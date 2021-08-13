Томскстат посчитал, во сколько обойдется собрать школьника

Томскстат изучил средние цены на минимальный набор товаров к школе за июль 2021 года и узнал сумму, которая понадобится родителям школьников перед началом учебного года.

Самая большая статья расходов для родителей — школьная одежда и обувь. Так, чтобы собрать девочку, нужно купить блузку, средняя стоимость которой составляет 1199, джемпер за 1260, юбку за 1032, туфли или полуботинки — это еще 2053 и колготки. Для мальчика в минимальном наборе родители покупают сорочку за 788 рублей, джемпер за 1260, брюки за 1158, туфли или полуботинки — 2053 рубля. С такими ценами комплект одежды для девочки обойдется в 5735 рублей, для мальчика чуть дешевле — 5259 рублей.

На покупку форму для физкультуры родители потратят еще 3425 рублей: 1929 рублей на спортивный костюм, 1175 рублей на кроссовки, 321 рубль на футболку.

«Средняя стоимость самого необходимого набора канцелярских товаров (10 тетрадей, альбом для рисования, 2 ручки, 2 карандаша, набор фломастеров) составит 303 рубля. За рюкзак придётся отдать 2571 рубль», — говорится в сообщении.

Всего за минимальный набор школьных товаров для девочки в Томске нужно отдать 12 034 рубля, для мальчика – 11558 рублей. Как отметили в Томскстате, за год цены на девичий набор выросли на 5,9%, для мальчика — на 6,5%.