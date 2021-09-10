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Стиль жизни

Томский ТЮЗ выиграл грант на постановку экологического спектакля про микромир

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Томский Театр юного зрителя стал одним из победителей конкурса по поддержке молодой режиссуры. При поддержке Российского фонда культуры спектакль «Край одуванчиков» готовится молодым режиссером Анастасией Старцевой для зрителей старше шести лет. На него выделено практически 720 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ТЮЗа. Премьера состоится на малой сцене театра уже 6 ноября.

В основу спектакля легла пьеса Старцевой, написанная на основе впечатлений от разных современных сюжетов детских книг. Это увлекательная история о микромире, проблемы в котором по накалу ничуть не уступают нашим. Главная героиня «Края одуванчиков» — маленькая улитка, которая пытается понять, почему она та, кто она есть. Этот вопрос взрослые улитки считают глупым и смешным. Однако именно он приводит юную героиню к пониманию, как спасти себя и других — начать действовать. Так как этому маленькому миру угрожает стремительно развивающийся мир людей и машин, сокращающих их прекрасный луг.

Анастасия Старцева уже работала с Томским ТЮЗом. Недавно здесь вышла её премьера — бэби-спектакль «Тараканище». В команде Анастасии на этот раз также будут работать художник Анна Бубнова, художник по свету Наталия Гара и хореограф Екатерина Авдюшина.

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