Томский художник нарисовал Деда Мороза на летнем проспекте Ленина

На этот раз фанарт на мой самый любимый мультфильм того времени – «Дед Мороз и лето» 1969 года. Отличный мультфильм, который показывает, что даже у Деда Мороза есть профессиональное выгорание и что ему нужно выйти из привычной среды и вдохновиться чем-то новым, чтобы зарядиться эмоциями для дальнейшей работы, – написал Евгений Швенк в своем Instagram.



