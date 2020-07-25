Томский берег древнего моря: 5 фактов о Синем Утесе
Найти следы древней жизни и просто красиво провести время можно совсем рядом с городом
Продолжаем составлять карту интересных мест в окрестностях Томска вместе с 4G Tele2. Новости о возобновлении международного авиасообщения в период пандемии пока оптимизма не внушают — поэтому попасть на берег турецкий (испанский, французский) у большинства томичей этим летом вряд ли получится. Возможно, это повод обратить внимание на берег томский — например, на ту его часть, что считается памятником природы под названием Синий Утес. Тем более, что тут когда-то тоже было море, и если повезет, то можно даже отыскать следы той древней жизни.
Что: памятник природы Синий Утес, скалистый берег Томи Где: в 15 км от Томска, рядом с селом Коларово Как добраться: на авто или автобусе №141
Сколько времени в пути: от 10 до 20 минут в зависимости от транспорта
Что надо знать про:
1. Море
Твердая почва из-под ног у обитателей местности, где сегодня находится Томск и его окрестности, уходила несколько раз. 30-40 тысяч лет назад до наших мест доходило пресное море, образовавшееся в последнюю ледниковую эпоху. Из-за наступления ледника сток сибирских рек в Ледовитый океан был заблокирован, и они разливались по Западно-Сибирской равнине гигантским озером-морем.
Климат тогда в наших широтах был так себе — вместо таежных сосен и кедров тут произрастали лесотундровые карликовые березки и низкие лиственницы, среди которых бродили мамонты и шерстистые носороги. Совсем другое дело было 300 млн лет назад. Климат был, как на Северном Кавказе.
А в том месте, где сейчас находится Синий Утес, на морском прибрежном мелководье плескались брахиоподы и другие беспозвоночные.
А в том месте, где сейчас находится Синий Утес, на морском прибрежном мелководье плескались брахиоподы и другие беспозвоночные.
Отпечатки брахиопод и моллюсков, заключенных в конкреции — то есть, в шаровидные минеральные образования — до сих пор находят на Синем Утесе.
2. Цвет
В том море, что шумело волнами в окрестностях Басандайки и Аникино 300 млн лет назад, шло отложение слоев глины и песчаников. Со временем они превратились в твердые горные породы. 120 млн лет назад эти породы вышли, как говорят геологи, на дневную поверхность — то есть, обнажились и подверглись выветриванию.
Примерно миллион лет назад сформировались долины рек современного рельефа и появилась та конфигурация, которая сегодня зовется Синим Утесом.
Примерно миллион лет назад сформировались долины рек современного рельефа и появилась та конфигурация, которая сегодня зовется Синим Утесом.
Утес сложен из глинистых пород, в состав которых входит и минерал вивианит. Водный фосфат железа, который еще называют «синяя земля» или «синяя железная болотная руда». Он и придает синеватую окраску этой части берега.
3. Высоту
Говорят, до того, как появилось название Синий Утес, скалистый мыс называли Спасской гривой. Вероятно, по названию села — Спасское, которое появилось тут на месте казачьей заставы в начале 17 века. Благодаря высоте (от 137 и выше метров над уровнем моря) место для наблюдательного пункта было превосходным. Со сторожевой башни, стоящей на утесе, подавались сигналы караульным, мониторящим происходящее в районе нынешнего Лагерного сада. И сегодня с Синего Утеса обозревать окрестности — одно удовольствие.
То самое село Спасское, которое переименовали в 1923 году в честь болгарского революционера Васила Коларова, со своим Спасским храмом 1799 года постройки — как на ладони.
4. Находки
Окрестности Синего Утеса — рай не только для геологов, но и для археологов. На прибрежной полосе от Лагерного сада до села Ярского исследователи в свое время обнаружили следы десятков древних стоянок, городищ и могильников.
В коларовском городище и курганах 16-17 века были найдены интересные артефакты, которые хранятся сейчас в томских музеях. Например, предметы вооружения — наконечники стрел, которыми при желании можно было кольчугу пробить. Стремена, удила, ножи, украшения для живых и дары мертвым: вроде чашечки, которую обязательно хоронили вместе с умершим.
5. Легенды и мифы
Нынешние обитатели этих мест помнят, как на Синем Утесе появился одноименный поселок. Сначала в марте 1964 года здесь открылся дом отдыха «Синий утес». В отдельное жилое здание, построенное по соседству, заселились его сотрудники со своими семьями. Они вспоминают, что место, где возводили здравницу, называлось Змеиной горкой.
То была не фигура речи — на территории действительно обитало множество гадюк. Они и сейчас встречаются — так что, любуясь окрестностями, желательно посматривать под ноги.
То была не фигура речи — на территории действительно обитало множество гадюк. Они и сейчас встречаются — так что, любуясь окрестностями, желательно посматривать под ноги.
Когда, ближе к 1970-м, здесь построили еще несколько многоквартирников, Синий Утес стал поселком. Чтобы развлечь приезжих отдыхающих, сотрудники дома отдыха составили для них несколько пеших туров. По «Долине любви» — то есть, по прибрежной территории.
Или к Серебряному ключу — чтобы в конце променада люди могли еще и родниковой воды напиться. Собственно, сейчас этими маршрутами может пройти каждый — главное до Синего утеса доехать и, при необходимости, иметь возможность воспользоваться навигатором.
Связь: Со связью на Синем Утесе все в порядке. Во всяком случае, у абонентов Tele2 есть даже скоростной интернет 4G — нашей съемочной группе без проблем удалось и загрузить карту, чтобы не пропустить нужный спуск к берегу, и поднять коптер, чтобы заснять это место с высоты птичьего полета.
Ну, а последней точкой на карте маршрутов выходного дня станет Дом-усадьба Лампсакова в окрестностях Асино. На связь с отчетом об этом месте выйдем на следующей неделе
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