибирской деревни. Где еще можно полежать на настоящей русской печи, поносить воду в коромыслах и научиться прясть? Гости заповедника гуляют по домам, их встречают хозяева, угощают традиционными блюдами и даже показывают, что они хранят у себя в сундуках и амбарах. Всем желающим предлагают попробовать себя в ткацком, гончарном, вязальном, берестяном и других делах, которыми ловко владели русские мастерицы. Любители русского фольклора не уедут без традиционных песен, плясок и хороводов. А зимой музей-заповедник превращается в резиденцию Деда Мороза, где с радостью ждут маленьких и больших гостей.
Фото - официальная группа музея Вконтакте (фотограф - Виктор Дмитриев)
Если будете в Большеречье, не забудьте посетить единственный в России сельский зоопарк. Да-да, не в городе, а в 200 км от областного центра, в живописном месте, пойме речки Большая.

На территории в девять гектаров проживает больше 200 видов животных. 50 из них внесены в Красную книгу России. За год его посещает больше сотни тысяч туристов.
Озеро Чаны
Новосибирская область
Фото - Ольга Римша
Многие при упоминании о водоемах Новосибирской области сразу представляют Обское море. Однако, оно — не самое большое. В регионе находится крупнейшее озеро во всей Западной Сибири — Чаны. Также оно входит в десятку самых больших в России. Огромное озеро растянулось на пять районов Новосибирской области: почти 90 на 90 километров. Ему больше десяти тысяч лет. В названии водоема особых секретов нет: «чан» в переводе с тюркского означает «сосуд больших размеров».

Ольга Римша:
— Я родилась и выросла в поселке Чаны Новосибирской области. Часть озера находится на территории нашего района. Хорошо знаю эти места. И сейчас, не смотря на то, что уже переехала, часто здесь отдыхаю. Местные жители очень любят это озеро, ласково называют его «Чан».

Лет 10 назад появилась байка, что на озере живет «сибирская Несси» и ест людей. РенТВ даже сняли по этому поводу «документальный» фильм с подтверждениями очевидцев, которые якобы встречали загадочного зверя.

Чан для жителей окрестных деревень — охота и рыбалка круглый год. Для горожан — отдушина. В хорошую погоду никакого моря не надо. Вода в Чане солоноватая, но очень комфортная для отдыха и купания. Прогревается ближе к концу лета. Мы любим отдыхать на песчаных берегах. С детьми — идеально. В этом году брали с собой катер и старый прицеп, переоборудованный в мини-дом для ночёвки. Погода была +30. Это были одни из лучших выходных в моей жизни.

Чан меняет свой цвет в зависимости от погоды и времени года: от серого и зеленого до светло-бирюзового. Озеро очень большое, края никогда не видно. Ещё и поэтому очень похоже на бескрайнее море. Наше сибирское море. Бывает, поднимаются большие волны, а иногда озеро настолько тихое, что не видно, где кончается вода и начинается небо. А какие здесь закаты... После отдыха в этом месте возникает чувство умиротворения. Для меня Чан — это место силы.
Фото - Ольга Римша и wikimapia.org
Озеро почти со всех сторон окружают степи. Вокруг — водная гладь без конца и края с вкраплениями зеленых островов. Их на озере почти 70. Причем 10 из них — памятники природы областного значения. Уникальный ландшафт, редкие виды растений и живописные пейзажи привлекают на эти острова туристов со всей страны.

Сотни любителей рыбалки любят Чаны за знатные уловы. В озере водятся судак, лещ, плотва, язь, щука и еще больше 10 видов рыб. Зимой озеро замерзает. Говорят, в это время оно напоминает бескрайнюю ледяную пустыню. Если вы решитесь рвануть на озеро бабьим летом, остановиться можно в одном из сел на берегу Чанов. Их там хватает.
Усть-Коксинский район
Республика Алтай
Фото - википедия
Республика Алтай — один из тех регионов, куда можно ездить 10 раз и каждый раз маршрут будет непохожим на прошлый. В этот раз мы решили остановиться на Усть-Коксинском районе. Здесь собрано сразу несколько «жемчужин»: Уймонская долина, Мультинские озера и высшая точка Сибири — Белуха.

Все, зачем едут люди в горы — чистый воздух, леденящие душу вершины, непроходимую тайгу, альпийские луга, кристально чистые родники, — все это можно найти в Уймонской долине. Здесь находятся уникальные в природном отношении территории — Катунский биосферный заповедник и гора Белуха. В 1998 году они получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда едут любители созерцательного туризма, экстремалы, альпинисты, рыбаки и горнолыжники. Однако, те, кто интересуется историей, тоже найдут здесь занятие.

Уймонская долина — центр старообрядчества, здесь есть музей «Изба старовера». А еще с этими местами тесно связано имя художника-путешественника Николая Рериха. Уймонскую долину он называл духовным центром Азии. В селе Верхний-Уймон работает музей имени Н. Рериха, где собрана большая экспозиция, посвященная жизни и деятельности художника.
Фото - Татьяна Бемлер
Евгений Мищенко:
— Усть-Коксинский район — это место, где Алтай идеальный из моих представлений встречается с Алтаем реальным, и оказывается, что Алтай реальный гораздо интересней, величественней.

Есть выражение: «От красоты захватывает дух». Это про Усть-Коксинский район. Вообще, я вырос в Горном Алтае, прожил здесь большую часть жизни, много где был, но именно там на каждом шагу хочется остановиться и смотреть. Я полностью согласен с Рерихом, который говорил, что если существует вход в Шамбалу, то он точно где-то здесь.

Когда путешествуешь по Уймонской долине, не покидает ощущение, что ты — герой произведений Толкина и путешествуешь по волшебному Средиземью. Вокруг панорамы в 4К: насыщенные цвета, вкуснейшие запахи, шикарные пейзажи, дикая природа. И ты — в ней. Рядом ходят косули, маралы. Если подниматься выше, к Мультинским озерам, на берегу горной реки мы, например, встретили медведицу с медвежатами. К счастью, мы были на одном берегу, они — на другом. Катунь там такая широкая и мощная, что в нее никто не полезет. Рядом такой рев стоит, ничего не слышно. А Мультинские озера — это вообще отдельная история. Такой чистой воды изумрудного цвета я больше нигде не видел. Купаться? Купались, в Верхнем Мультинском, но считанные секунды, потому что там в июне снег лежал. Словами эти ощущения не передать. Чтобы понять, о чем я говорю, нужно просто оказаться в этом месте.
Тысячи туристов ежегодно едут в Усть-Коксинский район, чтобы полюбоваться на Мультинские озера. Каскад из семи озер располагается в западной части Катунского хребта. Вода в них имеет разные оттенки: от прозрачного до зеленовато-молочного и бирюзового. Максимальная глубина достигает 47 метров. Некоторые из озер входят в состав Катунского заповедника, поэтому прежде, чем отправиться туда в поход, нужно заранее оформить пропуск в центральной усадьбе заповедника, что в селе Усть-Кокса.

На границе Усть-Коксинского района и Казахстана стоит Белуха — «место силы» алтайцев. Шаманы до сих пор проводят здесь ритуалы. А современные эзотерики считают ее воротами в Шамбалу. Особенную энергетику даже у подножья отмечают и туристы, которые приезжают сюда.
Фото - википедия
Свое название Белуха получила за снежную «шапку», которую «носит» круглый год. Площадь ледников на горе — около 150 квадратных километров. От Белухи берет свое начало Катунь. Ее высота — 4,5 тысячи метров. Это — одна из самых высоких гор России и пуп Земли, — в прямом смысле слова: Белуха равноудалена от четырех мировых океанов — Индийского, Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого.
Васюганское болото
Томская область
Фото - BioClimLand
В Томской области много живописных и интересных мест. Но, пожалуй, первое, что приходит в голову, когда произносят название региона, — Васюганское болото — самое большое болото в мире. Его площадь — 53 тысячи квадратных километров. Это больше, чем территория Швейцарии или Бельгии. Большая часть болота находится в Томской области.

Васюганское болото возникло около 10 тысяч лет назад и с тех пор постоянно увеличивается. Оно — основной источник пресной воды в регионе. Здесь расположены сотни тысяч озёр и берут свое начало множество рек.

Некоторые называет болота «зелеными легкими» планеты, однако профессор ТГУ, директор Центра исследований биоты, климата и ландшафта BioClimLand Сергей Кирпотин дает другое определение:

— Васюганские болота — не «легкие», а самый большой «рефрижератор планеты». Эти болота охлаждают атмосферу, в этом их основная роль. Это самые крупные ловушки для углерода, его хранилища. Я могу назвать цифру, которую трудно представить, но на самом деле в болотах Западной Сибири хранится 26% углерода, то есть четвертая часть, накопленная сухопутными экосистемами нашей планеты. А это значит, что этот углерод изъят и законсервирован в болотах. И это даже более важная роль, чем быть «легкими планеты».
Большое Васюганское болото включено в предварительный список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Эта местность — дом для десятков редких и исчезающих видов растений. Здесь растут лекарственные травы и множество ягод: клюква, брусника, голубика, морошка.

Васюганское болото — одно из самых загадочных и нетронутых мест планеты. В последние годы и здесь развивается туризм. Желающих взглянуть своими глазами на «сибирскую Амазонку» с каждым годом прибавляется.

Тот, кто интересуется изучением климата, может попасть на образовательную экскурсию на научно-исследовательскую станцию ТГУ, которая находится на болотах и своими глазами посмотреть как работают климатологи и биологи. Для обычных туристов летом организуются пешие и велосипедные экскурсии, прогулки на специальных вездеходах. Зимой есть возможность покататься по болотам на лыжах. По эко-маршрутам Васюганского болота люди проходят расстояния в несколько десятков километров. И, конечно, в любое время года можно полетать над Васюганом на вертолете, — очень зрелищно, но дорого. Каким бы способом вы не решили путешествовать по болоту, лучше посоветоваться со специалистами томского отделения Русского географического общества.
Остров Ольхон
Иркутская область
Фото - Елена Бронникова
Ольхон — самый большой остров Байкала, его называют сердцем озера. Территория входит в Прибайкальский национальный парк. Даже если вы не были в этих местах, то наверняка видели главную достопримечательность острова, — скалу Шаманку или мыс Бурхан. Ни одна статья про Байкал не обходится без нее.

В бурятских легендах Ольхон считается местом, где живут грозные духи Байкала. По преданию, чтобы вершить суд над людьми, сюда спустился самый старший и сильный сын небесных жителей тэнгериев Хан-Хото Бабай (Бурхан). Он стал владыкой острова и выбрал для жизни пещеру в скале Шаманке. Он же стал отцом всех шаманов. Когда в Азии начал распространяться буддизм, у скалы появилось второе название — мыс Бурхан. Местные верили, что в скале живет «Бог», «Будда». Кстати, у Хан-Хото Бабая, согласно поверьям, три дворца: один — на небесах, второй — в подземелье, а третий, земной — на Ольхоне.

Шаманизм и буддизм тесно сплелись в жизни местного населения, теперь остров считается сакральным местом для шаманистов и одной из девяти святынь Азии. А в начале ХХ века на молебны сюда приезжали сотни лам со всех ближайших дацанов Бурятии и Забайкалья. И сейчас на мысе на ветру развеваются разноцветные ленточки, которые повязывают шаманы и паломники из разных мест. Легенда красивая, но еще больше потрясает величество и живописность этого места.
Фото - Елена Бронникова
Елена Бронникова:
— Большую часть жизни я жила недалеко от Байкала и часто бывала в разных его уголках, но так вышло, что именно на Ольхоне побывала впервые в прошлом ноябре. Визит выпал на те самые редкие 48 дней пасмурных дней в году, в это время года там безлюдно. И именно эта погода и тишина добавляли месту величества: вдалеке белые верхушки гор, свинцовое небо, голубой Байкал, красноватый песок, рыжие скалы и просторы сколько видит глаз — вид одновременно умиротворяет и вызывает эйфорию.

На Ольхоне как-то иначе себя ощущаешь. Все-таки островная жизнь очень отличается от жизни на земле: и в быту, и мироощущением. Ты как-будто на краю земли, в очень красивом и твердом в спокойствии краю, где хочется остаться, забыв о большой земле. Даже сейчас, перебирая фото, снова почувствовала это.
На Ольхоне есть лазурный пляж Сарайский залив, урочище Песчаное (в 20 км от Хужира) на побережье Нюрганской губы. Здесь можно увидеть настоящие песчаные дюны и «астрагал ольхонский», который не растет больше нигде в мире. А на мысе Хобой сохранилась Курыканская стена — древнее защитное сооружение из камней. Ее построили курыкане, которые жили на Байкале в V-VII веках. От чего они защищались — до сих пор неизвестно: по одной версии — от набегов кочевников, по другой — стена защищала алтарь для жертвоприношений.

Добраться до Ольхона не так сложно. От Иркутска до села Хужир, что на острове — чуть более 250 километров. Сюда ходят маршрутные автобусы, такси и даже летает вертолет. Однако, часть пути до Ольхона все равно нужно проплыть. Но это, по словам туристов, только в удовольствие. Во время переправы по Байкалу можно любоваться скальными выступами, похожими на скандинавские фьорды, и вглядываться в зеленую воду.

Сам Хужир — очень туристические место. Летом и зимой, когда на Байкал ездят любоваться прозрачным бирюзовым льдом, здесь очень много приезжих. В поселке есть экскурсионный центр, музей, кафе и рынки. В прокат можно брать почти все, а с местными на «буханках» прокатиться по всему острову. Есть гостиницы и гостевые дома на любой кошелек.

Тишина здесь наступает поздней осенью, если цените уединение, то езжайте на Ольхон в это время. Кстати, на острове всего 48 пасмурных дней в году. Из-за особенностей ландшафта, осень тут длится дольше, а зима мягче и почти без снега.
Туимский провал
Республика Хакасия
Практически каждый турист, который путешествует по Хакасии, заезжает посмотреть на Туимский провал. Огромная впадина в горе с отвесными стенами образовалась на месте закрытого подземного рудника. В середине прошлого века там добывали медную руду, за это, кстати, провал еще называют Медной горой. В 1970-ые запасы были исчерпаны и шахту закрыли. Гору взорвали и образовался провал. На сегодняшний день его диаметр — около 200 метров.

Высота каменных стен до поверхности воды — 125 метров. Это примерно как четыре десятиэтажки. Внизу — озеро с ярко-бирюзовой водой. Такой цвет ученые объясняют большой глубиной. Сколько точно в метрах — никто не знает. Дна еще никто не достигал. Но дайверы не теряют на это надежду.
Фото - Татьяна Полякова
Татьяна Полякова:
— Несколько лет назад мы путешествовали по Хакасии, отдыхали на Шира и, конечно, не могли не взглянуть на Туимский провал. Попали туда в дождливую пасмурную погоду. Мне кажется, это, скорее, плюс, потому что краски были очень яркие и сочные. Насыщенное бирюзовое озеро и темно серые влажные скалы.

Конечно, очень высоко. Производит неизгладимое впечатление. Вот сколько лет прошло, а я сейчас вспоминаю, рассказываю и мурашки по коже. Интересна и история появления провала в степи.

В том же путешествии по Хакасии заехали в пещеру Белого шамана, она очень глубокая, со сталактитами и сталагмитами. Туда съезжаются со всего мира скалолазы и исследователи. А по словам местных жителей она обладает магической силой. Раньше там шаманы проводили ритуалы. Жертвенник до сих пор сохранился. Есть легенда: кто побывает в этой пещере и прикоснется к жертвеннику, у того в течение года родится сына. Мы проверили, схема рабочая, — сын родился.
Сегодня Туимский провал — место паломничества экстремалов. Здесь занимаются дайвингом, бейсджампингом (прыжки с парашютом), банджи-джампнгом и роуп-джампингом. Прыжок с тарзанки в пропасть — одно из популярных развлечений тех, кто любит пощекотать нервы.

Некоторые смельчаки заходят в полузатопленные шахты и в сопровождении местных «сталкеров» спускаются вниз по мрачным лабиринтам рудника. Однако, местные власти это запрещают. Туимский провал считается опасным для жизни объектом.
Долина вулканов
Республика Тыва
Фото - Максим Цветков
В путешествии по этой местности вас ждет удивительный мир Восточных Саян: величественные горы и спокойные долины, ледяные реки и горячие источники, а также фантастические пейзажи Долины потухших вулканов.

Если вы любите путешествовать по аутентичным местам, вам обязательно стоит посетить Республику Тыва. Местные жители столетиями охраняют традиции своих предков. Там до сих пор есть настоящие шаманы, которые вызывают духов и поклоняются силам природы.

Долина потухших вулканов на границе Тывы и Бурятии постоянно входит в рейтинги самых интересных мест Сибири. Поле, сохранившее следы вулканической деятельности, ежегодно посещают тысячи туристов со всего мира. Ученые полагают, что около 8000 лет назад здесь происходили излияния лавы: сначала — из трещин, затем появились вулканы. Самые крупные из них – вулкан Кропоткина и вулкан Перетолчина. Их конусы хорошо сохранились до сегодняшних дней. По долинам Хи-гола и Жом-Болока текли лавовые реки. Сегодня на их месте — черные поля застывшей лавы, по которым расползаются яркими пятнами мхи и лишайники, древние окаменелые базальты выше человеческого роста и озера изумрудного цвета. Туристы часто называют это место «декорациями для фильма про инопланетян», потому что местность не очень напоминает земные пейзажи.
Фото - Максим Цветков
Максим Цветков:
— Долина удивительная! Мы были в походе девять дней, столько всего увидели там. Поражает масштаб лавового поля, учитывая, что вулканы небольшие. Вулкан Кропоткина, к примеру, возвышается над поверхностью лавового поля на 110 метров. По сравнению с горами, которые окружают его, смотрится совсем небольшим, даже вулканом его назвать сложно. Но зрелище незабываемое. Думаю вернуться туда еще раз в следующем году, чтобы ближе познакомиться с территорией. Говорят, что под лавовым полем течёт река, которая образовывает целое лавовое озеро Хара-Нур. Хочется узнать больше о необычном месте.
В районе Долины потухших вулканов находится много термальных источников. Одни из самых известных в Тыве — Аржаан Чойган (бурятский вариант — Жойган), что в переводе на русский означает «пихта». Дикий термальный курорт спрятан в хребтах Восточного Саяна, на границе Тывы и Бурятии. Он считается одним из самых труднодоступных из горячих источников региона.

Минеральные воды выходят на поверхность в верховьях реки Аржан-Хем, которая берет начало у подножья массива пика Топографов. Из земли бьет больше 30 источников с температурой от 18 до 40°C. У каждого — свои названия: гастритный, почечный, основной питьевой, желудочный. Есть несколько ванн с горячей и теплой водой — от 14 до 40 градусов. Воды в них гидрокарбонатные, углекислые, радоновые славятся своими оздоровительными и омолаживающими свойствами.
Горы и долины, пещеры и ущелья, реки и озера, водопады и термальные источники, заповедники и музеи под открытым небом — чтобы посмотреть все красивые и интересные места Сибири понадобится много времени. Если до сих пор вы выбирали какое-то другое направление для своих путешествий,
самое время начать знакомство со своим регионом.
Текст и оформление - Татьяна Бемлер.

Сентябрь 2020

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