Томский берег древнего моря: 5 фактов о Синем Утесе

Продолжаем составлять карту интересных мест в окрестностях Томска вместе с 4G Tele2. Новости о возобновлении международного авиасообщения в период пандемии пока оптимизма не внушают — поэтому попасть на берег турецкий (испанский, французский) у большинства томичей этим летом вряд ли получится. Возможно, это повод обратить внимание на берег томский — например, на ту его часть, что считается памятником природы под названием Синий Утес. Тем более, что тут когда-то тоже было море, и если повезет, то можно даже отыскать следы той древней жизни.

