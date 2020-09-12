ТОП-10 интересных мест Сибири

Большое Васюганское болото включено в предварительный список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Эта местность — дом для десятков редких и исчезающих видов растений. Здесь растут лекарственные травы и множество ягод: клюква, брусника, голубика, морошка.
Васюганское болото — одно из самых загадочных и нетронутых мест планеты. В последние годы и здесь развивается туризм. Желающих взглянуть своими глазами на «сибирскую Амазонку» с каждым годом прибавляется.
Тот, кто интересуется изучением климата, может попасть на образовательную экскурсию на научно-исследовательскую станцию ТГУ, которая находится на болотах и своими глазами посмотреть как работают климатологи и биологи. Для обычных туристов летом организуются пешие и велосипедные экскурсии, прогулки на специальных вездеходах. Зимой есть возможность покататься по болотам на лыжах. По эко-маршрутам Васюганского болота люди проходят расстояния в несколько десятков километров. И, конечно, в любое время года можно полетать над Васюганом на вертолете, — очень зрелищно, но дорого. Каким бы способом вы не решили путешествовать по болоту, лучше посоветоваться со специалистами томского отделения
Русского географического общества.