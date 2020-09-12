ТОП-10 интересных мест Сибири

Многие при упоминании о водоемах Новосибирской области сразу представляют Обское море. Однако, оно — не самое большое. В регионе находится крупнейшее озеро во всей Западной Сибири — Чаны. Также оно входит в десятку самых больших в России. Огромное озеро растянулось на пять районов Новосибирской области: почти 90 на 90 километров. Ему больше десяти тысяч лет. В названии водоема особых секретов нет: «чан» в переводе с тюркского означает «сосуд больших размеров».



Ольга Римша:

— Я родилась и выросла в поселке Чаны Новосибирской области. Часть озера находится на территории нашего района. Хорошо знаю эти места. И сейчас, не смотря на то, что уже переехала, часто здесь отдыхаю. Местные жители очень любят это озеро, ласково называют его «Чан».



Лет 10 назад появилась байка, что на озере живет «сибирская Несси» и ест людей. РенТВ даже сняли по этому поводу «документальный» фильм с подтверждениями очевидцев, которые якобы встречали загадочного зверя.



Чан для жителей окрестных деревень — охота и рыбалка круглый год. Для горожан — отдушина. В хорошую погоду никакого моря не надо. Вода в Чане солоноватая, но очень комфортная для отдыха и купания. Прогревается ближе к концу лета. Мы любим отдыхать на песчаных берегах. С детьми — идеально. В этом году брали с собой катер и старый прицеп, переоборудованный в мини-дом для ночёвки. Погода была +30. Это были одни из лучших выходных в моей жизни.



Чан меняет свой цвет в зависимости от погоды и времени года: от серого и зеленого до светло-бирюзового. Озеро очень большое, края никогда не видно. Ещё и поэтому очень похоже на бескрайнее море. Наше сибирское море. Бывает, поднимаются большие волны, а иногда озеро настолько тихое, что не видно, где кончается вода и начинается небо. А какие здесь закаты... После отдыха в этом месте возникает чувство умиротворения. Для меня Чан — это место силы.

