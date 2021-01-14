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14 января,
2021
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Стиль жизни

Томский художник нарисовал Деда Мороза на летнем проспекте Ленина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томич Евгений Швенк изобразил Деда Мороза в холодильнике для мороженого летом на проспекте Ленина. Иллюстрация продолжает проект художника «Как выглядят герои отечественных мультфильмов в моей голове».


Томский художник нарисовал Деда Мороза на летнем проспекте Ленина
Фото: instagram.com/shvenk_

На этот раз фанарт на мой самый любимый мультфильм того времени – «Дед Мороз и лето» 1969 года. Отличный мультфильм, который показывает, что даже у Деда Мороза есть профессиональное выгорание и что ему нужно выйти из привычной среды и вдохновиться чем-то новым, чтобы зарядиться эмоциями для дальнейшей работы, – написал Евгений Швенк в своем Instagram.


Художник добавил, что «в его голове» Дед Мороз из мультфильма катался по главному проспекту Томска и рисовать летнюю иллюстрацию в морозную сибирскую зиму ему очень приятно. 


Евгений Швенк создал серию иллюстраций, посвященных советским мультфильмам. На рисунках художника Карлсон, Шапокляк, дядя Степа, Незнайка и другие персонажи мультфильмов изображены похожими на реальных людей. В июле 2020 года Евгений Швенк изобразил президента Беларуси Александра Лукашенко в форме омоновца. Своим артом художник поддержал мирных протестующих.

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